Đời sống Ông Lỷ A Sy ”giữ lửa” đoàn kết ở thôn Hòa Bình Nhiều năm gắn bó với công tác xã hội, ông Lỷ A Sy (75 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy) luôn được đồng bào dân tộc Nùng và người dân địa phương tin yêu, quý trọng. Bằng uy tín và tinh thần trách nhiệm, ông trở thành cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế địa phương.

Ông Sy cùng cán bộ thôn đến từng nhà vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước.

Người gắn kết cộng đồng

Thôn Hòa Bình mới được sáp nhập gồm thôn 2 và thôn Hòa Bình, với hơn 360 hộ, gần 1.850 nhân khẩu. Hiện thôn chỉ còn 1 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo. Đây là địa bàn có khoảng 90% đồng bào dân tộc Nùng, cùng các dân tộc Ngái, Hoa, Chăm, K’ho, Mường… sinh sống.

Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Lũy cho biết, cộng đồng người Hoa đến đây sinh sống từ năm 1954 và từng có thời gian sống khá biệt lập. Trước năm 1975, người ngoài hầu như không thể tiếp cận cộng đồng, đặc biệt vào ban đêm. Trong bối cảnh đó, ông Lỷ A Sy, khi ấy là cán bộ tài chính xã, được địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ vận động, kết nối và tháo gỡ nhiều vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ông còn cùng chính quyền vận động bà con thay đổi nhiều tập quán không còn phù hợp.

Ông Đỗ Thanh Hùng cho biết, trước đây đám tang của người Hoa thường kéo dài gần 1 tuần, nhưng nhờ sự tuyên truyền, vận động, nay chỉ còn diễn ra trong khoảng 24 - 48 giờ, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa phù hợp với đời sống hiện đại.

Ông Lỷ A Sy dù đã 75 tuổi nhưng vẫn rất nhiệt huyết với công tác mặt trận thôn.

Không dừng lại ở đó, ông Lỷ A Sy còn cùng người dân vận động đóng góp xây dựng hơn 4.000 m đường bê tông nội thôn với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp chợ thôn gần 100 triệu đồng. Những công trình ấy góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nền tảng để người dân đoàn kết phát triển kinh tế.

Giờ đây, bộ mặt nông thôn ở thôn Hòa Bình đã thật sự khang trang. Nhiều con đường bê tông nội thôn rộng rãi, nối liền thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa.

Nhiệt huyết vì cộng đồng

Sau khi nghỉ công tác tại xã, ông Lỷ A Sy tiếp tục gắn bó với công tác Mặt trận ở thôn hơn 13 năm. Với uy tín của mình, ông thường xuyên tham gia hòa giải các vụ tranh chấp đất đai, vận động thanh niên sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tìm việc làm và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Ông Lỷ A Sy chia sẻ: “Bà con đã tin tưởng thì mình phải cố gắng. Quan trọng nhất là gia đình mình phải gương mẫu, con cháu hòa thuận thì mới có thể vận động được người khác”.

Năm 2023, ông được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho nhiều năm âm thầm cống hiến. Ông Trần Thanh Sơn - người dân thôn Hòa Bình cho biết, ông Sy gần gũi, hòa đồng, nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ để kịp thời động viên, giúp đỡ. Sau khi sáp nhập thôn, ông vẫn luôn hỗ trợ lớp cán bộ trẻ trong các hoạt động của thôn và xã.

Mỗi khi thôn có việc, ông Lỷ A Sy cùng với cán bộ thôn, người cao tuổi bàn bạc để hỗ trợ cho địa phương.

Hơn 30 năm cống hiến cho công tác ở cơ sở, ông Lỷ A Sy đã để lại dấu ấn bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Sự tận tụy và trách nhiệm của ông đã góp phần vun đắp khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và chung sức xây dựng thôn Hòa Bình ngày càng phát triển.