Nỗ lực rượt đuổi bất thành, Basel gục ngã 2-5 trước FC Barcelona

25' FC Barcelona áp đảo toàn diện ở 25 phút đầu

Sau 25 phút thi đấu, FC Barcelona đang áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 24 - 76. Đại diện Tây Ban Nha đã tạo ra 0 - 6 lần dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong khi chủ nhà Basel phải lùi sâu phòng ngự chịu trận và chưa thể tung ra cú dứt điểm nào.