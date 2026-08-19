Đời sống Những người giữ nhịp đồng thuận ở cơ sở Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng đang góp sức đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Già làng Kră Jãn Ha Krang, người có uy tín ở thôn Mê Ka, xã Đam Rông 4 cùng cán bộ thôn trao đổi cách tuyên truyền phòng, chống nạn tảo hôn trên địa bàn

Gần dân để vận động, tạo đồng thuận

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, người có uy tín vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Từ những cuộc họp thôn, bon, buôn đến những câu chuyện đời thường, tiếng nói của họ thường dễ được bà con lắng nghe bởi sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và nắm được tâm tư của người dân.

Người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận trong cộng đồng và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

Ở xã Đam Rông 4, già làng Kră Jãn Ha Krang, người có uy tín ở thôn Mê Ka, thường xuyên vận động bà con chăm lo sản xuất, thay đổi cách làm ăn, từng bước nâng cao đời sống. Ông cũng nhắc nhở con cháu giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống, loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp.

“ Mình luôn nhắc nhở bà con phải đoàn kết, chăm chỉ lao động thì cuộc sống mới ngày càng tốt hơn. Già làng Kră Jãn Ha Krang, thôn Mê Ka, xã Đam Rông 4

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Đam Rông 4, bằng những việc làm cụ thể, già làng và người có uy tín trên địa bàn đã góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, vận động bà con đồng lòng thực hiện các chủ trương của địa phương.

Không chỉ vận động phát triển kinh tế, người có uy tín ở xã Đam Rông 3 còn tích cực tuyên truyền bà con chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự và tham gia các phong trào tại địa phương. Những chủ trương mới khi triển khai xuống cơ sở thường được chính quyền phối hợp với người có uy tín giải thích, vận động để bà con hiểu và thực hiện.

Già làng Kră Jăn Nhang tới từng hộ dân trong thôn phát thẻ cử tri cho bà con thôn Đam Pao tại Ngày hội bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp vào tháng 3/2026

Tại xã Phú Sơn Lâm Hà, các già làng, người có uy tín cũng thường xuyên tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong các cuộc bầu cử, các già làng đến từng hộ nhắc nhở, vận động người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian.

“ Xã có chủ trương mới thì mình cùng cán bộ xuống gặp bà con, nói cho bà con hiểu rồi cùng nhau thực hiện. Như chuyện bầu cử, mình đến từng nhà nhắc bà con sắp xếp công việc để đi bỏ phiếu đầy đủ. Khi bà con hiểu, đồng tình thì làm việc gì cũng dễ hơn. Già làng Kră Jăn Nhang, thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà

Từ những việc làm gần gũi, nhiều chủ trương, chính sách đến với người dân thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, người dân cảm nhận được sự đồng hành từ chính những người trong cộng đồng, từ đó thêm tin tưởng và cùng chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Lâm Đồng hiện có 49/54 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 683.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 17,6% dân số toàn tỉnh. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trải rộng trên 2.311 thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố và 100 xã, phường, đặc khu.

Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Trong điều kiện đó, những người gần dân, hiểu dân và có tiếng nói trong cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Chung sức phát triển quê hương, giữ gìn bản sắc

Cùng với người có uy tín, đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo cũng có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.150 cơ sở tôn giáo, hơn 1,6 triệu tín đồ, trong đó hơn 441.000 tín đồ là người dân tộc thiểu số.

Già làng, người có uy tín Kròng, xã Đam Rông 2 chia sẻ kinh nghiệm trồng cà phê đạt năng suất cao cho người dân trong thôn

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định. Nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần chăm lo đời sống người dân và xây dựng cộng đồng.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, từ đầu năm đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng tiếp tục được cải thiện. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn không ít khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở mức 8,75%, cao hơn 2,7 lần mức bình quân chung của tỉnh. Vì vậy, việc vận động người dân thay đổi cách làm ăn, nâng cao thu nhập, tham gia các chương trình phát triển sản xuất và giảm nghèo vẫn là nhiệm vụ quan trọng.

Các chức sắc, người uy tín trong các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước của địa phương

Ở cơ sở, người có uy tín tiếp tục là lực lượng tích cực trong công việc này. Họ vận động bà con mạnh dạn thay đổi cách sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, phát huy lợi thế của địa phương, đồng thời nhắc nhở con cháu chăm lo học hành, giữ gìn nếp sống văn hóa và chấp hành pháp luật.

Từ những việc làm cụ thể ấy, vai trò của người có uy tín không chỉ thể hiện trong tuyên truyền, vận động mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và xây dựng đời sống mới.

Bằng sự gần gũi, gương mẫu và uy tín trong cộng đồng, đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo tại các địa bàn đang góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần Nhân dân

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng các chức sắc, chức việc tôn giáo là những người có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy địa phương phát triển.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới, người có uy tín và các chức sắc, chức việc tôn giáo cần tiếp tục gần dân, lắng nghe và vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; tích cực làm ăn, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, cùng chung sức xây dựng buôn làng ngày càng phát triển, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.