Đời sống Nữ cán bộ cơ sở tận tụy, gần dân Ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, chị Thông Thị Kim Trung, đảng viên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn là cán bộ cơ sở tận tụy, gần dân và được Nhân dân tin tưởng suốt hơn 10 năm qua.

Không ồn ào hay phô trương, bằng những bước chân đến từng ngõ xóm, những cuộc vận động kiên trì và những việc làm thiết thực vì hội viên, chị đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần với đồng bào Chăm, nhất là chị em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Thông Thị Kim Trung cùng đội nhạc cụ truyền thống của thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc thường xuyên biểu diễn trong những sự kiện quan trọng của địa phương

Gần dân để hiểu - Đồng hành để vận động

Là người Chăm sinh ra và lớn lên tại chính mảnh đất Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, chị Kim Trung hiểu rõ phong tục, tập quán, tín ngưỡng cũng như những khó khăn của phụ nữ trong cộng đồng mình. Chính sự thấu hiểu ấy giúp chị lựa chọn cách làm phù hợp, đó là thay vì chờ hội viên đến với hội, chị chủ động đến với từng gia đình để tuyên truyền, vận động.

Thay vì chờ hội viên đến với hội, chị Thông Thị Kim Trung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc chủ động đến với từng gia đình

Mỗi lần gõ cửa là một lần lắng nghe. Mỗi cuộc trò chuyện là dịp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Từ đó, chị vận động phụ nữ tích cực tham gia sinh hoạt hội, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo theo đạo trái phép.

Song song đó, chị tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nhà vệ sinh hợp lý, từng bước xóa bỏ những tập quán không còn phù hợp với đời sống hiện đại.

“ Muốn chị em nghe theo thì trước hết mình phải gần gũi, hiểu rõ chị em cần gì, muốn gì. Chị Thông Thị Kim Trung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc

Để đổi mới phương thức hoạt động, chi hội đã thành lập nhóm Zalo kết nối toàn bộ hội viên. Mọi thông tin về các cuộc họp, hoạt động hay chính sách mới đều được truyền tải nhanh chóng, góp phần duy trì tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt ở mức cao và tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Theo chị Kim Trung, muốn phong trào phụ nữ phát triển bền vững thì trước hết phải giúp hội viên ổn định cuộc sống. Vì vậy, mỗi khi có nguồn vốn ưu đãi từ Nhà nước hoặc hội liên hiệp phụ nữ, chị đều trực tiếp rà soát, ưu tiên những hộ khó khăn, hướng dẫn thủ tục vay vốn và động viên chị em mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.

Những khoản vốn tuy không lớn nhưng được trao đúng người, đúng thời điểm đã giúp nhiều gia đình có điều kiện nuôi bò, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Gia đình chị Thông Thị Vang là một trong những điển hình. Từ nguồn vốn vay thông qua chi hội phụ nữ, gia đình chị đầu tư chăn nuôi bò, phát triển kinh tế theo hướng “lấy bò lớn đổi bò nhỏ”, quay vòng vốn hiệu quả. Đến nay, cuộc sống gia đình đã ổn định hơn nhiều so với trước.

Nhờ Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc tạo điều kiện vay vốn nuôi bò, giờ đây, gia đình chị Thông Thị Vang từng bước phát triển kinh tế

Không chỉ kết nối nguồn vốn, chị Kim Trung còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, đơn vị đến thăm hỏi, trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn vào các dịp lễ, tết. Những phần quà tuy không lớn, nhưng góp phần sẻ chia, tiếp thêm động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Chăm lo đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa Chăm

Bên cạnh việc chăm lo đời sống hội viên, điều chị Kim Trung luôn trăn trở là làm sao để bản sắc văn hóa Chăm được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ. Từ suy nghĩ ấy, chi hội phụ nữ đã thành lập đội văn nghệ quần chúng với sự tham gia của nhiều hội viên.

Đội văn nghệ của Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc thường tập vào thứ bảy hằng tuần, nhằm giữ gìn nét văn hóa của dân tộc Chăm

Những điệu múa truyền thống, bài hát dân ca Chăm hay các chương trình biểu diễn trong dịp lễ Ramưwan không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, mà còn góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc thành lập câu lạc bộ bóng chuyền nữ với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho các chị em hội viên trong chi hội

Theo chị Kim Trung, giữ gìn văn hóa không chỉ thông qua các lễ hội, mà quan trọng hơn là để lớp trẻ được tiếp xúc, được sống trong không gian văn hóa của dân tộc mình mỗi ngày.

Ở Lâm Giang, hình ảnh chị Kim Trung đi từng ngõ, gõ từng nhà đã trở nên quen thuộc với người dân. Từ vận động tiêm chủng, tuyên truyền chính sách mới đến hỗ trợ hộ nghèo, hay tổ chức các hoạt động của hội... chị đều trực tiếp tham gia.

Chị Thông Thị Kim Trung tham gia đội nhạc cụ truyền thống của thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc nhằm gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ trẻ những giá trị văn hóa Chăm

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chi hội trưởng, chị còn là tấm gương trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Gia đình chị từng tham gia Hội thi tìm hiểu Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” và đạt giải cao, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ tại địa phương.

Gia đình chị Thông Thị Kim Trung nhiều lần tham gia Hội thi tìm hiểu Ngày Gia đình Việt Nam

Là đảng viên, chị luôn xác định việc học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm giản dị hằng ngày: sống tiết kiệm, trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn và vận động hội viên cùng xây dựng các hoạt động nhân ái trong cộng đồng.

Theo ông Thông Lai, Bí thư Chi bộ thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, chị Thông Thị Kim Trung là đảng viên gương mẫu, luôn sâu sát cơ sở, trách nhiệm trong công việc và phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết phụ nữ dân tộc Chăm, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với Nhân dân một cách hiệu quả.

“ Chị Thông Thị Kim Trung luôn trách nhiệm trong công việc và phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết phụ nữ dân tộc Chăm. Ông Thông Lai, Bí thư Chi bộ thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc

Bà Trương Thị Mười, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hàm Thuận Bắc đánh giá chị Kim Trung là cán bộ hội năng động, sáng tạo, luôn đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống hội viên và là một trong những điển hình tiêu biểu trong công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số của địa phương.

Suốt hơn 10 năm gắn bó với công tác hội, chị Kim Trung đã nhiều lần được hội liên hiệp phụ nữ các cấp tặng giấy khen, bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ.

Chị Thông Thị Kim Trung nhiều năm liền được hội liên hiệp phụ nữ các cấp tặng giấy khen, bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác hội

Những cuộc họp đông đủ hơn, những nguồn vốn đến đúng người cần giúp, những đội văn nghệ gìn giữ hồn cốt văn hóa Chăm, những phần quà đến với hộ nghèo đúng lúc và ngày càng nhiều gia đình vươn lên ổn định cuộc sống là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận từ cơ sở.

Từ những việc làm bình dị nhưng bền bỉ, chị Thông Thị Kim Trung không chỉ là một chi hội trưởng tận tâm, mà còn là hình ảnh đẹp của người cán bộ cơ sở “gần dân, hiểu dân, vì dân”. Chính những con người như chị đã góp phần để mỗi chủ trương của Đảng không chỉ dừng lại trên văn bản, mà thật sự hiện diện trong từng đổi thay của cuộc sống.