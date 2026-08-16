Nỗ lực rượt đuổi bất thành, Basel gục ngã 2-5 trước FC Barcelona
Dù hai lần nỗ lực rút ngắn cách biệt, Basel vẫn chấp nhận thất bại 2-5 trước FC Barcelona trong màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân St. Jakob-Park. Các bàn thắng của Adeyemi, Abdelkarim, Yamal cùng cú đúp ở những phút cuối của Bisiwu giúp đội khách làm chủ hoàn toàn trận đấu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Basel tiếp đón FC Barcelona.
- 13'FC Barcelona áp đảo hoàn toàn
Nhập cuộc chủ động trong 13 phút đầu, FC Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 12 - 88. Đội khách liên tục dồn ép và tạo ra chênh lệch 0 - 4 về số cú dứt điểm, khiến Basel chỉ biết gồng mình chịu trận.
- 25'FC Barcelona áp đảo toàn diện ở 25 phút đầu
Sau 25 phút thi đấu, FC Barcelona đang áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 24 - 76. Đại diện Tây Ban Nha đã tạo ra 0 - 6 lần dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong khi chủ nhà Basel phải lùi sâu phòng ngự chịu trận và chưa thể tung ra cú dứt điểm nào.
- 34'Karim Adeyemi mở tỷ số cho FC Barcelona
Phút 34, Karim Adeyemi tận dụng tốt đường kiến tạo của Raphinha để dứt điểm tung lưới Basel, mở tỷ số 0-1 cho FC Barcelona. Bàn thắng giúp đội khách cụ thể hóa thế trận áp đảo hoàn toàn kể từ đầu trận.
- 37'FC Barcelona hoàn toàn áp đảo thế trận trước Basel
Tiến gần đến phút 37, FC Barcelona tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang nắm lợi thế dẫn bàn 0-1. Đội khách áp đảo ở chỉ số cầm bóng 26-74 và tạo ra vượt trội về số lần dứt điểm 2-8 so với Basel, qua đó duy trì sức ép liên tục lên phần sân đối phương.
- 41'Phút 41: Thẻ vàng dành cho Jonas Harder
Phút 41, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Jonas Harder. Trong thế bị FC Barcelona dẫn trước 0-1 và chịu sức ép lớn khi chỉ kiểm soát bóng 25 - 75, Basel tỏ ra khá bế tắc và liên tục phải phạm lỗi.
- 43'Jean Doucoure gỡ hòa 1-1 cho Basel
Phút 43, Jean Doucoure dứt điểm chính xác mang về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Basel từ đường kiến tạo của Jonas Harder. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay trước khi hiệp một khép lại.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Hamza Abdelkarim thế chỗ Anthony Gordon ở phút 46
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Hamza Abdelkarim chính thức được tung vào sân để thế chỗ cho Anthony Gordon. Động thái điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong thời điểm FC Barcelona đang dẫn trước với tỷ số 1-2.
- 46'Basel tung Noah Kakor vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Basel đã có sự thay đổi nhân sự khi Noah Kakor vào sân thế chỗ Becir Omeragic. Trong bối cảnh đang bị FC Barcelona dẫn 1-2 và lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng (25 - 75), ban huấn luyện đội chủ nhà buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhằm gia cố lại đội hình.
- 46'Basel tung Giacomo Koloto vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Basel đã thực hiện sự thay đổi người khi Giacomo Koloto vào sân thế chỗ cho Albian Ajeti. Đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị FC Barcelona dẫn trước 1-2.
- 46'Jules Koundé vào sân thay Eric García ở đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, FC Barcelona thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jules Koundé được tung vào sân thay thế cho Eric García. Đội khách hướng tới việc gia cố hàng thủ nhằm bảo vệ lợi thế khi tỷ số đang là 1-2 nghiêng về phía FC Barcelona.
- 46'FC Barcelona điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay khi bước vào hiệp hai ở phút 46, FC Barcelona đã thực hiện sự thay đổi nhân sự trên sân khi Jordi Pesquer được tung vào thay thế cho Alejandro Balde. Đây có thể là phương án điều chỉnh hàng thủ của đại diện Tây Ban Nha nhằm bảo vệ thế dẫn bàn 1-2 trước Basel.
- 46'FC Barcelona thay thủ môn ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, FC Barcelona đưa Wojciech Szczesny vào sân thay thế cho Joan García ở vị trí khung gỗ. Đội khách hiện dẫn trước Basel với tỷ số 1-2 và sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ trong phần còn lại của trận đấu.
- 49'Hamza Abdelkarim nổ súng, FC Barcelona tái lập thế dẫn bàn
Ngay đầu hiệp hai ở phút 49, Hamza Abdelkarim xuất sắc lập công giúp FC Barcelona nâng tỷ số lên 1-2. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách đòi lại lợi thế dẫn trước sau khi để Basel quân bình tỷ số 1-1 ở cuối hiệp một.
- 50'FC Barcelona áp đảo hoàn toàn ngay đầu hiệp hai
Bước sang phút 50, FC Barcelona tiếp tục làm chủ thế trận khi sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng 25 - 75 vượt trội trước Basel. Đội khách liên tục vây hãm khung thành đối phương với chỉ số dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 1 - 2), ép chủ nhà Basel phải lùi sâu phòng ngự và đã phạm lỗi 6 - 1 để cản phá.
- 61'Uruejoma vào sân thay Metinho ở phút 61
Phút 61, Moyo-Ola Uruejoma được tung vào sân thế chỗ Metinho. Đây là sự điều chỉnh nhân sự tiếp theo trên sân trong bối cảnh FC Barcelona đang dẫn trước 1-2.
- 62'FC Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận
Bước sang phút 62, FC Barcelona tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 26 - 74 vượt trội trước Basel. Đội khách liên tục dồn ép và tạo sức ép lớn với 4 - 15 pha dứt điểm, buộc đại diện Thụy Sĩ phải lùi sâu chịu trận và gia tăng phạm lỗi (7 - 3) để ngăn cản.
- 64'FC Barcelona tung Dani Olmo vào sân thay Fermín López
Phút 64, FC Barcelona có sự thay đổi nhân sự khi Dani Olmo được tung vào sân thay cho Fermín López. Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn trước 1-2 trên sân của Basel, đội khách muốn gia tăng làn gió mới nhằm tiếp tục duy trì thế trận chủ động.
- 65'FC Barcelona tung Lamine Yamal vào sân thay Raphinha
Phút 65, FC Barcelona thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Lamine Yamal được tung vào sân để thế chỗ cho Raphinha. Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-2, sự xuất hiện của sao trẻ này hứa hẹn sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của đội khách.
- 67'Aaron Malouda nhận thẻ vàng ở phút 67
Phút 67, Aaron Malouda bị trọng tài phạt thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Basel đang bị FC Barcelona dẫn trước 1-2, tấm thẻ phạt này càng khiến đội chủ nhà gặp thêm khó khăn trước sức ép từ đối thủ.
- 71'FC Barcelona tung Pau Cubarsí vào sân
Phút 71, FC Barcelona có sự thay đổi nhân sự khi Pau Cubarsí vào sân thế chỗ Andreas Christensen. Đang nắm lợi thế dẫn 1-2 trên sân của Basel, sự xuất hiện của Cubarsí hứa hẹn giúp đại diện Tây Ban Nha củng cố sự chắc chắn nơi hàng thủ trong khoảng thời gian còn lại.
- 71'FC Barcelona thay người: Brian Fariñas thế chỗ Marc Bernal
Phút 71, FC Barcelona có sự thay đổi nhân sự khi Brian Fariñas được tung vào sân thế chỗ Marc Bernal. Trong bối cảnh đang dẫn Basel với tỷ số 1-2, sự xuất hiện của Fariñas nhằm bổ sung nguồn năng lượng mới giúp củng cố tuyến giữa.
- 74'Kazeem Olaigbe vào sân thay Philip Otele ở phút 74
Phút 74, sự thay đổi người được thực hiện khi Kazeem Olaigbe tung vào sân thế chỗ Philip Otele. Đây là phương án điều chỉnh nhân sự nhằm làm mới lối chơi trong thời điểm FC Barcelona đang dẫn trước 1-2.
- 74'Phút 74: Ludwig Malachowski Thorell vào sân thay Jean Doucoure
Phút 74, Ludwig Malachowski Thorell chính thức được tung vào sân để thế chỗ Jean Doucoure. Trong bối cảnh FC Barcelona đang dẫn 1-2, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 74'FC Barcelona làm chủ thế trận, duy trì lợi thế
Bước sang phút 74, FC Barcelona tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 26 - 74 trước Basel. Đội khách áp đảo về số lần dứt điểm 4 - 16 cùng số quả phạt góc 1 - 3, qua đó bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn 1 - 2.
- 79'FC Barcelona tung Jesse Bisiwu vào sân ở phút 79
Phút 79, FC Barcelona thực hiện sự thay đổi người khi Jesse Bisiwu được tung vào sân để thế chỗ Xavi Espart. Động thái này có thể nhằm bổ sung thể lực và sự tươi mới cho đội bóng trong giai đoạn nước rút của trận đấu.
- 79'Ebrima Tunkara vào sân thay Karim Adeyemi ở phút 79
Phút 79, sự thay đổi nhân sự tiếp theo được thực hiện khi Ebrima Tunkara được tung vào sân để thế chỗ Karim Adeyemi. Bắn đi tín hiệu làm mới đội hình, sự xuất hiện của Tunkara được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho những phút thi đấu cuối trận.
- 81'Lamine Yamal ghi bàn trên chấm phạt đền nới rộng cách biệt
Phút 81, Lamine Yamal thực hiện thành công quả đá phạt đền, giúp FC Barcelona nới rộng cách biệt lên 1-3. Bàn thắng này tiếp tục củng cố thế trận áp đảo cho đội khách trước Basel khi trận đấu bước vào những phút cuối.
- 84'Kazeem Olaigbe đá phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Basel
Phút 84, Kazeem Olaigbe thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Basel. Dù lép vố trước FC Barcelona về chỉ số dứt điểm 6-19, bàn thắng này giúp Basel tiếp tục thắp lại hy vọng bám đuổi trong những phút cuối trận.
- 86'FC Barcelona làm chủ thế trận ở những phút cuối
Trận đấu trôi về phút 86, FC Barcelona tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cục diện với tỷ lệ cầm bóng 28-72 và duy trì lợi thế tỷ số 2-3. Sự vượt trội của đội khách được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 6-19 cùng 1-6 quả phạt góc, buộc Basel phải lùi sâu phòng ngự trong thế chịu trận.
- 89'Jesse Bisiwu nâng tỷ số lên 2-4 cho FC Barcelona
Phút 89, Jesse Bisiwu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-4 cho FC Barcelona sau đường kiến tạo của Dani Olmo. Bàn thắng muộn giúp đội khách nới rộng cách biệt, tiếp tục cụ thể hóa sự áp đảo trong trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 28 - 72.
- 90+1'Jesse Bisiwu nâng tỷ số lên 2-5 cho FC Barcelona
Phút 90+1', Jesse Bisiwu lập công nới rộng cách biệt lên 2-5 cho FC Barcelona từ đường kiến tạo của Lamine Yamal. Bàn thắng ở những phút bù giờ đã khép lại màn trình diễn áp đảo của đội khách ngay trên sân Basel.
- KTKết thúc: Basel 2-5 FC Barcelona
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 5.
Cập nhật lúc 23:27 16/08/2026
Thông tin trận đấu: 21h30 ngày 16/08/2026 - Giao hữu CLB
Trận đọ sức giữa Basel và FC Barcelona diễn ra vào lúc 21h30 ngày 16/08/2026 trên sân vận động St. Jakob-Park nằm trong khuôn khổ chuỗi trận Giao hữu CLB. Đây là cơ hội quan trọng để hai câu lạc bộ kiểm nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi.
Lịch sử đối đầu giữa hai đội
Trong 2 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội, FC Barcelona đang nắm lợi thế với 1 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Basel chưa giành được chiến thắng nào. Chỉ số đối đầu này mang lại điểm tựa tinh thần cho đại diện Tây Ban Nha trước chuyến làm khách tại Thụy Sĩ.
Mặc dù vậy, việc thi đấu trên sân nhà St. Jakob-Park sẽ là điểm tựa đáng kể cho Basel. Đội chủ nhà kỳ vọng sẽ tận dụng sự cổ vũ của khán giả để thi đấu chủ động và tạo nên thế trận cân bằng.
Phân tích cục diện và dự đoán lối chơi
Các trận đấu giao hữu là dịp quan trọng để ban huấn luyện hai bên thử nghiệm phương án chiến thuật mới và rà soát lực lượng. FC Barcelona với phong cách thi đấu kiểm soát bóng quen thuộc dự kiến sẽ chủ động cầm nhịp trận đấu ngay từ đầu.
Trong khi đó, Basel nhiều khả năng sẽ lựa chọn phương án thi đấu an toàn, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi tổ chức các đợt phản công. Nhìn chung, đây sẽ là cuộc thử nghiệm chất lượng cho cả hai đội bóng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)