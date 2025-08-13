Đời sống Những ngày cuối tuần ý nghĩa của tuổi trẻ Lâm Đồng Tình nguyện vào dịp cuối tuần đã và đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Thay vì vui chơi, gặp bạn bè sau một tuần học, làm việc căng thẳng, nhiều bạn trẻ lên kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên xã Sông Lũy tham gia dọn dẹp vệ sinh tại Trường Tiểu học Bình Tân 2

Thời gian qua, vào những ngày cuối tuần, trên khắp các trục đường thôn, xóm không khó để bắt gặp hình ảnh những áo xanh tình nguyện cùng lao động, vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với người dân.

Tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, cuối tuần qua, các bạn đoàn viên, thanh niên xã Sông Lũy đã cùng sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện” với hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại khuôn viên Trường Tiểu học Bình Tân 2.

Những túi rác được gom gọn gàng, cây cỏ phát quang sạch sẽ, cổng trường, khu vui chơi được sơn mới cùng với khu vực sân trường được chỉnh trang là thành quả mà các bạn trẻ đã thực hiện. “Mặc dù những phần việc này chẳng đáng kể gì, nhưng em và các bạn đều cảm thấy rất vui vì được góp một phần công sức tạo môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, sẵn sàng chào đón năm học mới cho các em học sinh”, bạn Đinh Khả Ân, đoàn viên chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Mạnh Tường Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sông Lũy, trong Chiến dịch hè năm nay, Xã đoàn đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa như: vệ sinh bia ghi danh liệt sĩ, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thăm, tặng quà gia đình chính sách và hộ khó khăn.

Đặc biệt, trong những ngày cuối tuần Xã đoàn còn tổ chức các hoạt động vệ sinh, bóc xóa các quảng cáo, rao vặt làm mất mĩ quan, chỉnh trang các tuyến đường thanh niên. Song song đó, các hoạt động xây dựng hạ tầng nông thôn cũng được tổ chức sôi nổi với các hoạt động xây nhà nhân ái, nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi…

Đoàn viên, thanh niên ở đặc khu Phú Quý tham gia dọn dẹp rác thải đại dương, túi ni lông

Cùng hưởng ứng những ngày cuối tuần tình nguyện, vừa qua 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang ở đặc khu Phú Quý đã tham gia thu gom rác thải đại dương, chai lọ, túi ni lông và làm sạch hơn 1 km dọc bờ biển Bãi Nhỏ, Gành Hang, Cột cờ chủ quyền.

Còn tại xã Hải Ninh, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp triển khai hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” với nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn đảng viên thực hiện thủ tục đổi thẻ đảng viên theo quy định. Hoạt động đã góp phần giúp các thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, nhất là với những đảng viên lớn tuổi, sức khỏe hạn chế.

Có thể thấy thời gian qua, phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Từ chăm sóc, giúp đỡ, thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tình nguyện hỗ trợ Nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính, đến góp sức xây nhà, làm đường, tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, chăm sóc tuyến đường hoa… Qua đó, thể hiện sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng phát triển tỉnh nhà.