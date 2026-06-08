Omonia Nicosia gỡ hòa phút 90, Lincoln Red Imps cùng chia điểm Lincoln Red Imps hòa Omonia Nicosia 1-1 tại Victoria Stadium trong trận đấu UEFA Europa League; hai đội cùng rời sân với một điểm sau khi Rutjens ghi bàn cho chủ nhà và Andreou gỡ hòa ở phút 90.

Lincoln Red Imps 1 - 1 Omonia Nicosia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lincoln Red Imps tiếp đón Omonia Nicosia.

13' Omonia Nicosia kiểm soát thế trận Phút 13, Omonia Nicosia đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 36 - 64 và tạo ra nhiều sức ép hơn, trong khi Lincoln Red Imps chủ động lùi thấp phòng ngự. Dù vậy, thế trận chưa có đột biến khi số lần dứt điểm mới là 0 - 1.

25' Omonia Nicosia kiểm soát thế trận Phút 25 , Omonia Nicosia đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 34 - 66 và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 1 - 5 . Lincoln Red Imps chủ yếu lùi sâu phòng ngự, trong khi thế trận vẫn chưa tạo ra bàn thắng nào.

37' Omonia Nicosia áp đảo thế trận Sau 37 phút, Omonia Nicosia kiểm soát bóng vượt trội với 38 - 62 và tạo ra số lần dứt điểm 1 - 7. Lincoln Red Imps đang phải lùi sâu chống đỡ, dù thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

40' Mateo Maric nhận thẻ vàng Phút 40, Mateo Maric nhận thẻ vàng, khiến Lincoln Red Imps phải thận trọng hơn trong những phút còn lại. Omonia Nicosia đang là đội chủ động hơn về thế trận, dù tỷ số vẫn là 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Omonia Nicosia kiểm soát thế trận Phút 50' , Omonia Nicosia đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 43 - 57 và vượt trội về dứt điểm 3 - 7 . Lincoln Red Imps vẫn có những pha lên bóng đáng chú ý, thể hiện qua số phạt góc 4 - 2 , nhưng nhìn chung đang phải chịu sức ép nhiều hơn.

62' Omonia Nicosia nhỉnh hơn về thế trận Bước sang phút 62, Omonia Nicosia đang nhỉnh hơn nhờ tỷ lệ cầm bóng 45-55 và số lần dứt điểm 3-7. Lincoln Red Imps vẫn tạo được sức ép từ các tình huống phạt góc, với thống kê 6-2, khiến thế trận chưa hoàn toàn nghiêng hẳn về đội khách.

63' Angelos Neofytou vào sân Phút 63', Angelos Neofytou vào sân thay Loïs Diony. Sự thay đổi đến khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

63' Muamer Tankovic vào sân ở phút 63 Phút 63, Muamer Tankovic vào sân thay Mihlali Mayambela, khi Lincoln Red Imps và Omonia Nicosia vẫn hòa 0-0. Omonia Nicosia đang nhỉnh hơn đôi chút về thế trận, nên sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì sức ép.

66' Ayman El Ghobashy nhận thẻ vàng Phút 66, Ayman El Ghobashy bị trọng tài rút thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai được ghi nhận trong trận đấu.

67' Manu Toledano nhận thẻ vàng phút 67 Phút 67, Manu Toledano nhận thẻ vàng. Lincoln Red Imps và Omonia Nicosia vẫn hòa 0-0, khiến những phút cuối hứa hẹn thêm căng thẳng.

71' Christian Rutjens mở tỷ số cho Lincoln Red Imps Phút 71, Christian Rutjens lập công, giúp Lincoln Red Imps mở tỷ số trước Omonia Nicosia. Bàn thắng tạo lợi thế đáng kể cho Lincoln Red Imps ở thời điểm cuối trận.

73' Álex Mula vào sân thay Nico Clara Pinto Phút 73, Álex Mula vào sân thay Nico Clara Pinto. Lincoln Red Imps đang dẫn 1-0, và sự thay đổi này đến trong thời điểm Omonia Nicosia cần tìm cách đáp trả.

74' Omonia kiểm soát bóng, Lincoln giữ lợi thế Phút 74' , Omonia Nicosia đang nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 46-54 và dứt điểm 4-10 , nhưng chưa chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Lincoln Red Imps vẫn dẫn 1-0 và gây sức ép đáng kể từ các pha phạt góc, với thống kê 7-2 .

78' Ethan Jolley vào sân, Gabri Cardozo rời trận Phút 78, Ethan Jolley được tung vào sân thay Gabri Cardozo. Lincoln Red Imps đang dẫn 1-0, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ động hơn trong những phút cuối.

81' Anastasios Chatzigiovanis vào sân Phút 81', Anastasios Chatzigiovanis vào sân thay Jaden Montnor. Lincoln Red Imps có thêm một điều chỉnh trong nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

82' Joe nhận thẻ vàng ở phút 82 Phút 82, Joe nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Lincoln Red Imps vẫn đang bảo toàn lợi thế 1-0 trước Omonia Nicosia.

85' Ethan Britto vào sân ở phút 85 Phút 85, Ethan Britto vào sân thay Ayman El Ghobashy. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm Lincoln Red Imps đang dẫn 1-0.

85' Leon Mason vào sân ở phút 85 Phút 85, Leon Mason vào sân thay Yussef Flalhi Idrissi. Lincoln Red Imps đang bảo vệ lợi thế 1-0 trong những phút cuối.

86' Omonia Nicosia dồn ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 86, Omonia Nicosia kiểm soát bóng 44 - 56 và vượt trội về dứt điểm 4 - 13, cho thấy đội khách đang dồn sức tìm bàn gỡ. Lincoln Red Imps vẫn dẫn 1-0, nhưng lợi thế phạt góc 7 - 2 cho thấy họ cũng tạo được những thời điểm lên bóng đáng chú ý.

89' Leon Mason nhận thẻ vàng cuối trận Phút 89', Leon Mason nhận thẻ vàng trong thời điểm Lincoln Red Imps đang bảo vệ lợi thế 1-0 trước Omonia Nicosia.

90+3' Panagiotis Andreou gỡ hòa phút bù giờ Phút 90+3', Panagiotis Andreou lập công, giúp Omonia Nicosia gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến ở những phút bù giờ, khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

90+4' Jure Balkovec nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+4', Jure Balkovec nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ căng thẳng. Tỷ số vẫn là 1-1, và mọi diễn biến lúc này đều có thể tạo khác biệt.

90+4' Jaylan Hankins nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+4, Jaylan Hankins nhận thẻ vàng, ngay sau khi Omonia Nicosia đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Những phút cuối đang diễn ra đầy căng thẳng với tỷ số 1-1.

KT Kết thúc: Lincoln Red Imps 1-1 Omonia Nicosia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:56 07/08/2026

Đội hình chính thức Lincoln Red Imps Sơ đồ 4-1-4-1 Omonia Nicosia Sơ đồ 4-3-3 13 Jaylan Hankins 5 Gabri Cardozo 6 Bernardo Lopes 3 Christian Rutjens 66 Julliani Eersteling 23 Joe 44 Manu Toledano 19 Yussef Flalhi Idrissi 32 Facundo Álvarez 4 Nico Clara Pinto 99 Ayman El Ghobashy 40 Fabiano 82 Andreas Christou 27 Stefan Simic 30 Nikolas Panagiotou 29 Jure Balkovec 74 Panagiotis Andreou 11 Ewandro Costa 14 Mateo Maric 21 Mihlali Mayambela 99 Loïs Diony 7 Jaden Montnor Dự bị Lincoln Red Imps 1 Nauzet García 2 Ethan Jolley 9 Kike Gómez 10 Álex Mula 16 Leon Mason 20 Ethan Britto 21 Nano 22 Graeme Torrilla 27 Mark Hamm Omonia Nicosia 10 Anastasios Chatzigiovanis 22 Muamer Tankovic 23 Francis Uzoho 31 Ioannis Kousoulos 78 Pantelis Michael 85 Angelos Neofytou 88 Chrysis Evangelou 90 Christos Konstantinidis 91 Konstantinos Panagi Cập nhật đội hình lúc 23:20 06/08/2026

Lincoln Red Imps Thống kê Omonia Nicosia 44% Kiểm soát bóng 56% 5 Dứt điểm 16 2 Trúng đích 5 7 Phạt góc 2 23 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Panagiotis Andreou Omonia Nicosia 1 bàn Christian Rutjens Lincoln Red Imps 1 bàn Facundo Álvarez Lincoln Red Imps 1 kiến tạo · điểm 6.46

Lincoln Red Imps sẽ đối đầu Omonia Nicosia lúc 00:00 ngày 07/08/2026 tại Victoria Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu mà bối cảnh sân nhà của Lincoln Red Imps có thể trở thành một yếu tố đáng chú ý, trong khi Omonia Nicosia cần duy trì sự tập trung khi thi đấu trên sân khách.

Hiện chưa có đủ thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí trong giải đấu, lực lượng vắng mặt và đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, nhận định trước trận chỉ có thể tập trung vào bối cảnh thi đấu và những điểm cần theo dõi, thay vì đưa ra kết luận cụ thể về kết quả.

Bối cảnh trận đấu tại Victoria Stadium

Victoria Stadium là địa điểm tổ chức cuộc đối đầu giữa Lincoln Red Imps và Omonia Nicosia. Với Lincoln Red Imps, việc thi đấu trên sân nhà mang đến điều kiện quen thuộc hơn về không gian thi đấu và cách chuẩn bị trước trận.

Ở chiều ngược lại, Omonia Nicosia sẽ phải thích nghi với môi trường sân khách ngay từ những phút đầu. Khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót trong giai đoạn nhập cuộc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thế trận.

Những điểm chiến thuật đáng chú ý

Trọng tâm đầu tiên sẽ nằm ở cách hai đội triển khai bóng. Nếu một bên chủ động đẩy cao đội hình, đối thủ sẽ có cơ hội khai thác khoảng trống phía sau tuyến phòng ngự. Ngược lại, thế trận thận trọng có thể khiến cuộc đối đầu được quyết định bởi khả năng xử lý các tình huống cố định và những khoảnh khắc chuyển trạng thái.

Đặc biệt, khu vực giữa sân sẽ là nơi hai đội cạnh tranh quyền kiểm soát. Đội giữ được cự ly đội hình hợp lý, luân chuyển bóng an toàn và phản ứng nhanh khi mất bóng sẽ có nhiều cơ hội tạo ra sức ép ổn định hơn.

Đội hình và lực lượng

Chưa có thông tin xác nhận về đội hình dự kiến hoặc các trường hợp vắng mặt của Lincoln Red Imps và Omonia Nicosia. Do đó, chưa thể đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng của nhân sự đến cách vận hành chiến thuật của mỗi đội.

Thông tin đội hình chính thức, nếu được công bố trước giờ bóng lăn, sẽ giúp làm rõ lựa chọn chiến thuật của hai huấn luyện viên, đặc biệt ở hàng tiền vệ và hàng công.

Nhận định trước trận

Lincoln Red Imps có lợi thế sân nhà, còn Omonia Nicosia đứng trước yêu cầu thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu tại Victoria Stadium. Khi chưa có các số liệu về phong độ và lực lượng, trận đấu này chưa cho phép xác định một bên vượt trội rõ ràng.

Nhìn chung, khả năng nhập cuộc, sự chặt chẽ trong phòng ngự và hiệu quả ở các tình huống chuyển trạng thái sẽ là những yếu tố cần theo dõi tại UEFA Europa League. Trận đấu giữa Lincoln Red Imps và Omonia Nicosia diễn ra lúc 00:00 ngày 07/08/2026.

Lincoln Red Imps 5 trận gần nhất H B H T Omonia Nicosia 5 trận gần nhất B T B B

Tình hình lực lượng Lincoln Red Imps ✚ Mandi (Yellow Card Suspension) Omonia Nicosia ✚ Fotis Kitsos (Cruciate Ligament Tear) ✚ Panagiotis Andreou (Muscle Injury) ✚ Jure Balkovec (Unknown Injury) ✚ Andronikos Kakoullis (Red Card Suspension) ✚ Senou Coulibaly (Indirect Card Suspension) ✚ Mateo Maric (Indirect Card Suspension)