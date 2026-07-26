Orlando City thắng, Nashville SC vẫn giữ ngôi đầu và giành vé Orlando City thắng Nashville SC 1-0 tại Inter&Co Stadium nhờ bàn của Spicer ở phút 72. Dù thất bại, Nashville SC vẫn đứng đầu với 39 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16, còn Orlando City đứng thứ 10 với 20 điểm và chưa chốt suất đi tiếp.

Orlando City 1 - 0 Nashville SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Orlando City tiếp đón Nashville SC.

14' Nashville SC nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Sau 14 phút, thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội chia đều thời lượng cầm bóng 50 - 50 . Nashville SC nhỉnh hơn ở khả năng tạo sức ép với 2 lần dứt điểm và 2 quả phạt góc, trong khi Orlando City chưa có pha dứt điểm nào.

20' Tiago nhận thẻ vàng ở phút 20 Phút 20, Tiago nhận thẻ vàng khi Orlando City và Nashville SC vẫn bất phân thắng bại. Chiếc thẻ buộc Tiago phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

26' Orlando nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 26 , Orlando City nhỉnh hơn đôi chút với thời lượng cầm bóng 51-49 , nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 2-2 pha dứt điểm. Nashville SC đang có nhiều hơn về phạt góc, 0-2 , cho thấy đội khách vẫn tìm được những thời điểm gây sức ép.

38' Orlando City nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 38', Orlando City kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 51 - 49 và tạo nhiều pha dứt điểm hơn, 4 - 2 , nhưng thế trận vẫn giằng co khi hai đội đang hòa 0-0. Nashville SC chủ động phòng ngự và rình rập qua các tình huống cố định, thể hiện ở lợi thế phạt góc 1 - 3 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Ahmed Qasem vào sân thay Alex Muyl Phút 46', Ahmed Qasem vào sân thay Alex Muyl, ngay khi hiệp hai bắt đầu. Orlando City và Nashville SC vẫn đang hòa 0-0.

51' Orlando City kiểm soát thế trận Bước sang phút 51', Orlando City đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 54 - 46 và vượt trội về dứt điểm 10 - 3. Nashville SC chịu sức ép tương đối rõ, dù vẫn có 3 - 1 ở phạt góc để chờ cơ hội phản công.

53' Tyrese Spicer vào sân thay Tiago Phút 53', Tyrese Spicer được tung vào sân, thay Tiago. Orlando City tiếp tục tìm kiếm sự đột biến khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

63' Orlando City duy trì sức ép Bước sang phút 63, Orlando City nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng cầm bóng 51-49 và vượt trội ở số lần dứt điểm 11-3. Nashville SC đang phải lùi về phòng ngự, trong khi 3-1 pha cứu thua cho thấy sức ép của đội chủ nhà chưa chuyển hóa thành bàn thắng.

65' Jordan Knight vào sân ở phút 65 Phút 65, Jordan Knight vào sân thay Shak Mohammed. Orlando City và Nashville SC vẫn bất phân thắng bại, khiến sự điều chỉnh này có thể mang thêm năng lượng cho thế trận đang giằng co.

65' Tagseth vào sân, Acosta rời trận Phút 65, Edvard Tagseth vào sân thay Bryan Acosta. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, và sự điều chỉnh này mở ra một phương án mới trong phần còn lại.

70' Iago Teodoro vào sân Phút 70', Iago Teodoro được tung vào sân thay David Brekalo.

70' Adrián Marín vào sân ở phút 70 Phút 70, Adrián Marín được tung vào sân thay Bernardo Goncalves. Orlando City và Nashville SC vẫn hòa 0-0, khiến sự thay đổi này có thể mang thêm luồng sinh khí cho chặng cuối trận.

72' Tyrese Spicer đưa Orlando City vượt lên Phút 72, Tyrese Spicer dứt điểm chân trái ghi bàn, với đường kiến tạo của Justin Ellis, đưa Orlando City dẫn Nashville SC 1-0. Bàn thắng mở tỷ số giúp Orlando City tạo lợi thế trong phần còn lại của trận đấu.

75' Orlando City kiểm soát thế trận Phút 75, Orlando City vẫn kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 54 - 46 và vượt trội về dứt điểm 12 - 5 . Nashville SC chịu sức ép khi đang bị dẫn, dù nhỉnh hơn ở phạt góc với 4 - 2 .

76' Daniel Lovitz vào sân phút 76 Phút 76', Daniel Lovitz vào sân thay Andy Nájar. Orlando City đang dẫn 1-0, vì thế sự điều chỉnh này diễn ra trong thời điểm Nashville SC cần tăng sức ép.

86' Cartagena vào sân, Orlando City giữ lợi thế Phút 86, Wilder Cartagena vào sân thay Luis Otávio khi Orlando City đang dẫn Nashville SC 1-0. Nếu giữ tỷ số này, Nashville SC sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16, dù bảng chưa đá xong.

86' Sarajian vào sân ở phút 86 Phút 86, Harvey Sarajian vào sân thay Justin Ellis. Thay đổi này có thể giúp Orlando City gia cố thế trận trong những phút cuối khi đang dẫn 1-0.

87' Orlando City nhỉnh hơn ở những phút cuối Phút 87, Orlando City vẫn nhỉnh hơn về khả năng tạo cơ hội với 12 - 5 pha dứt điểm, dù thế trận gần như cân bằng ở tỷ lệ cầm bóng 51 - 49. Nashville SC có tới 7 - 2 quả phạt góc, cho thấy đội khách đang gia tăng sức ép, nhưng Orlando vẫn phòng ngự tốt để bảo toàn lợi thế.

90+5' Woobens Pacius vào sân ở phút 90+5 Phút 90+5', Woobens Pacius vào sân thay Matthew Corcoran trong những giây cuối trận. Nếu giữ tỷ số này, Nashville SC sẽ giữ ngôi đầu với 39 điểm và chắc suất vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: Orlando City 1-0 Nashville SC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 09:44 26/07/2026

Đội hình chính thức Orlando City Sơ đồ 4-4-2 Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 71 Maxime Crépeau 24 Griffin Dorsey 4 David Brekalo 6 Robin Jansson 44 Bernardo Goncalves 77 Iván Angulo 5 Luis Otávio 8 Braian Ojeda 11 Tiago 7 Antoine Griezmann 22 Justin Ellis 99 Brian Schwake 22 Josh Bauer 3 Maxwell Woledzi 5 Jack Maher 31 Andy Nájar 6 Bryan Acosta 16 Matthew Corcoran 19 Alex Muyl 14 Shak Mohammed 9 Sam Surridge 10 Hany Mukhtar Dự bị Orlando City 3 Adrián Marín 12 Javier Otero 14 Tyrese Spicer 16 Wilder Cartagena 19 Zakaria Taifi 23 Harvey Sarajian 29 Tahir Reid-Brown 57 Iago Teodoro 65 Gustavo Caraballo Nashville SC 2 Daniel Lovitz 4 Jeison Palacios 12 Charles-Emile Brunet 13 Xavier Valdez 17 Woobens Pacius 20 Edvard Tagseth 21 Thomas Williams 23 Jordan Knight 37 Ahmed Qasem Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

Orlando City Thống kê Nashville SC 48% Kiểm soát bóng 52% 12 Dứt điểm 6 4 Trúng đích 2 2 Phạt góc 7 6 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Tyrese Spicer Orlando City 1 bàn Justin Ellis Orlando City 1 kiến tạo · điểm 7.59 Antoine Griezmann Orlando City Điểm 7.38

Thông tin trận đấu

Orlando City chạm trán Nashville SC tại Inter&Co Stadium lúc 06:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc đối đầu giữa đội đang đứng đầu bảng và một Orlando City hiện xếp thứ 10.

Nashville SC có 39 điểm, bỏ xa Orlando City, đội hiện sở hữu 17 điểm. Khoảng cách đáng kể trên bảng xếp hạng khiến trận đấu trở thành phép thử rõ ràng cho khả năng cạnh tranh của đội chủ nhà trước đối thủ đang duy trì phong độ rất cao.

Phong độ đối lập

Orlando City bước vào trận đấu với chuỗi phong độ gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Thành tích này cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng tạo ra những kết quả tích cực, nhưng sự ổn định chưa được duy trì xuyên suốt.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Orlando City có chiến thắng trong trận gần nhất. Dù vậy, hai thất bại trong chuỗi 5 trận vừa qua cho thấy đội bóng này cần hạn chế những khoảng trống trong cách vận hành, đặc biệt khi phải đối mặt với đối thủ đang có hiệu suất thi đấu ổn định hơn.

Ở phía đối diện, Nashville SC toàn thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là khác biệt lớn nhất trước giờ bóng lăn. Chuỗi kết quả hoàn hảo giúp đội khách có thêm sự tự tin để triển khai kế hoạch thi đấu, đồng thời tạo áp lực đáng kể lên Orlando City ngay từ những phút đầu.

Thế đối đầu cân bằng hơn vị trí trên bảng xếp hạng

Lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất không hoàn toàn nghiêng về Nashville SC. Orlando City thắng 3 trận, trong khi Nashville SC thắng 2 trận và không có lần nào hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Xu hướng này cho thấy Orlando City từng có khả năng gây khó khăn cho đối thủ trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, lợi thế từ quá khứ cần được đặt cạnh bối cảnh hiện tại, khi Nashville SC đang đứng đầu bảng với 39 điểm còn Orlando City xếp thứ 10 với 17 điểm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Orlando City nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và tính an toàn trong phòng ngự. Trước một Nashville SC đang thắng cả 5 trận gần nhất, việc đẩy đội hình lên quá cao có thể mở ra khoảng trống để đối thủ khai thác. Vì vậy, đội chủ nhà cần chọn thời điểm gây sức ép hợp lý thay vì duy trì áp lực thiếu kiểm soát.

Ngược lại, Nashville SC có cơ sở để tiếp tục lối chơi chủ động nhờ phong độ vượt trội. Đội khách có thể tìm cách duy trì nhịp độ ổn định, buộc Orlando City phải lùi sâu và chờ đợi sai lầm trong quá trình chuyển trạng thái. Khả năng luân chuyển bóng và kiểm soát khu vực giữa sân sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đội nào chiếm được thế chủ động.

Đối với Orlando City, lợi thế sân Inter&Co Stadium có thể trở thành yếu tố quan trọng nếu đội bóng duy trì được cự ly đội hình và tận dụng tốt các thời điểm chuyển sang tấn công. Trong khi đó, Nashville SC cần tránh để chuỗi thắng tạo ra tâm lý chủ quan trước một đối thủ từng thắng 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Nhận định trước trận

Nashville SC được đánh giá cao hơn nhờ vị trí đầu bảng, 39 điểm và chuỗi 5 trận toàn thắng. Orlando City có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu gần đây nhỉnh hơn, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến nhiệm vụ giành kết quả tích cực trở nên khó khăn.

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách Orlando City chống lại sức ép từ Nashville SC trong giai đoạn đầu, cũng như khả năng đội khách duy trì sự tập trung trước một đối thủ từng nhiều lần giành ưu thế trong các lần gặp nhau gần đây. Nashville SC là đội sở hữu nhiều lợi thế hơn, nhưng Orlando City vẫn có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tận dụng tốt sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City · 3 thắng 0 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 5 - 0 Orlando City NS Orlando City 3 - 2 Nashville SC OC Nashville SC 5 - 1 Orlando City NS Orlando City 3 - 0 Nashville SC OC Nashville SC 0 - 3 Orlando City OC

Orlando City 5 trận gần nhất T B H T B 16 Trận 5-2-9 T-H-B 27 Ghi (TB 1.7) 44 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T T T T T 16 Trận 12-3-1 T-H-B 33 Ghi (TB 2.1) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 9 DC United 16 4 7 5 -4 19 H B H H H 10 Orlando City 16 5 2 9 -17 17 B T H B T 11 Columbus Crew 16 4 4 8 -3 16 B B H T B …

Tình hình lực lượng Orlando City ✚ Joran Gerbet (Knee Injury) Nashville SC ✚ Patrick Yazbek (Hamstring Injury) ✚ Xavier Valdez (Called Up To National Team)