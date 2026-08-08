OpenAI cho phép tài khoản ChatGPT miễn phí nhắn tin không giới hạn với mô hình GPT-5.6 Luna Từ ngày 8/8, người dùng gói Free và Go trên ChatGPT có thể trò chuyện văn bản không giới hạn với mô hình GPT-5.6 Luna mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Bắt đầu từ ngày 8/8, OpenAI chính thức áp dụng cập nhật mới cho phép người dùng tài khoản ChatGPT gói Free (miễn phí) và Go trò chuyện bằng văn bản không giới hạn với mô hình trí tuệ nhân tạo GPT-5.6 Luna. Động thái này giúp nhóm người dùng phổ thông thoải mái tương tác, tra cứu thông tin mà không gặp phải rào cản giới hạn lượt sử dụng như các phiên bản trước.

Tối ưu hiệu năng cho các tác vụ văn bản thường nhật

Mô hình GPT-5.6 Luna được thiết kế đặc biệt nhằm tối ưu hóa tốc độ xử lý phản hồi và tiết kiệm chi phí vận hành hệ thống cho OpenAI. Dòng mô hình này tập trung vào khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên dạng văn bản thuần túy, đáp ứng tốt các nhu cầu tra cứu thường ngày như soạn thảo nội dung, tóm tắt văn bản hay sáng tạo ý tưởng nhanh.

Tuy nhiên, quyền lợi nhắn tin không giới hạn chỉ áp dụng đối với các đoạn hội thoại dạng văn bản. Những tính năng nâng cao khác như sinh ảnh AI, tải tệp dữ liệu phân tích hay các bộ công cụ chuyên biệt vẫn nằm ngoài phạm vi hỗ trợ của phiên bản miễn phí này.

Chiến lược phân tách mô hình theo gói dịch vụ

Thay vì áp dụng chung một mô hình cho toàn bộ tệp khách hàng, OpenAI chủ động phân tách dòng GPT-5.6 theo từng phân khúc nhu cầu nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng:

Tài khoản Free và Go: Nhận phản hồi tốc độ cao từ GPT-5.6 Luna cho các tác vụ văn bản cơ bản.

Nhận phản hồi tốc độ cao từ GPT-5.6 Luna cho các tác vụ văn bản cơ bản. Tài khoản Plus và Pro: Được ưu tiên truy cập GPT-5.6 Sol — mô hình cao cấp hơn tích hợp khả năng phân tích đa bước, xử lý luồng công việc phức tạp và tư duy suy luận chuyên sâu.

Sự điều chỉnh này giúp OpenAI đáp ứng lượng lớn người dùng miễn phí nhưng vẫn duy trì giá trị khác biệt cho các gói dịch vụ trả phí. Hiện tại, gói ChatGPT Plus có giá khoảng 522.500 đồng/tháng và gói Pro là khoảng 2,849 triệu đồng/tháng. Mặc dù khoảng cách trải nghiệm được thu hẹp ở mảng trò chuyện văn bản, các tính năng nâng cao như tạo ảnh, nghiên cứu chuyên sâu hay dung lượng bộ nhớ vẫn là lợi thế riêng dành cho nhóm tài khoản trả phí.