Paciencia tỏa sáng, Santa Clara quật ngã Academico Viseu ngay trên sân khách
Paciencia ghi bàn duy nhất ở phút 14 giúp Santa Clara đánh bại chủ nhà Academico Viseu 0-1 tại Primeira Liga trên sân Estádio Municipal do Fontelo. Thất bại tối thiểu khiến Academico Viseu chịu thất thế ngay trên sân nhà, trong khi Santa Clara có được chiến thắng quan trọng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Academico Viseu tiếp đón Santa Clara.
- 12'R. Pereira nhận thẻ vàng sớm ở phút 12
Phút 12, R. Pereira bên phía Academico Viseu phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh thế trận đang diễn ra tương đối cân bằng với tỷ số 0-0, chiếc thẻ phạt sớm buộc hậu vệ này phải thi đấu cẩn trọng hơn ở những phút tiếp theo.
- 12'Santa Clara nhỉnh hơn về cơ hội trong 12 phút đầu
Bước sang phút 12, trận đấu diễn ra giằng co với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% nghiêng nhẹ về Santa Clara. Đội khách nhỉnh hơn ở khâu tấn công với chỉ số dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), buộc Academico Viseu phải có 1 - 0 lần cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0.
- 14'G. Paciencia mở tỷ số cho Santa Clara từ chấm phạt đền
Phút 14, G. Paciencia dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền để đưa Santa Clara vượt lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp đội khách nắm lợi thế lớn khi dẫn 0-1 ngay trên sân của Academico Viseu.
- 25'Santa Clara duy trì lợi thế ép sân
Bước sang phút 25, Santa Clara vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với lợi thế dẫn bàn 0 - 1. Đội khách nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng với 48% - 52% và chủ động hãm thành với chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2). Trong khi đó, Academico Viseu thi đấu khá bế tắc và chưa có nhiều lời đáp trả trọng lượng.
- 36'Sorriso nhận thẻ vàng ở phút 36
Phút 36, cầu thủ Sorriso bên phía Santa Clara phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách hiện vẫn đang duy trì thế dẫn trước 0-1, nhưng trận đấu dần trở nên căng thẳng hơn với các pha tranh chấp trên sân.
- 37'Santa Clara hiệu quả dù cầm bóng ít hơn
Tiến gần đến giờ nghỉ giữa hiệp, Santa Clara vẫn duy trì lợi thế 1-0 trên bảng tỷ số. Dù Academico Viseu nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 57% - 43%, sự hiệu quả lại nghiêng về đội khách với số lần dứt điểm 2 - 4, trong đó trúng đích 0 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Academico Viseu điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Academico Viseu quyết định đưa Pedro Barcelos vào sân để thế chỗ R. Pereira. Đội chủ nhà cần làm mới nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh đang bị Santa Clara dẫn trước 0-1.
- 46'Academico Viseu thay người ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Academico Viseu đã đưa ra sự thay đổi nhân sự khi N. Michelis vào sân thay thế I. Milioransa. Đội chủ nhà đang bị Santa Clara dẫn 0-1 và rất cần một làn gió mới để cải thiện thế trận.
- 49'Santa Clara hiệu quả dù cầm bóng ít hơn
Bước sang phút 49, Academico Viseu nỗ lực kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40%, nhưng Santa Clara mới là đội tỏ ra nguy hiểm hơn. Đội khách đang bảo vệ thành công lợi thế tỷ số 0 - 1 nhờ sự hiệu quả trong các tình huống lên bóng với số lần dứt điểm vượt trội 3 - 7 (trúng đích 0 - 2).
- 58'P. Pacheco nhận thẻ vàng ở phút 58
Phút 58, P. Pacheco bên phía Santa Clara đã phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-1, đội khách cần duy trì sự tỉnh táo để bảo vệ lợi thế và tránh những án phạt thêm trong phần còn lại của trận đấu.
- 61'Academico Viseu nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ
Bước sang phút 61, Academico Viseu dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành đối phương. Ở chiều ngược lại, Santa Clara thi đấu rình rập đầy hiệu quả với 4 - 7 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 2), qua đó tiếp tục bảo vệ thành công lợi thế dẫn 0 - 1.
- 62'Santa Clara điều chỉnh hàng công ở phút 62
Phút 62, Santa Clara thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Fernando vào sân thế chỗ G. Paciencia. Trong bối cảnh đang dẫn 0-1, đội khách quyết định làm mới tuyến trên nhằm duy trì sức ép và giữ vững thế trận chủ động.
- 63'Santa Clara làm mới nhân sự, A. Duarte vào thay Sorriso
Phút 63, Santa Clara đưa A. Duarte vào sân thế chỗ Sorriso, cầu thủ trước đó đã dính thẻ vàng ở phút 36. Sự thay đổi này nhằm giúp đội khách gia cố tuyến trên và bảo toàn lợi thế 0-1 trước Academico Viseu.
- 66'Academico Viseu làm mới hàng công, D. Steczyk vào sân
Phút 66, Academico Viseu quyết định thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi tung D. Steczyk vào sân thay thế Andre Clovis. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Santa Clara dẫn trước 0-1.
- 75'Academico Viseu thay người ở phút 75, L. Gohi vào sân
Phút 75, Academico Viseu thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Gohi được tung vào sân thay cho C. Kahraman. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Santa Clara dẫn trước 0-1.
- 75'Academico Viseu thay người nhằm tìm bàn gỡ ở phút 75
Phút 75, Academico Viseu thực hiện sự thay đổi người khi C. Ferreira được tung vào sân thay cho A. Zamora. Đang bị Santa Clara dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà rất cần những làn gió mới trên hàng công để hy vọng tìm kiếm bàn quân bình tỷ số trong khoảng thời gian còn lại.
- 75'Academico Viseu nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ
Bước sang phút 75, Academico Viseu nỗ lực gia tăng áp lực với tỷ lệ kiểm soát bóng 56% - 44% nhằm tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, đội khách Santa Clara vẫn thi đấu chắc chắn và tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống phản công khi nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 2).
- 78'Santa Clara điều chỉnh nhân sự ở phút 78
Phút 78, Santa Clara thực hiện sự thay đổi người khi Welinton Torrao được tung vào sân thế chỗ cho Vinicius Lopes. Đội khách đang nỗ lực bổ sung năng lượng mới nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trước Academico Viseu trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 78'Santa Clara tăng cường nhân sự bảo vệ lợi thế
Phút 78, Santa Clara thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Ribeiro được tung vào sân thay thế cho J. Tavares. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 0-1 trước Academico Viseu trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 81'Santa Clara rút Daniel Borges, đưa Hiago Santos vào sân
Phút 81, Santa Clara quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Hiago Santos vào sân thay thế cho Daniel Borges. Đội khách đang duy trì lợi thế dẫn 0-1 và sự thay đổi này nhằm bổ sung thể lực để củng cố thế trận trong những phút cuối.
- 82'Guilherme Romao nhận thẻ vàng ở phút 82
Phút 82, Guilherme Romao bên phía Santa Clara phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang nỗ lực thi đấu tập trung để bảo vệ tỷ số 0-1 trong những phút cuối trận.
- 87'Santa Clara gồng mình bảo toàn lợi thế ở phút 87
Đến phút 87, Academico Viseu nỗ lực ép sân với thời lượng kiểm soát bóng 57% - 43% nhưng chưa thể tìm thấy bàn gỡ. Dù nhỉnh hơn về phạt góc 4 - 2, đội chủ nhà vẫn tỏ ra kém hiệu quả ở chỉ số dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 1 - 2) và đành bất lực nhìn Santa Clara duy trì tỷ số 0 - 1.
- KTKết thúc: Academico Viseu 0-1 Santa Clara
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 01:59 16/08/2026
Trận đấu giữa Academico Viseu và Santa Clara diễn ra vào lúc 0h00 ngày 16/08/2026 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đây là cuộc so tài thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm thêm những điểm số quan trọng ở giai đoạn đầu mùa giải.
Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng
Trên bảng xếp hạng Primeira Liga hiện tại, Santa Clara đang tạm xếp ở vị trí thứ 8 với 1 điểm tích lũy. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng này đã khép lại cuộc so tài với kết quả hòa.
Ở chiều ngược lại, Academico Viseu đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Tương tự như đối thủ, Academico Viseu cũng đang có 1 điểm sau khi trải qua 1 trận hòa ở lượt trận gần nhất. Sự tương đồng về mặt điểm số lẫn phong độ trận gần đây khiến cuộc chạm trán sắp tới trở nên cân bằng.
Thành tích đối đầu giữa Academico Viseu và Santa Clara
Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất nghiêng nhẹ về phía Academico Viseu. Cụ thể, Academico Viseu đã giành chiến thắng 2 trận, hòa 2 trận và để thua 1 trận trước Santa Clara.
Lợi thế nhỉnh hơn ở kết quả đối đầu quá khứ sẽ là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Academico Viseu trước khi bước vào 90 phút tranh tài sắp tới.
Nhận định cục diện trận đấu
Với khoảng cách điểm số chưa có sự chênh lệch trên bảng xếp hạng, cả Academico Viseu lẫn Santa Clara đều bước vào trận đấu với tinh thần thận trọng. Santa Clara nắm giữ vị trí nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng, trong khi Academico Viseu sở hữu ưu thế từ thành tích đối đầu gần đây.
Trận đọ sức vào lúc 0h00 ngày 16/08/2026 hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính khi cả hai bên đều nỗ lực thi đấu chặt chẽ nhằm giành lấy kết quả tối ưu nhất tại giải đấu hàng đầu Bồ Đào Nha.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)