Ông Park Hang-seo nhận nhiệm vụ tại Thái Lan, Malaysia rúng động vì bê bối nhập tịch Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam bắt đầu thử thách thăng hạng tại Thai League 1, trong khi bóng đá Malaysia đối mặt án phạt nặng từ FIFA do gian lận hồ sơ của 7 cầu thủ.

Bóng đá Đông Nam Á đang trải qua những biến động lớn ngay trước thềm các giải đấu quan trọng. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc phiêu lưu mới của chiến lược gia Park Hang-seo tại xứ sở Chùa vàng và vụ bê bối pháp lý nghiêm trọng đe dọa sự ổn định của đội tuyển quốc gia Malaysia.

Thử thách thăng hạng của ông Park Hang-seo tại Thái Lan

Sau khi khép lại hành trình cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi quyết định dẫn dắt Kanchanaburi Power FC tại giải hạng Nhất Thái Lan. Đây được đánh giá là một bước đi đầy táo bạo khi đội bóng này không sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ hay bề dày truyền thống tại Thai League.

Nhiệm vụ trọng tâm mà ban lãnh đạo đặt ra cho chiến lược gia người Hàn Quốc là đưa đội bóng thăng hạng lên Thai League 1. Với một tập thể có nguồn lực hạn chế, áp lực về mặt thành tích sẽ là bài toán khó nhất mà ông Park phải giải quyết trong nhiệm kỳ này. Giới chuyên môn nhận định, kinh nghiệm quản trị và khả năng liệu cơm gắp mắm của ông sẽ là chìa khóa để Kanchanaburi Power tạo nên bất ngờ.

Ông Park Hang-seo bắt tay vào công việc tại câu lạc bộ mới. (Trang chủ Kanchanaburi Power)

Bê bối gian lận hồ sơ nhập tịch tại Malaysia

Bóng đá Malaysia đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng sau khi Cơ quan chức năng phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch có dấu hiệu gian lận hồ sơ. Ủy ban Liêm chính các Cơ quan Thực thi pháp luật Malaysia (EAIC) đã vào cuộc và khuyến nghị rà soát toàn bộ quy trình cấp quốc tịch cho các ngoại binh này.

Hệ quả của vụ việc là vô cùng nặng nề khi FIFA đã áp đặt án phạt xử thua 4 trận đấu quốc tế của Malaysia, bao gồm cả các cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh bê bối pháp lý, đội tuyển nước này còn đối mặt với khó khăn về lực lượng cho ASEAN Cup 2026 khi nhiều câu lạc bộ từ chối nhả quân do giải đấu không thuộc lịch FIFA Days. Dù vẫn có những cái tên kinh nghiệm như Paulo Josue hay Sergio Aguero, sức mạnh của "Hổ Malaya" được dự báo sẽ suy giảm đáng kể.

VFF thắt chặt hợp tác chiến lược với bóng đá Incheon

Trong nỗ lực chuẩn bị tối ưu cho ASEAN Championship 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có bước đi chiến lược khi tăng cường quan hệ với Hiệp hội Bóng đá Incheon. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đã có buổi làm việc trực tiếp tại Hàn Quốc để đánh giá công tác phối hợp và lên kế hoạch cho các đợt tập huấn dài ngày của đội tuyển quốc gia.

Việc lựa chọn Incheon làm căn cứ tập huấn không chỉ giúp các cầu thủ tiếp cận với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại mà còn là cơ hội để cọ xát với môi trường bóng đá đỉnh cao của K-League. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để đội tuyển Việt Nam lấy lại vị thế tại đấu trường khu vực.

Ông Trần Anh Tú làm việc với Hiệp hội Bóng đá Incheon. Ảnh: Thethao247.

Tầm nhìn World Cup của Indonesia

Khác với sự bất ổn của Malaysia, bóng đá Indonesia đang thể hiện một lộ trình phát triển xuyên suốt dưới thời HLV John Herdman. Chiến lược gia này khẳng định ASEAN Cup 2026 chỉ là một phần trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới Asian Cup 2027 và mục tiêu xa hơn là World Cup 2030.

Indonesia đang ưu tiên việc sử dụng các giải đấu khu vực để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ nội, thay vì chỉ chạy theo thành tích nhất thời. Cách tiếp cận này cho thấy tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá xứ vạn đảo trong thập kỷ tới.