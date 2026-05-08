Panathinaikos và CSKA 1948 bất phân thắng bại ở vòng loại Conference League Panathinaikos hòa CSKA 1948 1-1 tại Spiros Louis Olympic Stadium ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League, qua đó hai đội cùng khép lại trận đấu bằng kết quả chia điểm.

Panathinaikos 1 - 1 CSKA 1948 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Panathinaikos tiếp đón CSKA 1948.

13' Panathinaikos kiểm soát thế trận Phút 13', Panathinaikos đang chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng cầm bóng 77% - 23% và dứt điểm 2 - 0. CSKA 1948 chủ yếu lùi sâu phòng ngự, trong khi đội chủ nhà đã có 2 - 0 quả phạt góc nhưng tỷ số vẫn là 0 - 0.

21' A. Jagusic đưa Panathinaikos vượt lên Phút 21, A. Jagusic lập công, giúp Panathinaikos mở tỷ số trước CSKA 1948. Đội chủ nhà đã có lợi thế đáng kể sau khoảnh khắc này.

25' Panathinaikos kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Panathinaikos đang dẫn 1-0 và kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 68% - 32%. CSKA 1948 phải lùi sâu chịu trận khi mới có 1 pha dứt điểm, trong khi đội chủ nhà đã tung ra 3 cú sút.

31' G. Rusev đưa CSKA 1948 trở lại Phút 31', G. Rusev dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của H. Cuellar, giúp CSKA 1948 gỡ hòa 1-1 trước Panathinaikos. Thế trận nhanh chóng trở lại cân bằng sau bàn mở tỷ số của Panathinaikos.

37' Panathinaikos kiểm soát, CSKA nguy hiểm hơn Phút 37', Panathinaikos đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 64% - 36%, nhưng CSKA 1948 mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 5 - 8. Thế trận vì thế vẫn giằng co, khi đội chủ nhà cầm bóng còn đội khách cho thấy sự nguy hiểm trong những pha lên bóng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' H. Cuellar nhận thẻ vàng Phút 50', H. Cuellar của CSKA 1948 nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân đối phương. Trận đấu giữa Panathinaikos và CSKA 1948 vẫn đang giằng co.

50' Panathinaikos kiểm soát, CSKA rình rập Bước sang phút 50, Panathinaikos kiểm soát bóng vượt trội với 68% - 32%, nhưng CSKA 1948 lại dứt điểm nhiều hơn, 7 - 10. Thế trận vì thế nghiêng về khả năng Panathinaikos tổ chức ép sân, còn CSKA 1948 chờ cơ hội phản công với các pha dứt điểm trúng đích 3 - 1.

60' Panathinaikos thay đổi nhân sự ở phút 60 Phút 60', Panathinaikos đưa V. Taborda vào sân thay F. Pellistri. Sự điều chỉnh đến khi Panathinaikos đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng CSKA 1948 vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn.

62' Panathinaikos kiểm soát, CSKA sắc bén hơn Đến phút 62, Panathinaikos kiểm soát bóng vượt trội 66% - 34% nhưng CSKA 1948 lại dứt điểm nhiều hơn, với 9 - 13 . Dù vậy, Panathinaikos có nhiều pha trúng đích hơn 4 - 2 , khiến thế trận hòa 1-1 vẫn giằng co.

67' CSKA 1948 điều chỉnh nhân sự Phút 67', CSKA 1948 đưa M. Diallo vào sân thay A. Iliev. Tỷ số vẫn là 1-1, khi trận đấu đang ở thế giằng co.

67' Panathinaikos điều chỉnh nhân sự phút 67 Phút 67, Panathinaikos đưa A. Gnezda Cerin vào sân thay E. Camara. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong thời điểm trận đấu vẫn đang giằng co.

67' Panathinaikos điều chỉnh nhân sự phút 67 Phút 67, Panathinaikos đưa A. Zaroury vào sân thay S. Andino. Đội bóng này đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng tỷ số 1-1 cho thấy thế trận vẫn chưa ngã ngũ.

69' T. Tsapras nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69, T. Tsapras của Panathinaikos nhận thẻ vàng vì lỗi ngáng chân. Trong thế trận đang có tỷ số 1-1, Panathinaikos cần thận trọng hơn ở những phút tiếp theo.

74' CSKA 1948 điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, E. Franco vào sân thay H. Cuellar bên phía CSKA 1948. Đây có thể là điều chỉnh nhằm làm mới đội hình khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

74' Panathinaikos kiểm soát, CSKA rình rập Phút 74, Panathinaikos kiểm soát bóng vượt trội với 68% - 32%, nhưng CSKA 1948 vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha lên bóng khi dứt điểm nhiều hơn 11 - 14. Dù vậy, Panathinaikos có nhiều cú sút trúng đích hơn 5 - 2, khiến thế trận hòa 1-1 vẫn giằng co.

85' Panathinaikos thay người ở phút 85 Phút 85, Panathinaikos thay người: S. Kontouris vào sân, A. Jagusic rời trận. Đây là sự điều chỉnh trong những phút cuối khi tỷ số đang là 1-1.

85' Panathinaikos thay người ở phút 85 Phút 85 , Panathinaikos đưa G. Katris vào sân thay T. Tsapras. Sự điều chỉnh trong những phút cuối có thể giúp đội chủ nhà làm mới đội hình khi trận đấu vẫn đang giằng co.

86' Panathinaikos kiểm soát, CSKA vẫn nguy hiểm Bước sang phút 86 , Panathinaikos kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 69% - 31% , nhưng CSKA 1948 vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi tung ra 12 - 17 cú dứt điểm. Dù vậy, Panathinaikos nhỉnh hơn về độ chính xác với số lần trúng đích 5 - 2 , trong bối cảnh hai đội vẫn hòa 1-1.

KT Kết thúc: Panathinaikos 1-1 CSKA 1948 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:25 06/08/2026

Đội hình chính thức Panathinaikos Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jacob Neestrup CSKA 1948 Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Yuriy Vasev 1 Iñaki Peña 19 Triantafyllos Tsapras 6 Stefan de Vrij 55 Rick Van Drongelen 77 Georgios Kyriakopoulos 8 Adriano Jagušić 4 Pedro Chirivella 22 Etienne Camara 28 Facundo Pellistri 74 Elmin Rastoder 10 Santino Andino 1 Petar Marinov 2 Diego Medina 4 Andre Hoffmann 3 Lasha Dvali 22 Ognjen Gašević 67 Frédéric Maciel 33 Héctor Cuellar 8 Moataz Zemzemi 11 Georgi Rusev 30 Jules Meyer 9 Atanas Iliev Dự bị Panathinaikos 12 Lucas Cháves 70 Konstantinos Kotsaris 3 Georgios Katris 5 Ahmed Touba 11 Anass Zaroury 16 Adam Gnezda Čerin 18 Sotiris Kontouris 44 Panagiotis Biniaris 20 Vicente Taborda Cập nhật đội hình lúc 01:04 06/08/2026

Panathinaikos Thống kê CSKA 1948 69% Kiểm soát bóng 31% 13 Dứt điểm 19 5 Trúng đích 2 8 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Adriano Jagušić Panathinaikos 1 bàn Georgi Rusev CSKA 1948 1 bàn Santino Andino Panathinaikos 1 kiến tạo · điểm 6.7 Héctor Cuellar CSKA 1948 1 kiến tạo · điểm 6.6 Rick Van Drongelen Panathinaikos Điểm 8 Lasha Dvali CSKA 1948 Điểm 7.9

Thông tin trận đấu

Panathinaikos sẽ đối đầu CSKA 1948 tại UEFA Europa Conference League trên sân Olympic Stadium of Athens lúc 01:30 ngày 06/08/2026. Đây là cuộc so tài giữa hai đội cùng bước vào trận đấu với phong độ gần đây tương đối cân bằng, trong khi lịch sử đối đầu gần nhất tạo ra lợi thế rõ ràng cho Panathinaikos.

Không có dữ liệu về vòng đấu, vị trí của hai đội hay mục tiêu cụ thể trong giải đấu. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở diễn biến phong độ và xu hướng đối đầu đã được ghi nhận.

Hai đội cùng duy trì sự ổn định

Panathinaikos có một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng Hy Lạp đang duy trì trạng thái thi đấu ổn định, không dễ bị đánh bại nhưng cũng chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về mặt phong độ.

Điểm đáng chú ý là Panathinaikos đã có kết quả tích cực ở trận gần nhất. Việc giữ được mạch bất bại trước khi trở lại sân nhà có thể giúp đội bóng nhập cuộc với sự tự tin, đặc biệt trong một trận đấu mà họ được đặt trong bối cảnh có lợi thế sân Olympic Stadium of Athens.

CSKA 1948 cũng có một trận hòa và một chiến thắng trong hai trận gần nhất. Thứ tự kết quả cho thấy đội bóng này không khởi đầu chuỗi phong độ bằng một chiến thắng, nhưng đã nhanh chóng đáp lại bằng kết quả tốt ở trận đấu sau đó. Đây là nền tảng đủ để CSKA 1948 hướng tới một màn trình diễn chắc chắn khi làm khách.

Nhìn chung, sự khác biệt về phong độ hiện tại không lớn. Cả Panathinaikos lẫn CSKA 1948 đều có một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất. Điều đó khiến khả năng kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai lầm và tận dụng những thời điểm thuận lợi trở thành yếu tố quan trọng hơn so với việc chỉ nhìn vào kết quả tổng hợp.

Ưu thế đối đầu thuộc về Panathinaikos

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Panathinaikos toàn thắng trước CSKA 1948. CSKA 1948 không có chiến thắng nào, còn hai trận đấu này cũng không ghi nhận kết quả hòa.

Xu hướng ấy mang lại cho Panathinaikos lợi thế tâm lý đáng kể. Đội chủ nhà có cơ sở để tin rằng họ hiểu cách đối phó với đối thủ, trong khi CSKA 1948 cần tìm ra phương án phá vỡ chuỗi kết quả không thuận lợi khi đối đầu Panathinaikos.

Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp và không thể thay thế màn trình diễn ở trận đấu sắp tới. CSKA 1948 vẫn bước vào cuộc so tài với phong độ gần đây không kém đối thủ. Nếu duy trì được sự tập trung và tránh để Panathinaikos kiểm soát trận đấu theo ý muốn, đội khách có thể tạo ra thế trận cân bằng hơn.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với Panathinaikos, nhiệm vụ quan trọng là chuyển lợi thế sân nhà và ưu thế đối đầu thành khả năng kiểm soát thế trận. Đội bóng này cần chủ động tạo sức ép vừa đủ, đồng thời duy trì sự kiên nhẫn trước một đối thủ đang có phong độ ổn định. Khi khoảng cách về kết quả gần đây không lớn, việc nóng vội có thể làm giảm hiệu quả của đội chủ nhà.

CSKA 1948 nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chặt chẽ trong giai đoạn đầu trận. Phong độ gồm một trận hòa và một chiến thắng cho thấy đội bóng này có khả năng giữ được sự ổn định trong chuỗi thi đấu gần đây. Trước đối thủ từng thắng cả hai lần gặp gần nhất, CSKA 1948 cần đặc biệt chú trọng khả năng tổ chức đội hình và phản ứng sau những thời điểm bị gây sức ép.

Do nguồn thông tin không cung cấp đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật cụ thể, chưa thể xác định những cá nhân hoặc cách bố trí nào sẽ quyết định trận đấu. Nhận định chiến thuật vì thế nên tập trung vào những nguyên tắc rộng hơn: Panathinaikos cần tận dụng sân nhà và sự tự tin từ đối đầu, còn CSKA 1948 phải duy trì tính kỷ luật để kéo trận đấu về thế cân bằng.

Nhận định trước trận

Panathinaikos có lợi thế từ sân Olympic Stadium of Athens và thành tích toàn thắng trong hai lần đối đầu gần nhất. CSKA 1948 lại cho thấy sự ổn định tương đương về phong độ trong hai trận gần nhất, vì vậy đội khách không bước vào cuộc so tài với trạng thái bị bỏ xa về kết quả.

Thế trận có thể được định hình bởi khả năng Panathinaikos gây sức ép mà không đánh mất sự cân bằng, trong khi CSKA 1948 cần kéo dài thời gian duy trì cự ly đội hình và chờ cơ hội chuyển trạng thái. Nếu đội chủ nhà kiểm soát tốt nhịp độ, ưu thế tâm lý có thể tiếp tục phát huy. Ngược lại, một màn trình diễn kỷ luật của CSKA 1948 sẽ khiến lợi thế ấy khó chuyển hóa thành khác biệt rõ ràng.

Nhìn chung, Panathinaikos được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sân nhà và xu hướng đối đầu tích cực. Dù vậy, phong độ hiện tại của CSKA 1948 cho thấy đây không phải cuộc đấu dễ dàng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm then chốt thay vì sự chênh lệch lớn về trạng thái trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Panathinaikos · 2 thắng 0 hòa CSKA 1948 · 0 thắng CSKA 1948 0 - 1 Panathinaikos PAN Panathinaikos 1 - 0 CSKA 1948 PAN

Panathinaikos 5 trận gần nhất H T B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới CSKA 1948 5 trận gần nhất T H T H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 0 Thủng lưới