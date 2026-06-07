An sinh - Cuộc sống Nơi “nương tựa” của bệnh nhân nghèo Không chỉ những hộ nghèo, khó khăn mà nhiều gia đình khi mắc bệnh nan y phải điều trị dài ngày khiến kinh tế khánh kiệt thì lúc này, bếp cơm từ thiện là nơi “nương tựa”. Rồi những phần quà, khoản tiền từ mạnh thường quân gửi tặng cho bệnh nhân nghèo thông qua Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam (đóng trên địa bàn xã Đức Linh) đã cứu cánh cho nhiều hoàn cảnh...

Điểm phát cơm từ thiện là phao cứu sinh cho nhiều bệnh nhân nghèo

Phao cứu sinh...

Cầm trên tay hộp cơm vừa nhận từ bếp ăn từ thiện nằm trong khuôn viên bệnh viện, ông Nguyễn Dũng ở xã Bắc Ruộng vui vẻ khoe rằng hôm nay cơm ngoài sườn ram có món canh chua ông rất thích. Ông Dũng bị bệnh thận hơn 10 năm nay, trước đây, gia đình kinh tế còn khá nên ông điều trị ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, bệnh trở nặng cùng lúc gia đình “không còn gì để bán” nên xin ngưng điều trị về nhà nằm chờ... Ông Dũng kể: “Biết hoàn cảnh tôi không có tiền để chạy thận nhân tạo (thường gọi là lọc thận), duy trì sự sống, bà con và một số mạnh thường quân đã hỗ trợ tiền, đồng thời liên hệ với Bệnh viện Đa khoa phía Nam đăng ký cho tôi chạy lọc thận. Nằm viện dài ngày nên kinh phí ăn uống, đi lại thiếu trước hụt sau, bếp ăn từ thiện như phao cứu sinh bởi tôi ăn ở đó hằng ngày miễn phí... Từ đó đến nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam như căn nhà thứ 2 của tôi”. Nghe ông Dũng kể tôi chợt nhớ cách đây khoảng 5 năm về trước, ở Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam thiếu máy móc, bệnh nhân muốn chạy lọc thận phải đăng ký hàng tháng trời, bệnh viện lên lịch chờ... có người lọc thận mất mới được “thế chỗ”. Vì vậy, nhiều người cần chạy thận phải vào các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh điều trị...

Công ty Tafa Việt phát cơm cho người bệnh

Ở khoa Nội, bệnh nhân khá đông, tôi thấy bác Đức, tóc bạc phơ, người xanh xao đang bón từng muỗng cháo lỏng cho vợ là bác H. đang bị ung thư gan (K) giai đoạn cuối. Cùng lúc có Ban Từ thiện Đoàn sinh Quảng Đức ở xã Tánh Linh đến tặng tiền cho những hoàn cảnh khó khăn bị bệnh nan y. Cầm trên tay phong bì, bác Đức rưng rưng nước mắt, nói: “Tôi cảm ơn đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ bữa ăn và kinh phí cho gia đình tôi”. Dừng lại mấy giây lấy tay quệt nước mắt, bác nói tiếp: “Mấy năm nay, lo tiền điều trị cho vợ, tôi đã thế chấp căn nhà cho ngân hàng, vay mượn họ hàng. Giờ trong nhà không còn gì, nếu không có sự hỗ trợ của các đoàn từ thiện, gia đình tôi không biết sống sao...”. Nằm cạnh giường bác H. còn có gần chục người khác đang bị bệnh nan y vừa được người nhà đi nhận cơm và cháo thịt từ Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá - Võ Đắc. Tuy ai cũng mệt mỏi nhưng trong ánh mắt vẫn đầy hy vọng mong mỏi người nhà sớm được khỏe trở lại...

Ban Từ thiện Đoàn sinh Quảng Đức thăm và hỗ trợ tiền cho bệnh nhân chạy thận

Cầu nối cho người yếu thế...

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam hình thành trên cơ sở Trung tâm Y tế huyện Đức Linh (cũ) với quy mô 400 giường bệnh, có 24 khoa - phòng, 391 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 82 bác sĩ . Bệnh viện tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu tự đến và người bệnh nặng được chuyển từ Trung tâm Y tế khu vực và trạm y tế xã trong khu vực. Số bệnh nhân điều trị nội trú bình quân khoảng 350 người bệnh/ngày. Đặc biệt, tại các khoa như: Khoa Nội tổng hợp, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc là những khoa có lượng bệnh nhân nặng, nằm điều trị dài ngày như: ung thư, xuất huyết não, chạy thận nhân tạo...

Chị Tạ Thị Sửu - Phó Trưởng Phòng Điều dưỡng - Công tác xã hội cho biết: Năm 2016, Phòng Điều dưỡng - Công tác xã hội được thành lập. Từ đó đến nay, phòng đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh như: phối hợp cùng với các hội, nhóm, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm cung cấp suất ăn miễn phí cho người bệnh và người nhà. Bình quân mỗi ngày cung cấp khoảng 400 suất ăn miễn phí cho người bệnh, bao gồm cơm, cháo, bún, mì... Với sự hỗ trợ và góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài khu vực, một số hội nhóm đã tổ chức phát cơm, cháo thành lịch cố định. Bếp cơm của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá -Võ Đắc phát cơm mặn vào các ngày thứ 3 - 5 và phát cháo thịt vào các buổi chiều trong tuần. Bếp cơm chùa Quảng Đức phát cháo các buổi sáng trong tuần và phát cơm, bún chay vào các buổi sáng mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng. Bếp cơm Võ Xu của chị Chi, chị Tựa phát cơm chay vào các buổi trưa chủ nhật hằng tuần. Bếp cơm Hương Sen - Đức Tài phát cơm chay vào các buổi trưa mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng. Bếp cơm Vũ Hòa của nhóm chị Sen phát cơm mặn 1 tháng 2 bữa trưa. Bếp cơm Từ tâm - Đức Phú phát vào ngày mùng 2 âm lịch hằng tháng. Bếp cơm của nhóm anh Thi - Nghị Đức phát vào ngày 25 âm lịch hằng tháng. Bếp cơm của Công ty Tafa Việt phát cơm mặn 1 tháng 1-2 bữa trưa. Bếp cơm của nhóm thiện nguyện Phát Tâm - Sùng Nhơn phát 1-2 bữa trưa/ tháng...Các bếp cơm này hiện đang vẫn duy trì đều đặn.

Chị Diễm ở Nam Chính thăm và hỗ trợ tiền cho bệnh nhân

Ngoài ra, Phòng Điều dưỡng - Công tác xã hội còn phối hợp với các mạnh thường quân thăm hỏi, hỗ trợ tiền viện phí, tiền điều trị cho người bệnh, mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Năm 2025, kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn 12 đợt với tổng số tiền là 323 triệu đồng. Tiêu biểu có Ban Từ thiện Đoàn sinh Quảng Đức ở Tánh Linh mỗi tháng đều đến thăm 15 người bệnh chạy thận nhân tạo, tặng mỗi người bệnh 500.000 đồng (có khi thêm 1 phần quà). Gia đình chị Diễm (ở Nam Chính), chị Lan, chị Lê (ở Gia An), Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá (Giáo xứ Võ Đắc) thường xuyên thăm và trao tặng mỗi người bệnh chạy thận nhân tạo từ 300 - 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ Huỳnh - chị Hằng (Đức Tài) thường xuyên hỗ trợ khẩn cấp cho bệnh nhân nghèo, khó khăn. Em Ngọc Anh ở xã Nghị Đức mỗi tháng đều đến thăm và tặng 100 phần quà cho bệnh nhân. Và còn rất nhiều mạnh thường quân khác đã hỗ trợ khẩn cấp hoặc đến thăm và trao tặng cho bệnh nhân nghèo những phần tiền và quà để động viên, giúp đỡ người bệnh vượt qua khó khăn khi ốm đau...

Nhận cơm từ thiện cho người thân