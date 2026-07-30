Pafos FC thắng đậm, Hajduk Split nhận thất bại nặng nề Tại Alphamega Stadium, Pafos FC đánh bại Hajduk Split 4-0 nhờ các bàn thắng của Guga, Goldar, Biel và Correia, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục cho đội chủ nhà và thất bại nặng nề của đội khách.

Pafos FC 4 - 0 Hajduk Split Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Pafos FC tiếp đón Hajduk Split.

12' David Goldar nhận thẻ vàng ở phút 12 Phút 12, David Goldar nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang diễn ra với thế giằng co.

13' Pafos FC kiểm soát thế trận Sau 13 phút, Pafos FC đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 61-39 và tạo ra 3-1 pha dứt điểm. Hajduk Split chủ động lùi đội hình, chờ cơ hội phản công trong thế trận vẫn đang hòa 0-0.

25' Pafos FC chiếm ưu thế rõ rệt Phút 25 , Pafos FC đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và số lần dứt điểm vượt trội 5 - 1 . Hajduk Split chủ yếu lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong thế bị ép sân.

37' Pafos FC áp đảo trước Hajduk Split Phút 37, Pafos FC đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41 và vượt trội về dứt điểm 9 - 1 . Hajduk Split chịu sức ép rõ rệt, trong khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

40' Guga đưa Pafos FC vượt lên Phút 40, Guga lập công, giúp Pafos FC mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đến đúng lúc, đưa Pafos FC nắm lợi thế trước giờ nghỉ.

45+3' Vlad Dragomir vào sân thay Jajá Phút 45+3', Vlad Dragomir vào sân thay Jajá. Pafos FC vẫn đang dẫn 1-0, và sự điều chỉnh này đến ngay trước giờ nghỉ.

45+5' Guga nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 45+5', Guga nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu chững lại. Pafos FC vẫn đang giữ lợi thế 1-0 trước Hajduk Split.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Pafos FC áp đảo sau giờ nghỉ Phút 49', Pafos FC vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 69-31 và số lần dứt điểm vượt trội 11-1. Hajduk Split đang phải lùi sâu chống đỡ, trong khi đội chủ nhà duy trì sức ép để bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

50' Adrion Pajaziti nhận thẻ vàng Phút 50, Adrion Pajaziti bị trọng tài rút thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

53' Pafos FC thay người sau giờ nghỉ Phút 53', Abdoulie Sanyang vào sân thay Adam Guram. Pafos FC thực hiện điều chỉnh trong thế đang dẫn 1-0 và kiểm soát tốt trận đấu.

61' Pafos FC áp đảo, Hajduk Split chịu trận Phút 61', Pafos FC vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận khi dẫn 1-0, nắm 71-29% thời lượng cầm bóng và tung ra 14-2 cú dứt điểm. Hajduk Split gần như chỉ tập trung phòng ngự, trong khi Pafos FC tiếp tục gây sức ép với lợi thế phạt góc 5-1.

63' Marko Livaja vào sân ở phút 63 Phút 63, Marko Livaja vào sân thay Simun Hrgovic. Hajduk Split cần thêm sức bật khi đang bị Pafos FC dẫn 1-0.

63' Niko Sigur vào sân ở phút 63 Phút 63 , Niko Sigur vào sân thay Mathieu Acapandié, trong một sự điều chỉnh của Hajduk Split khi đội đang bị Pafos FC dẫn trước. Sự góp mặt của Niko Sigur mang đến thêm lựa chọn cho Hajduk Split trong phần còn lại.

68' Ivan Šunjić nhận thẻ vàng ở phút 68 Phút 68, Ivan Šunjić nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Pafos FC vẫn đang duy trì lợi thế 1-0 trước Hajduk Split.

71' João Correia vào sân ở phút 71 Phút 71, João Correia vào sân thay Domingos Quina. Pafos FC vẫn giữ lợi thế 1-0 trong thế trận lấn lướt.

71' Pêpê vào sân, Guga rời cuộc chơi Phút 71, Pêpê được tung vào sân thay Guga. Pafos FC vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước Hajduk Split.

73' Pafos FC áp đảo thế trận Phút 73, Pafos FC đang kiểm soát hoàn toàn với thời lượng cầm bóng 71 - 29 và dẫn trước 1 - 0. Hajduk Split gần như chỉ biết chịu trận khi số lần dứt điểm là 16 - 2, trong thế trận nghiêng hẳn về đội chủ nhà.

83' Murad Mammadov vào sân phút 83 Phút 83', Murad Mammadov vào sân thay Ivan Šunjić. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Ivan Šunjić đã nhận thẻ vàng trước đó.

85' Alberto del Moral vào sân ở phút 85 Phút 85, Alberto del Moral vào sân thay Adrion Pajaziti. Pafos FC đang dẫn Hajduk Split 1-0, và sự điều chỉnh này đến trong những phút cuối đầy căng thẳng.

85' Pafos FC áp đảo cuối trận Đến phút 85', Pafos FC vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 71 - 29 và áp đảo về số lần dứt điểm 19 - 3 . Hajduk Split gần như chỉ tập trung phòng ngự, trong khi Pafos FC duy trì sức ép để bảo vệ lợi thế đang có.

90+1' Pafos FC nhân đôi cách biệt ở phút 90+1 Phút 90+1, David Goldar lập công, giúp Pafos FC nhân đôi cách biệt trước Hajduk Split và nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, giúp Pafos FC nắm lợi thế rất lớn.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

93' Biel nới rộng cách biệt 3-0 cho Pafos FC Phút 93', Biel lập công, giúp Pafos FC nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Hajduk Split. Bàn thắng đến ở những phút cuối, càng làm nổi bật thế trận áp đảo của Pafos FC.

96' Rokas Pukstas nhận thẻ vàng ở phút 96 Phút 96, Rokas Pukstas nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt tiếp theo trong những phút cuối, khi Pafos FC đang dẫn Hajduk Split 3-0.

97' Pafos FC hoàn toàn áp đảo Bước sang phút 97, Pafos FC vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 71 - 29 và số lần dứt điểm vượt trội 24 - 4. Hajduk Split phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua cách biệt phạt góc 9 - 2.

98' Andjelo Sutalo vào sân ở phút 98 Phút 98', Andjelo Sutalo vào sân thay Dalisson de Almeida. Pafos FC đang dẫn 3-0, vì vậy sự thay đổi này đến trong thời điểm đội chủ nhà đã nắm lợi thế rất lớn.

104' Alexandre Brito vào sân thay Biel Phút 104', Alexandre Brito vào sân thay Biel. Pafos FC đang kiểm soát hoàn toàn thế trận và giữ lợi thế rất lớn.

105' Hai sự thay đổi ở phút 105 Phút 105', Alexandre Brito vào sân thay Gabriel Teixeira Aragao, trong khi Marino Skelin cũng được tung vào thay Dario Maresic.

106' Marino Skelin vào sân ở phút 106 Phút 106', Marino Skelin được tung vào sân thay Dario Maresic. Pafos FC thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn 3-0, trong bối cảnh trận đấu bước vào những phút hiệp phụ.

109' Pafos FC hoàn toàn làm chủ thế trận Phút 109, Pafos FC vẫn hoàn toàn kiểm soát trận đấu với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và áp đảo về dứt điểm 25 - 7. Hajduk Split chịu sức ép lớn, khi Pafos FC tiếp tục vượt trội ở số quả phạt góc 9 - 2 trong thế dẫn 3-0.

117' João Correia nâng tỷ số lên 4-0 Phút 117', João Correia lập công, giúp Pafos FC nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Hajduk Split. Pafos FC đang tạo ra thế trận áp đảo ở những phút cuối.

KT Kết thúc: Pafos FC 4-0 Hajduk Split Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:35 31/07/2026

Đội hình chính thức Pafos FC Sơ đồ 4-3-3 Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 99 Radoslaw Majecki 7 Bruno 5 David Goldar 4 David Luiz 14 Nikolas Ioannou 8 Domingos Quina 26 Ivan Šunjić 6 Guga 20 Biel 18 Lelê 11 Jajá 33 Toni Silic 22 Mathieu Acapandié 15 Dario Maresic 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Simun Hrgovic 21 Rokas Pukstas 4 Adrion Pajaziti 26 Adam Guram 9 Dalisson de Almeida 17 Dario Melnjak 11 Michele Sego Dự bị Pafos FC 3 Samy Mmaee 12 Ken Sema 30 Vlad Dragomir 42 Georgios Michael 47 Murad Mammadov 50 Alexandre Brito 71 Michalis Papastylianou 72 Kosmas Ioannou 77 João Correia Hajduk Split 1 Ivica Ivusic 7 Abdoulie Sanyang 8 Niko Sigur 10 Marko Livaja 14 Ron Raci 16 Andjelo Sutalo 19 Etnik Brruti 20 Alberto del Moral 36 Marino Skelin Cập nhật đội hình lúc 23:22 30/07/2026

Pafos FC Thống kê Hajduk Split 56% Kiểm soát bóng 44% 27 Dứt điểm 8 5 Trúng đích 2 9 Phạt góc 2 16 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3

Cầu thủ nổi bật David Goldar Pafos FC 1 bàn Guga Pafos FC 1 bàn Biel Pafos FC 1 bàn João Correia Pafos FC 1 bàn Vlad Dragomir Pafos FC 1 kiến tạo Pêpê Pafos FC 1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Pafos FC sẽ đối đầu Hajduk Split tại Alphamega Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026. Đây là cuộc so tài mà dữ liệu đối đầu gần nhất đang tạo ra lợi thế tâm lý ban đầu cho đội khách.

Thông tin hiện có không bao gồm vị trí của hai đội, phong độ gần đây, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, nhận định trước trận cần tập trung vào xu hướng đối đầu đã được xác nhận, đồng thời tránh đưa ra kết luận vượt quá dữ liệu.

Hajduk Split chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất

Pafos FC và Hajduk Split mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả tổng hợp cho thấy Pafos FC chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi Hajduk Split là đội giành chiến thắng.

Con số này giúp Hajduk Split bước vào trận đấu với lợi thế về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán chưa đủ để khẳng định sự vượt trội lâu dài giữa hai đội, cũng như không thể thay thế cho các dữ liệu về phong độ, lực lượng hay cách vận hành chiến thuật hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Pafos FC có cơ hội thay đổi xu hướng đối đầu khi được thi đấu tại Alphamega Stadium. Dù vậy, lợi thế sân nhà không nên được xem là cơ sở để dự đoán chắc chắn kết quả, bởi nguồn thông tin hiện có không cung cấp thêm số liệu liên quan đến thành tích của đội tại địa điểm này.

Những điểm chưa thể xác định về chiến thuật

Dữ liệu nguồn không nêu sơ đồ thi đấu, đội hình dự kiến, nhân sự chủ chốt hay những cầu thủ vắng mặt của Pafos FC và Hajduk Split. Do đó, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công biên hay lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở khả năng mỗi đội chuyển hóa ưu thế trên sân thành cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, đây là khía cạnh cần được đánh giá từ đội hình chính thức và diễn biến thực tế, thay vì khẳng định trước khi có thêm thông tin.

Với Hajduk Split, thành tích thắng trong lần đối đầu gần nhất có thể tạo thêm sự tự tin. Trong khi đó, Pafos FC cần duy trì sự tập trung và không để kết quả trước đây ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Những yếu tố này mang tính định hướng phân tích, không phải kết luận về phong độ hiện tại của hai đội.

Nhận định trước trận

Hajduk Split đang nắm ưu thế đối đầu duy nhất được xác nhận trước màn so tài tại Alphamega Stadium. Pafos FC có lợi thế sân nhà, nhưng chưa có đủ số liệu để đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố này hoặc so sánh toàn diện sức mạnh hai đội.

Vì thiếu dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hay khẳng định đội nào sẽ chiếm ưu thế trong toàn bộ trận đấu. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà Hajduk Split có điểm tựa từ lịch sử gần nhất, còn Pafos FC cần tận dụng sân nhà để tạo ra thế cân bằng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pafos FC · 0 thắng 0 hòa Hajduk Split · 1 thắng Hajduk Split 2 - 0 Pafos FC HS

Pafos FC 5 trận gần nhất B B B H T Hajduk Split 5 trận gần nhất T B T T T

Tình hình lực lượng Pafos FC ✚ David Goldar (Unknown Injury) ✚ Charalampos Kyriakidis (Arm Injury) Hajduk Split ✚ Roko Brajkovic (Cruciate Ligament Tear)