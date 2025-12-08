Đời sống Ở đâu có trách nhiệm, ở đó là nhà Từ những căn phòng nhỏ, những khu nhà công vụ, cán bộ, viên chức từ nhiều vùng miền đang dần bắt nhịp cuộc sống mới tại Lâm Đồng. Dẫu còn đó những trăn trở, xa cách nhưng tất cả đều đang nỗ lực thích nghi, cùng vun đắp cho hành trình chung của tỉnh sau sáp nhập.

Anh Nguyễn Văn Dũng được bố trí phòng ở sau 1 tuần nhận nhiệm vụ tại cơ sở mới

Những ngày đầu bỡ ngỡ

Khi được bố trí đến nhận công tác tại trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, anh Nguyễn Văn Dũng - Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng mang theo nhiều tâm tư. “Tôi tạm chia xa vợ con để đi làm nhiệm vụ được tổ chức giao. Ban đầu làm quen cuộc sống mới cũng khá vất vả vì tất cả gần như phải làm lại từ đầu”, anh chia sẻ.

Từ trụ sở làm việc đến nơi ăn chốn ở, từ đường sá cho đến múi giờ sinh hoạt... tất cả đều là những điều mới. Ban đầu, anh cùng một số đồng nghiệp phải bám theo Google Maps, dậy từ rất sớm để kịp giờ làm. Nhưng cũng chỉ sau vài tuần, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng nghiệp và chính quyền sở tại, mọi thứ dần ổn định hơn.

“Là đảng viên, tôi tự nhủ phải gương mẫu. Dù ở xa, thiếu thốn, nhưng vì nhiệm vụ chung, tôi phải nỗ lực thích nghi, bảo đảm nhiệm vụ được phân công”, anh Dũng nói. Hiện, anh cùng gần chục cán bộ, viên chức đang ở tại khu nhà công vụ số 75 Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Những bữa cơm đơn giản, những cuộc trò chuyện bên ấm trà, dần dần làm vơi đi nỗi nhớ nhà và khoảng cách địa lý.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu Hào - cán bộ Phòng Tổ chức Đảng ủy Các cơ quan Đảng được bố trí ở cùng chồng con trong một căn phòng tại khu nhà công vụ. Thời gian đầu, chị vừa lo công việc, vừa xoay xở tìm hiểu chợ, quán xá, tạp hóa quanh khu vực mới. Mỗi sáng, chị dậy sớm để kịp đi chợ, chuẩn bị bữa trưa, rồi tranh thủ về nấu ăn, nghỉ ngơi trước giờ làm việc buổi chiều.

Chị Hào chia sẻ: “Lúc đầu chưa quen đường nên đi đâu cũng phải đi cùng đồng nghiệp. Giờ thì cơ bản đã nắm được tuyến đường từ nhà đến cơ quan. Dù xa một chút nhưng bù lại không khí mát mẻ, dễ chịu và mọi người trong khu đều thân thiện, sẵn lòng hỗ trợ nhau”.

Dần ổn định và vững niềm tin

Với những người đi nhận công tác một mình, cuộc sống mới đã là thử thách. Nhưng với gia đình có con nhỏ theo cùng như chị Nguyễn Thị Sang - cán bộ từ phường Nam Gia Nghĩa qua Đà Lạt thì hành trình càng vất vả hơn.

Nhớ lại những ngày đầu, chị kể: “Tôi và mấy chị em mất 3-4 ngày mới tìm được chỗ thuê ổn định. Tôi chuyển cả gia đình qua nên phải tính đến chuyện gần trường học, sinh hoạt thuận tiện cho 2 con. Gặp đúng đợt mưa nhiều, lại chưa quen đường sá, có hôm đi làm về trời tối, điện thoại hết pin, tôi bị lạc đường, xoay xở mãi mới tìm được đường về nhà”. Nhưng rồi, sau tất cả, mọi thứ cũng dần vào guồng. Giờ đây, con chị đã nhập học xong, chồng chị cũng tìm được việc phù hợp. Những buổi tối, cả gia đình quây quần bên mâm cơm nhỏ, nói cười rôm rả giữa thành phố mới là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Theo thống kê, hiện, Lâm Đồng có 1.794 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính tỉnh. Ngoài việc bố trí, hỗ trợ nhà công vụ, các ngành, địa phương cũng đang tạo mọi điều kiện để ổn định đời sống cho các gia đình như: nhanh chóng cho con em nhập học, kết nối y tế cơ sở, hỗ trợ thủ tục hành chính...

Ở một góc nhìn khác, những câu chuyện ấy không chỉ là hành trình đi làm mới, mà là hành trình sống mới. Và chính trong gian nan ấy, tinh thần trách nhiệm, ý thức vì tập thể, vì sự phát triển chung đã giúp họ vượt qua. Dẫu còn nhiều điều phải thích nghi, nhưng những cán bộ như: anh Dũng, chị Hào, chị Sang... đều đang chứng minh rằng: Nếu có sự sẻ chia, đồng hành thì đất lạ rồi cũng sẽ hóa thân quen.