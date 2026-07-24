Nước cờ chiến thuật của Michael Carrick: Matheus Cunha giải bài toán hàng công Man Utd Thay vì mua trung phong mới thay Joshua Zirkzee, Man Utd có thể kích hoạt Matheus Cunha cùng Marcus Rashford nhờ tư duy linh hoạt của HLV Michael Carrick.

Bối cảnh chuyển nhượng tại Old Trafford đang chứng kiến một bước ngoặt lớn về mặt tư duy chiến thuật. Thay vì vội vã vung tiền chiêu mộ một trung phong cắm đắt đỏ để thế chỗ Joshua Zirkzee, Manchester United dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick đang hướng đến phương án tối ưu hóa lực lượng hiện có bằng những điều chỉnh linh hoạt trên sơ đồ chiến thuật.

Michael Carrick và ban lãnh đạo MU đang nỗ lực giải quyết tương lai Joshua Zirkzee. (Ảnh: Getty Images)

Thất vọng Zirkzee và bệ phóng mang tên Benjamin Sesko

Cập bến Manchester United vào mùa hè năm 2024 với mức giá 36,5 triệu bảng từ Bologna, Joshua Zirkzee từng mang theo kỳ vọng rất lớn của danh xưng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A". Tuy nhiên, sau hai năm khoác áo Quỷ đỏ, những gì tiền đạo 24 tuổi để lại chỉ là sự thất vọng. Thống kê 9 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo sau 75 lần ra sân là con số quá khiêm tốn so với tiêu chuẩn của một chân sút chủ lực tại Ngoại hạng Anh. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hiện đang tích cực đàm phán để thanh lý Zirkzee, trong đó Juventus được xem là điểm đến tiềm năng nhất.

Việc Zirkzee ra đi ban đầu khiến tập đoàn INEOS cân nhắc đưa về một "số 9" mới để chia lửa cùng Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia, dù khởi đầu chậm chạp sau bản hợp đồng 74 triệu bảng từ RB Leipzig, đã bùng nổ mạnh mẽ kể từ khi Michael Carrick nắm quyền. Mùa trước, Sesko ghi tới 7 bàn thắng chỉ sau 595 phút thi đấu, đạt hiệu suất ấn tượng 85 phút/bàn – chỉ số vượt trội tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù. Thái độ thi đấu chuyên nghiệp cùng thể lực bền bỉ giúp Sesko củng cố vững chắc vị trí trung phong số một.

Giải mã nước cờ Matheus Cunha và bài toán "số 9 ảo"

Dù các phương án như Jean-Phillipe Mateta của Crystal Palace được đưa vào danh sách tham khảo, Carrick lại nhận thấy tiềm năng giải quyết vấn đề bằng những mảnh ghép sẵn có. Điểm tựa quan trọng nhất nằm ở sự đa năng của Matheus Cunha. Dù thường xuyên bám biên trái trong sơ đồ của Carrick, cầu thủ 27 tuổi vừa trải qua một kỳ World Cup rực rỡ trong màu áo tuyển Brazil khi được xếp đá trung phong cắm, ghi tới 3 bàn thắng và khiến HLV Carlo Ancelotti phải cất Igor Thiago lên băng ghế dự bị.

Cunha sẽ giải bài toán hàng công MU khi Zirkzee rời đi? (Ảnh: Getty Imgaes)

Bên cạnh Cunha, Bryan Mbeumo cũng là một giải pháp mang tính đột biến cao. Tuyển thủ Cameroon từng nhiều lần được Carrick bố trí đá "số 9 ảo" thay Sesko, đóng góp 5 bàn thắng và 2 kiến tạo từ tháng Giêng. Cú đâm chọc từ tuyến hai của Mbeumo kết hợp cùng phương án tung Sesko vào sân trong hiệp hai để càn quét hàng thủ mệt mỏi của đối phương đã trở thành đòn đánh đặc sản đầy hiệu quả của Quỷ đỏ.

Sự tái thiết hành lang cánh và cú hồi sinh của Marcus Rashford

Nhằm tái thiết hệ thống vận hành một cách toàn diện, nguồn kinh phí thu hồi từ việc bán Zirkzee có thể được ưu tiên tái đầu tư vào vị trí hậu vệ trái với mục tiêu Lewis Hall từ Newcastle United. Trong bối cảnh Patrick Dorgu được đẩy lên đá tiền đạo cánh trái và thể hiện phong độ chói sáng, sự xuất hiện của Lewis Hall sẽ vừa đảm bảo khả năng phòng ngự, vừa giúp luân chuyển bóng tấn công nhịp nhàng ở hành lang trái.

Biến số thú vị nhất trên hàng công Manchester United mùa tới chính là sự trở lại của Marcus Rashford. Sau thời gian thi đấu cho Barcelona dưới dạng cho mượn – nơi chân sút 28 tuổi tìm lại cảm giác bóng tốt nhất với 14 bàn thắng và 14 kiến tạo qua 49 trận – Rashford đã quay về Carrington do đội bóng xứ Catalonia không kích hoạt điều khoản mua đứt 26 triệu bảng. HLV Michael Carrick, người từng có thời gian làm việc thân thiết với Rashford khi còn làm trợ lý HLV, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đưa tiền đạo người Anh trở lại đỉnh cao phong độ.

Sự kết hợp giữa nét đột phá của Rashford, tư duy đa năng từ Cunha, Mbeumo cùng khả năng càn lướt của Sesko, Amad Diallo và Dorgu hứa hẹn sẽ mang đến cho Manchester United một hàng công vô cùng biến ảo. Đó chính là chìa khóa chiến thuật giúp đội chủ sân Old Trafford tự tin chinh chiến trên mọi mặt trận trong chiến dịch khốc liệt kéo dài tới 60 trận đấu ở mùa giải mới.