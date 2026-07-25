Oppo Find X10 Pro Max sở hữu cảm biến tele Find X9 Ultra: Bước tiến mới của camera Hasselblad Oppo Find X10 Pro Max rò rỉ cấu hình với cảm biến tele 1/1.28 inch từ Find X9 Ultra, hứa hẹn khả năng chụp zoom và telemacro vượt trội trong phân khúc.

Oppo Find X10 Pro Max đang thu hút sự chú ý khi các rò rỉ mới nhất tiết lộ thiết bị thử nghiệm được trang bị cảm biến tele Omnivision OV52A kích thước 1/1.28 inch. Đây là cảm biến thu phóng lớn từng tạo nên sức mạnh camera trên Oppo Find X9 Ultra, giúp tối ưu hóa cả khả năng zoom xa lẫn chụp telemacro ở cự ly gần.

Cảm biến Omnivision OV52A và sức mạnh thu phóng cự ly gần

Theo tài khoản rò rỉ uy tín Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, thiết bị thử nghiệm mới nhất của Oppo Find X10 Pro Max đã kế thừa trực tiếp cảm biến tele từ mẫu flagship Oppo Find X9 Ultra. Cảm biến Omnivision OV52A sở hữu kích thước lớn 1/1.28 inch cùng độ phân giải 200 megapixel, hiện là một trong những cảm biến tele lớn nhất từng xuất hiện trên smartphone.

Điểm đặc biệt của ống kính này nằm ở khả năng hỗ trợ chụp telemacro với khoảng cách lấy nét cực ngắn. Nhờ sự kết hợp giữa kích thước vật lý vượt trội và công nghệ tối ưu từ thương hiệu Hasselblad, leaker này nhận định phiên bản flagship mới của Oppo có thể trở nên "bất bại trong phân khúc" về khả năng chụp ảnh thu phóng.

Rò rỉ cho thấy Oppo Find X10 Pro Max có thể dùng chung cảm biến tele 1/1.28 inch với Oppo Find X9 Ultra.

Sự dịch chuyển từ nguyên mẫu đến bản thương mại

Trước đó, nhiều thông tin lan truyền cho rằng Oppo Find X10 Pro Max có thể được trang bị tới ba cảm biến 200 megapixel. Tuy nhiên, các nguồn tin kỹ thuật làm rõ rằng đó chỉ là những thiết bị thử nghiệm ban đầu và chưa được chốt cấu hình cho quy trình sản xuất hàng loạt.

Mẫu máy thử nghiệm mới nhất do Digital Chat Station tiết lộ cho thấy Oppo đang dần hoàn thiện cấu hình thực tế, ưu tiên việc tinh chỉnh hiệu năng của cảm biến tele cỡ lớn thay vì chỉ tập trung vào số lượng megapixel trên các ống kính phụ.

Cuộc đua công nghệ camera giữa các thương hiệu Trung Quốc

Trận chiến smartphone cao cấp vào mùa thu tới dự kiến sẽ diễn ra vô cùng gay gắt giữa Oppo Find X10 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max và Vivo X500 Pro Max. Các nhà sản xuất này tiếp tục duy trì liên minh chiến lược với những tên tuổi hàng đầu trong ngành quang học thế giới như Hasselblad, Leica và Zeiss.

Bên cạnh cuộc đua kích thước cảm biến, công nghệ LOFIC (Capacitor tích hợp tràn dòng cực tiểu) được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trên hệ thống camera của thế hệ flagship tiếp theo. Công nghệ này giúp mở rộng dải động (dynamic range) và xử lý hiệu quả các vùng chênh sáng mạnh, nâng cao đáng kể chất lượng ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng phức tạp.