Y tế - Sức khỏe Nỗ lực chăm sóc sức khỏe toàn dân nơi vùng sâu Tà Năng Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, UBND xã Tà Năng đã chủ động triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu 100% người dân được tiếp cận dịch vụ y tế.

Khám sức khỏe cho các em học sinh trên địa bàn xã

Tích cực khắc phục khó khăn

Được triển khai từ tháng 6/2026, đến nay, công tác khám sức khỏe toàn dân bước đầu trên địa bàn xã ghi nhận nhiều kết quả khả quan tại các nhóm đối tượng. Cụ thể, tỷ lệ khám cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt 76%, học sinh khối tiểu học và THCS đạt 76,57%. Đối với cán bộ, công nhân viên chức trong toàn xã, địa phương tập trung thực hiện dứt điểm, phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 15/7. Đối với công dân từ 18 tuổi trở lên, chiến dịch được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tập trung từ ngày 20/7 - 30/7 và giai đoạn 2 kéo dài từ ngày 1/8 đến hết năm 2026.

Tuy nhiên, việc triển khai tại một xã vùng sâu có hơn 81% là đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp không ít trở ngại. Theo cô Lê Thị Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, trong đợt khám ngày 23/6 vừa qua, nhà trường có 359 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ khoảng 78,5%. Việc vận động học sinh đi khám gặp nhiều khó khăn do lịch rơi vào dịp hè, nhiều em theo cha mẹ lên nương rẫy... Nhà trường dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức khám vét cho số học sinh còn lại vào đầu năm học mới.

Nói về tình hình khó khăn chung của xã, bà Ka Să K’ Huêll - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Năng cho biết: “Địa phương có địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư sinh sống phân tán tại 8 thôn, nhiều khu vực cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại còn khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Việc tổ chức khám sức khỏe tập trung, bố trí địa điểm khám và huy động người dân tham gia còn gặp nhiều trở ngại, làm tăng chi phí và thời gian triển khai”.

Mặt khác, nhận thức của bà con dân tộc thiểu số còn hạn chế, có tâm lý chỉ đi khám khi đổ bệnh. Đời sống gắn liền với mùa vụ làm thuê, người dân khó bố trí thời gian. Bên cạnh đó, trang thiết bị y tế còn hạn chế; nhiều chỉ số cận lâm sàng phải chuyển lên tuyến trên thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ khám, sàng lọc và quản lý sức khỏe người dân. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin chưa ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật và quản lý dữ liệu…

Cần nâng cao năng lực y tế cơ sở

Trước những khó khăn trên, UBND xã Tà Năng đề nghị Sở Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo, bố trí các đoàn y, bác sĩ tuyến tỉnh và tuyến khu vực hỗ trợ tổ chức các đợt khám lưu động tại các thôn xa trung tâm; ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn.

UBND xã cũng kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị y tế, vật tư và danh mục kỹ thuật cho Trạm Y tế xã nhằm nâng cao chất lượng điều trị ban đầu, giảm tải cho tuyến trên. Đồng thời, cần có cơ chế tăng cường biên chế nhân lực y tế cho các xã miền núi có địa hình chia cắt, phân tán.

Địa phương cũng đề nghị bố trí nguồn kinh phí riêng để hỗ trợ công tác khám sức khỏe toàn dân, bao gồm kinh phí tuyên truyền, tổ chức các điểm khám lưu động, hỗ trợ phương tiện di chuyển đối với các đối tượng đặc thù, kinh phí nhập và quản lý dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đồng thời, tăng cường tập huấn, hướng dẫn cán bộ y tế trong việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu; tăng cường công tác truyền thông phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, trưởng thôn, người có uy tín, già làng và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ.