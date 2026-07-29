Nvidia tặng RTX 5080 Founders Edition bản Control Resonant: điều kiện tham gia và lưu ý Nvidia mở chương trình tặng RTX 5080 Founders Edition với lớp phủ Control Resonant. Người tham gia cần bình luận đúng thẻ và theo dõi buổi phát trực tiếp.

Nvidia đang tổ chức chương trình tặng một card đồ họa RTX 5080 Founders Edition miễn phí thông qua mạng xã hội X. Phần thưởng không phải phiên bản Founders Edition thông thường, mà được trang bị lớp phủ tùy chỉnh Control Resonant, hướng đến giá trị sưu tầm.

Để tham gia, người dùng cần bình luận thẻ #RTXPowersPlay dưới bài đăng tặng quà chính thức của Nvidia và xem GeForce_Jacob phát trực tiếp trong sự kiện Control Resonant takeover. Nvidia cho biết đây là hai yêu cầu để được ghi nhận lượt tham gia.

RTX 5080 với lớp phủ tùy chỉnh.

Khác biệt nằm ở lớp phủ Control Resonant

Thông tin được Nvidia công bố không đề cập thay đổi về kiến trúc, thông số kỹ thuật hay hiệu năng của RTX 5080 Founders Edition. Điểm khác biệt được xác nhận là lớp phủ Control Resonant tùy chỉnh trên sản phẩm.

Điều này đồng nghĩa giá trị riêng của phần thưởng đến từ diện mạo giới hạn và tính sưu tầm, thay vì một biến thể phần cứng mới. Người quan tâm không nên suy diễn rằng lớp phủ này sẽ làm thay đổi tốc độ xử lý đồ họa, khả năng tản nhiệt hoặc các tính năng của card.

Quy trình tham gia cần chú ý hai điều kiện

Chương trình sử dụng bài đăng tặng quà chính thức trên X làm điểm tiếp nhận. Người dùng cần bình luận chính xác thẻ mà Nvidia yêu cầu, đồng thời theo dõi buổi phát trực tiếp của GeForce_Jacob trong thời gian diễn ra Control Resonant takeover.

Bình luận #RTXPowersPlay dưới bài đăng tặng quà chính thức.

dưới bài đăng tặng quà chính thức. Xem GeForce_Jacob phát trực tiếp trong sự kiện Control Resonant takeover.

Theo dõi tin nhắn hoặc thư điện tử sau khi tham gia để nhận thông báo từ Nvidia.

Nvidia cũng đề cập việc theo dõi tài khoản Nvidia GeForce trên X là điều nên làm, dù đây không được nêu là điều kiện bắt buộc. Người tham gia nên ưu tiên kiểm tra trực tiếp thông báo và điều khoản trên bài đăng của Nvidia để tránh nhầm lẫn với các tài khoản không chính thức.

Thời hạn phản hồi có thể quyết định kết quả

Người trúng thưởng sẽ được Nvidia liên hệ trực tiếp. Tuy nhiên, người nhận cần phản hồi trong vòng hai ngày; nếu không phản hồi kịp thời, Nvidia sẽ chọn người thắng cuộc khác.

Mốc phản hồi ngắn khiến việc theo dõi hộp thư đến và thư điện tử trở thành bước quan trọng sau khi hoàn tất đăng ký. Đây cũng là thông tin thực tế nhất cần lưu ý, bởi việc đã bình luận đúng thẻ vẫn chưa bảo đảm phần thưởng được giữ lại nếu người trúng không xác nhận trong thời hạn.

Giá trị của chương trình đối với người dùng đang cân nhắc nâng cấp

Với người đang dự định nâng cấp máy tính chơi game bằng RTX 5080, chương trình tạo cơ hội nhận card đồ họa mà không phải mua sản phẩm. Dù vậy, Nvidia không công bố trong thông tin này số lượng người thắng, phạm vi áp dụng, cấu hình kỹ thuật chi tiết hay giá trị thương mại của phiên bản có lớp phủ tùy chỉnh.

Vì vậy, RTX 5080 Founders Edition Control Resonant nên được xem là một phần thưởng phiên bản sưu tầm trong hoạt động cộng đồng của Nvidia. Các thông tin về điều kiện, thông báo kết quả và phản hồi cần được đối chiếu với bài đăng tặng quà chính thức của Nvidia GeForce trên X.