OpenAI cung cấp miễn phí các mô hình ChatGPT cao cấp cho 100.000 nhà nghiên cứu OpenAI ra mắt chương trình ChatGPT for Academic Researchers, tài trợ quyền truy cập các mô hình như GPT-5.6 và Codex cho 100.000 nhà khoa học đến năm 2027.

OpenAI vừa chính thức công bố chương trình "ChatGPT for Academic Researchers", tài trợ quyền truy cập miễn phí vào các mô hình AI hàng đầu cho 100.000 nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và toán học đến năm 2027. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa trí tuệ nhân tạo xâm nhập sâu rộng hơn vào hoạt động nghiên cứu học thuật chuyên sâu trên phạm vi toàn cầu.

Lộ trình triển khai và quy mô tiếp cận rộng lớn

Trong giai đoạn đầu tiên diễn ra vào mùa hè năm nay, OpenAI sẽ mở rộng quyền truy cập cho khoảng 10.000 nhà nghiên cứu đầu tiên. Một số viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như Institute for Advanced Study và École normale supérieure đã bắt đầu được thử nghiệm công cụ này. Theo kế hoạch, quy mô chương trình sẽ đạt mốc 100.000 người tham gia trước năm 2027.

Để tối ưu hóa làm việc nhóm, mỗi nhà nghiên cứu được phê duyệt tài khoản sẽ có quyền mời thêm tối đa bốn cộng tác viên thuộc cùng đơn vị tổ chức tham gia sử dụng. Đại diện OpenAI khẳng định, những thành tựu từ các mô hình AI tiên tiến không nên chỉ nằm trong tay các tập đoàn lớn hay các phòng thí nghiệm giàu ngân sách, mà cần được phổ cập tới cộng đồng nghiên cứu khoa học rộng lớn hơn.

OpenAI cấp quyền sử dụng miễn phí ChatGPT cho các nghiên cứu khoa học. Ảnh: Bloomberg.

Tích hợp hệ sinh thái AI mạnh nhất cùng cơ chế bảo mật cao cấp

Những cá nhân và tổ chức tham gia chương trình sẽ được cấp quyền khai thác các công cụ cao cấp nhất hiện nay của hãng, bao gồm ChatGPT, ChatGPT Work và Codex. Đáng chú ý, các hệ thống AI tiên tiến thuộc dòng GPT-5.6, chẳng hạn như GPT-5.6 Sol Pro, sẽ được tích hợp ngay từ thời điểm khởi chạy.

Bên cạnh năng lực xử lý, khía cạnh an toàn thông tin được OpenAI đặt lên hàng đầu với tiêu chuẩn bảo mật cấp doanh nghiệp. Theo thiết lập mặc định, toàn bộ dữ liệu do các nhà nghiên cứu tải lên sẽ không được dùng để huấn luyện các mô hình AI tương lai. Đây là cam kết vô cùng quan trọng đối với các nhóm làm việc thường xuyên xử lý dữ liệu nhạy cảm, các bản thảo công trình chưa công bố hoặc thông tin thử nghiệm nội bộ.

Ứng dụng đa dạng trong quy trình nghiên cứu chuyên sâu

Trí tuệ nhân tạo của OpenAI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho các nhà khoa học trong nhiều công đoạn phức tạp, từ phân tích chuỗi gene, mô hình hóa cấu trúc protein, tổng hợp tài liệu tham khảo cho đến việc soạn thảo đề xuất xin tài trợ và chuẩn bị báo cáo khoa học. Ngoài ra, công cụ Codex sẽ đảm nhận vai trò trợ lý chuyên sâu cho các tác vụ lập trình, hỗ trợ viết mã, phát hiện lỗi hệ thống và tự động hóa quy trình phân tích dữ liệu.

Thống kê nội bộ từ OpenAI cho thấy, mỗi tuần hiện có khoảng 1,3 triệu người dùng vận dụng ChatGPT vào các tác vụ khoa học nâng cao, tạo ra hơn 8,4 triệu truy vấn. Tốc độ đón nhận và ứng dụng AI trong giới học thuật đang diễn ra nhanh hơn đáng kể so với các dự báo trước đây.

Cam kết đầu tư dài hạn và những yêu cầu kiểm chứng

Chương trình dành cho giới học thuật này nằm trong chiến lược tổng thể cam kết rót hơn 250 triệu USD của OpenAI nhằm hỗ trợ hoạt động khám phá khoa học ngoài doanh nghiệp đến năm 2027. Gói đầu tư này bao gồm sáng kiến NextGenAI trị giá 50 triệu USD cho các cơ sở nghiên cứu và dự án hợp tác chiến lược với Genesis Mission thuộc Bộ Năng lượng Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu muốn đăng ký tham gia cần đáp ứng đầy đủ tiêu chí xác minh danh tính công tác, đồng thời mô tả chi tiết dự án cùng mục đích ứng dụng AI. OpenAI cũng lưu ý rằng hiệu quả thực tế của chương trình sẽ phụ thuộc lớn vào năng lực kiểm chứng độc lập của các nhà khoa học đối với kết quả do AI cung cấp, cũng như cách thức tích hợp công nghệ này an toàn vào các quy trình nghiên cứu truyền thống.