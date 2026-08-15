75' Academico Viseu thay người nhằm tìm bàn gỡ ở phút 75

Phút 75, Academico Viseu thực hiện sự thay đổi người khi C. Ferreira được tung vào sân thay cho A. Zamora. Đang bị Santa Clara dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà rất cần những làn gió mới trên hàng công để hy vọng tìm kiếm bàn quân bình tỷ số trong khoảng thời gian còn lại.