Niềm vui chưa đến

Newcastle United tiếp tục hành trình chuẩn bị cho mùa giải Premier League 2025/26 bằng trận giao hữu với đại diện La Liga là Espanyol. Đây là cơ hội để Eddie Howe và các học trò tìm lại cảm hứng chiến thắng. Tuy nhiên dù xuất sắc hơn đối thủ, niềm vui chiến thắng vẫn chưa đến với “Chích chòe”.

Đối thủ của Newcastle trong trận đấu đêm 8/8 là Espanyol chỉ về đích ở vị trí thứ 14 tại La Liga trong mùa bóng vừa qua. Suýt bị xuống hạng nên thầy trò HLV Manolo Gonzalez đã có những bước chuẩn bị rất nghiêm túc cho mùa giải mới. Trong 5 trận giao hữu gần đây, Espanyol thắng tới 4, hòa 1, trong đó có 3 trận mà mành lưới của thủ thành Mattheo Rab đã không phải rung lên. Cách đây hai tuần, Espanyol vừa đánh bại Southampton, một câu lạc bộ của bóng đá Anh với tỉ số 2-1. Thầy trò HLV Manolo Gonzalez đã tràn đầy hưng phấn với sự tự tin cao độ trong chuyến hành quân đến St Jame‏’‏s Park lần này. Tuy nhiên trước một Newcastle đang khát khao chiến thắng sau chuỗi trận đầy thất vọng, đại diện đến từ Tây Ban Nha chỉ may mắn khi có được trận hòa với bàn thắng ở những phút cuối cùng trận đấu.

Về phần mình, Newcastle có một mùa giải thành công với suất dự Champions League cùng chức vô địch FA Cup. “Chích choè” tiếp tục có những sự bổ sung đáng chú ý khi mang về tân binh Anthony Elanga từ Nottingham với mức phí 61,4 triệu euro. Bất chấp việc chân sút người Thụy Điển đã có 1 bàn thắng trong trận thua 2-3 trước Arsenal hôm 27/7, Elanga được cho là vẫn chưa có sự hòa nhập tốt nhất với các đồng đội. Những cái tên còn lại trên hàng tiền đạo của Newcastle như Anthony Gordon, William Osula đều vẫn chưa thể khỏa lấp mà Alexander Isak để lại vì chấn thương.

Tính từ trận thua 0-1 trước Everton ở vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh, Newcastle trải qua 4 trận giao hữu liên tiếp mà không nếm được mùi chiến thắng điều này cho thấy hàng công của Newcastle đang gặp phải những vấn đề đáng lo ngại. Trong trận giao hữu gần nhất Newcastle vừa hòa 1-1 với Tottenham, đoàn quân của HLV Eddie Howe kiểm soát bóng vượt trội đối thủ, nhưng chỉ tung ra đúng 2 cú sút trúng đích, một trong hai số đó may mắn trở thành pha lập công của Harvey Barnes phút 38. Màn trình diễn gần đây của “Chích choè” trái ngược hoàn toàn với sự thể hiện của họ tại Ngoại hạng Anh mùa rồi khi “Chích chòe” đứng thứ 4 trong danh sách các đội ghi bàn nhiều nhất giải, chỉ sau Liverpool, Man City và Arsenal. Với phong độ hiện tại, khiến cho các đối thủ khi đấu giao hữu với Newcastle giờ đây xem “Chích choè” như “quân xanh” để tập dượt.

Tại St. James Park, tân binh 18 tuổi Park Seung-Soo được HLV Eddie Howe cho vào sân trong đội hình xuất phát ở vị trí tiền đạo trái. Cũng như các trận giao hữu gần đây, Newcastle khởi đầu không tốt, phút 17 “Chích choè” đã bị Espanyol dẫn trước sau khi Exposito ghi bàn từ một cú sút xa rất đẹp mắt. Tuy vậy chỉ sau 4 phút sau, Newcastle đã có bàn thắng gỡ hòa, khi Lewis Miley xử lý rất hay và tạt bóng cho Targett đánh đầu tung lưới Espanyol. Đến phút 39, Espanyol được hưởng penalty khi Roberto Fernandez bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng sự xuất sắc của Aaron Ramsdale đã ngăn không cho Puado nâng tỷ số cho Espanyol. Không lâu sau, Park Seung Soo bị truy cản trong vòng cấm nhưng Newcastle lại không được 11m. Hiệp 2 chứng kiến Newcastle hoàn toàn áp đảo, tuy vậy những cú dứt điểm của Osula và Schar đều bị thủ môn cản phá.

Tới phút 77, hàng phòng ngự Espanyol mất bóng ngay trong vòng cấm sân nhà, Jacob Murphy cướp được bóng và dứt điểm ngay đưa Newcastle dẫn bàn. Nhưng trước khi hết giờ, từ một pha đánh đầu cận thành của Kike Garcia giúp Espanyol gỡ hòa 2-2 mang lại trận hòa cho đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Lại một trận hòa đáng thất vọng của đội chủ sân St. James Park trong một ngày họ chơi tốt hơn đối thủ rất nhiều. Và không biết đến bao giờ “Chích chòe” mới tìm lại niềm vui chiến thắng.