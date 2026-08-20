Đời sống Những thầy thuốc nặng lòng với vùng sâu, vùng biên Ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Lâm Đồng, nơi điều kiện chăm sóc sức khỏe còn nhiều khó khăn, những người thầy thuốc vẫn ngày ngày bền bỉ bám cơ sở, tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Họ không chỉ làm tốt công tác khám, chữa bệnh mà còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng bệnh.

Bác sĩ Thị Uyên khám bệnh cho người dân

Bám trạm, gần dân

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp ngành Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân y, bác sĩ Thị Uyên về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song (cũ). Đến năm 2013, chị chuyển về công tác tại Trạm Y tế xã Nâm N’Jang (cũ).

Trong điều kiện Trạm Y tế còn nhiều khó khăn, bác sĩ Thị Uyên luôn tận tâm khám, chữa bệnh cho Nhân dân, đồng thời tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, tránh các bệnh nguy hiểm. Nhờ đó, ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân từng bước được cải thiện.

Năm 2020, chị được bổ nhiệm làm Phó Trạm trưởng. Từ tháng 7/2025 đến nay, bác sĩ Thị Uyên là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Trường Xuân.

Hiện, Trạm Y tế xã Trường Xuân là cơ sở có số lượng người dân đến khám, chữa bệnh đông nhất tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trạm đã khám cho hơn 10.000 lượt người.

Trạm y tế Trường Xuân nơi có số bệnh nhân đến khám đông nhất tại khu vực Đắk Song

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bác sĩ Thị Uyên không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, tham gia các lớp đào tạo về chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ gia đình...

Bác sĩ Phạm Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Đắk Song nhận xét: “Bác sĩ Thị Uyên là một bác sĩ rất có tâm với nghề, không ngại khó khăn, vất vả luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, số lượng người dân đến khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Trường Xuân ngày càng tăng, cho thấy sự tin tưởng của người dân đối với đội ngũ y tế cơ sở".

Tận tâm vì bệnh nhân nghèo

Gần 30 năm cống hiến cho ngành Y, bác sĩ H’ Vinh Niê, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng luôn được đồng nghiệp và bệnh nhân nhắc đến với sự tận tâm và trách nhiệm.

Trạm y tế Trường Xuân nơi có số bệnh nhân đến khám đông nhất tại khu vực Đắk Song

Từ tình yêu nghề và lòng nhân ái, bác sĩ H’ Vinh là người khởi xướng và duy trì nhiều hoạt động nhân ái: khám bệnh tình nguyện tại vùng sâu, vùng biên giới; hỗ trợ bà con ở nước bạn Campuchia.

Gần 20 năm qua, chị cùng Ban điều hành Bếp ăn tình thương tích cực kết nối các mạnh thường quân, duy trì hàng ngàn suất ăn miễn phí mỗi tháng và vận động hơn 2 tỷ đồng mỗi năm để sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ H' Vinh thăm hỏi bệnh nhi tại bệnh viện

Bác sĩ H’ Vinh Niê chia sẻ: "20 năm duy trì Bếp ăn tình thương, điều tôi trăn trở nhất là làm sao để bếp có thể hoạt động ổn định, lâu dài, để những bệnh nhân nghèo khi đến điều trị tại bệnh viện đều có được những suất ăn miễn phí, bảo đảm dinh dưỡng. Để làm được điều đó, chúng tôi phải thường xuyên kết nối, vận động các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ".

Bác sĩ H' Vinh (bên trong cùng) trao đổi chuyên môn với y, bác sĩ về bệnh nhân đang điều trị

Không chỉ quan tâm bệnh nhân nghèo, trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, bác sĩ H’ Vinh còn đảm nhiệm nhiều công việc tại các khoa, phòng. Ở bất kỳ vị trí nào, chị cũng luôn sâu sát, trách nhiệm và tận tụy với công việc.

Không ngừng học hỏi, nghiên cứu và cập nhật kiến thức mới, bác sĩ H’ Vinh đã triển khai nhiều sáng kiến chuyên môn, góp phần đưa các kỹ thuật mới vào công tác quản lý, điều trị, qua đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Vững vàng nơi tuyến biên

Quảng Trực là xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn rộng, giao thông còn nhiều khó khăn và phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong điều kiện đó, đội ngũ cán bộ y tế không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh mà còn là những người gần dân, hiểu dân, góp phần đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến với từng thôn, bon và từng gia đình.

Là một trong những cán bộ có trình độ chuyên môn và thâm niên công tác tại Trạm, bác sĩ Điểu Nam, người dân tộc M’Nông, ở bon Bu Gia, xã Quảng Trực, là thế hệ cán bộ y tế người dân tộc thiểu số được đào tạo bài bản, trở thành bác sĩ để phục vụ cộng đồng.

Bác sĩ Điểu Nam khám bệnh cho người cao tuổi tại nhà

Sau khi ra trường, tháng 1/2014 bác sĩ Điểu Nam được bố trí công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (cũ). Đến tháng 5/ 2015, anh được bố trí công tác tại Trạm Y tế xã Quảng Trực và gắn bó đơn vị cho đến nay.

Hơn 10 năm gắn bó với Trạm Y tế xã, đối với bác sĩ Điểu Nam, được phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng biên giới quê hương là niềm vui và tự hào.

Bác sĩ Điểu Nam khám bệnh cho bệnh nhi

Trạm Y tế xã Quảng Trực hiện có 12 biên chế gồm: 2 bác sĩ đa khoa, 1 y sĩ y học cổ truyền; 1 hộ sinh; 1 điều dưỡng; 1 dược sĩ và 2 cán bộ y tế công cộng…

Ở vùng sâu, vùng biên giới, việc Trạm Y tế có bác sĩ giúp bà con yên tâm hơn khi được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương. Những người thầy thuốc như bác sĩ Thị Uyên, bác sĩ H’ Vinh Niê, bác sĩ Điểu Nam đang góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với đồng bào vùng khó khăn.