An sinh - Cuộc sống Những nhịp cầu nối bình yên qua mùa lũ Bao năm nay, mỗi mùa mưa đến, người dân các thôn: Dân Thuận, Mỹ Thạnh 1 (xã Hàm Thạnh) lại nơm nớp lo bị cô lập bởi nước lũ. Nay, 2 cây cầu Suối Thị và Bombi vừa hoàn thành đã xóa dần nỗi lo ấy, mở ra nhịp nối của an toàn, hi vọng và sinh kế.

Cầu Suối Thị hoàn thành, mang niềm vui và sự yên tâm cho người dân trước mùa mưa lũ

Không còn thấp thỏm qua suối mùa mưa

Những ngày đầu tháng 7, đứng trên cây cầu Suối Thị vừa hoàn thành, nhiều người dân thôn Dân Thuận vẫn chưa hết cảm giác nhẹ nhõm. Nơi từng là điểm chia cắt mỗi khi mưa lớn đổ về, nay đã được nối liền bằng một nhịp cầu vững chãi. Với những người mưu sinh trên tuyến đường này, cây cầu không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn xóa đi nỗi thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến.

Bên gian hàng nhỏ ven đường, bà Trần Thị Thanh Tâm (thường gọi là bà Út) kể: “Tôi ở Phan Thiết, ngày nào cũng lên đây buôn bán. Trước mỗi chuyến đi đều phải gọi hỏi người dân xem nước suối có dâng không, có qua được không? Nhiều hôm nước lên ngang ngực thì đành quay về, không ai dám liều. Giờ có cầu rồi, tôi mừng lắm”.

Bao năm qua, cứ mỗi mùa mưa lũ, gần 200 hộ dân khu vực Suối Thị lại nơm nớp nỗi lo bị cô lập. Đây là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của xã Hàm Thạnh, nơi cuộc sống của người dân gắn với những chuyến xe chở nông sản ra vào mỗi ngày. Thế nhưng, chỉ cần nước lũ dâng cao, mọi hoạt động gần như ngưng trệ, nông sản ùn ứ, việc đi lại bị chia cắt. Để chấm dứt tình trạng ấy, cầu Suối Thị được đầu tư xây dựng với kinh phí 2 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống thiên tai. Chỉ sau hơn 2 tháng thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến niềm vui và sự an tâm cho người dân ngay trước mùa mưa lũ.

“ Từ nay, những trận mưa lớn hay các đợt lũ sẽ không còn là nỗi ám ảnh như trước. Nguy cơ tai nạn được giảm thiểu, tính mạng và tài sản của người dân cũng được bảo đảm hơn.

Ông Trần Văn Lanh, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hàm Thạnh

Ông Trần Văn Lanh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Hàm Thạnh cho biết, 2 cây cầu có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống người dân. Không chỉ bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, công trình còn tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Từ đây, mạch giao thông được nối liền, mở ra tương lai mới cho vùng đồng bào dân tộc ở xã Hàm Thạnh

Đường đến trường không còn dang dở

Cầu thoát lũ Bombi tại thôn Mỹ Thạnh 1 cũng vừa hoàn thành sau thời gian nâng cấp, sửa chữa. Công trình có tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, với nhiệm vụ chính là thoát lũ từ sông Bà Bích và bảo đảm giao thông thông suốt cho người dân trong vùng.

Từ ngôi nhà nằm gần cây cầu, chị Nguyễn Thị Kim Lài, thôn Mỹ Thạnh 1, đã chứng kiến từng ngày công trình dần thành hình. Mỗi nhịp dầm được lắp đặt cũng là lúc niềm mong mỏi của người dân về một con đường an toàn hơn đến gần thêm. “Nhà tôi ở gần nên thấy đơn vị thi công làm việc rất khẩn trương, cẩn thận. Đây là tuyến đường nối các thôn với trung tâm xã nên ai cũng mong sớm có cầu. Bây giờ cầu hoàn thành, lại có điện chiếu sáng vào ban đêm, bà con ai cũng phấn khởi và yên tâm hơn khi đi lại”.

Cầu Bombi và công trình ánh sáng giúp người dân các thôn đồng bào dân tộc ở Mỹ Thạnh 1, Mỹ Thạnh 2 đi lại thuận lợi

Mỗi cây cầu mang một sứ mệnh. Nếu cầu Suối Thị giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất thì cầu Bombi giữ cho con đường đến trường không còn bị chia cắt. Những buổi học dang dở vì nước lũ, những lần giáo viên phải chờ nước rút hay nhờ người cõng qua suối rồi sẽ chỉ còn là ký ức. Cô Đỗ Thị Chắc, thôn Mỹ Thạnh 1, xúc động nói: “Cô mừng lắm. Mấy chục năm sống ở đây, cô chứng kiến nhiều vụ người đi đường bị nước cuốn lọt xuống cống. Có lúc cô giáo phải nhờ người cõng qua suối để vào lớp, chiều lại cõng về. Giờ có cầu rồi, ai cũng yên tâm vì đi lại thuận tiện hơn”.

Nhiều năm qua, cứ mùa mưa lũ về, các thôn Mỹ Thạnh 1, Mỹ Thạnh 2 và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số lại bị chia cắt. Những buổi học chậm giờ, những chuyến đi bị ngưng trệ vì nước dâng đã trở thành ký ức khó quên của người dân. Mới đưa vào sử dụng hơn 2 tuần, 2 cây cầu đã kịp phát huy hiệu quả, giúp người dân vơi đi nỗi lo bị cô lập khi mùa mưa lũ đang đến gần. Nhịp cầu mới không chỉ nối đôi bờ mà còn mang đến cảm giác an tâm cho những hành trình hằng ngày.

Cầu Bombi sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng

Bà Tô Thị Xuân Thủy, Bí thư xã Hàm Thạnh cho biết, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương đã quyết tâm đầu tư các công trình giao thông nhằm bảo đảm các tuyến đường huyết mạch, chấm dứt tình trạng người dân bị chia cắt mỗi mùa mưa lũ. Mục tiêu không chỉ là giúp người dân đi lại thuận lợi hơn mà còn tạo điều kiện để giáo viên đến lớp, học sinh đến trường an toàn, không bị gián đoạn việc học. “Chúng tôi xác định phải làm bằng được những công trình thiết thực, bảo đảm an sinh cho người dân. 2 cây cầu hoàn thành không chỉ giúp việc đi lại an toàn hơn mà còn tạo nền tảng để phát triển kinh tế và du lịch địa phương trong thời gian tới”, bà Thủy nói.

Cùng với dự án thủy lợi Ka Pét đang dần hình thành, những nhịp cầu mới ở Hàm Thạnh không chỉ xóa đi những điểm nghẽn giao thông mùa mưa lũ mà còn nối dài niềm tin của người dân về một tương lai an toàn, ổn định và nhiều cơ hội phát triển hơn.