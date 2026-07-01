PAOK hạ Dynamo Kyiv, Konstantelias tỏa sáng ở Europa League PAOK đánh bại Dynamo Kyiv 2-0 tại Stadio Toumbas trong trận đấu thuộc UEFA Europa League, với Konstantelias lập cú đúp. Chiến thắng giúp PAOK khép lại trận đấu trong niềm vui, còn Dynamo Kyiv phải nhận thất bại.

PAOK 2 - 0 Dynamo Kyiv Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PAOK tiếp đón Dynamo Kyiv.

12' PAOK kiểm soát bóng, thế trận chưa vượt trội Phút 12, PAOK đang chủ động kiểm soát với thời lượng cầm bóng 61-39, trong khi Dynamo Kyiv lùi đội hình chờ cơ hội. Dù vậy, thế trận chưa tạo khác biệt rõ rệt khi hai đội cùng có 1-1 lần dứt điểm và 1-1 quả phạt góc.

24' PAOK nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 24', PAOK đang nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ cầm bóng 51 - 49 và dứt điểm 2 - 1, trong đó có 1 - 0 lần trúng đích. Dynamo Kyiv vẫn duy trì thế trận chặt chẽ, thể hiện qua 2 quả phạt góc so với 1 của đối thủ, khiến nhịp độ nhìn chung khá cân bằng.

35' Pantelis Hatzidiakos nhận thẻ vàng Phút 35, Pantelis Hatzidiakos nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa PAOK và Dynamo Kyiv vẫn diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng.

36' PAOK cầm bóng, Dynamo Kyiv rình rập Phút 36', PAOK nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng (52 - 48), nhưng Dynamo Kyiv mới là đội dứt điểm nhiều hơn (3 - 4) và có nhiều phạt góc hơn (1 - 2). Thế trận giằng co, PAOK cầm bóng còn Dynamo Kyiv rình rập chờ cơ hội.

45+1' Giannis Konstantelias đưa PAOK vượt lên Phút 45+1', Giannis Konstantelias lập công đưa PAOK vượt lên, sau đường kiến tạo của Jonathan Gómez. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp PAOK mở tỷ số và tạo lợi thế đáng kể.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Konstantelias nhân đôi cách biệt cho PAOK Phút 48', Giannis Konstantelias lập công sau đường kiến tạo của Giannis Michailidis, đưa PAOK dẫn Dynamo Kyiv 2-0. PAOK nhanh chóng gia tăng lợi thế ngay đầu hiệp hai.

49' PAOK tiếp tục kiểm soát thế trận Phút 49', PAOK vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 59 - 41 và 5 - 2 về số lần dứt điểm trúng đích. Dynamo Kyiv đang phải chịu sức ép, trong khi PAOK duy trì nhịp độ chủ động sau khi dẫn 2 - 0.

50' Matviy Ponomarenko nhận thẻ vàng Phút 50', Matviy Ponomarenko nhận thẻ vàng.

61' PAOK kiểm soát thế trận Phút 61', PAOK vẫn nắm thế chủ động khi dẫn 2-0 và kiểm soát bóng 58 - 42, đồng thời nhỉnh hơn về dứt điểm 9 - 7. Dynamo Kyiv chưa tạo được sức ép đủ lớn, dù đang có nhiều phạt góc hơn với tỷ lệ 1 - 3.

67' Mykola Shaparenko vào sân phút 67 Phút 67, Mykola Shaparenko được tung vào sân, thay Vitaliy Buyalskyi. Dynamo Kyiv có thêm một sự điều chỉnh trong bối cảnh PAOK đang nắm lợi thế 2-0.

67' Yarmolenko vào sân thay Voloshyn Phút 67', Andriy Yarmolenko vào sân thay Nazar Voloshyn. Khi Dynamo Kyiv đang bị PAOK dẫn 2-0, sự xuất hiện của Yarmolenko có thể mang đến thêm phương án tấn công.

68' Dimitrios Chatsidis vào sân thay Taison Phút 68, Dimitrios Chatsidis vào sân thay Taison. PAOK đang kiểm soát lợi thế 2-0 trước Dynamo Kyiv.

73' PAOK giữ thế chủ động trước Dynamo Kyiv Bước sang phút 73, PAOK vẫn kiểm soát bóng 54 - 46 và hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm trúng đích 6 - 3. Dynamo Kyiv có nhiều phạt góc hơn, 2 - 4, cho thấy đội khách vẫn tìm cách gây sức ép, nhưng PAOK đang giữ lợi thế 2-0.

76' Baba vào sân, Zivkovic rời trận Phút 76, Abdul Rahman Baba vào sân thay Andrija Zivkovic. PAOK đang dẫn Dynamo Kyiv 2-0, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà duy trì thế trận trong những phút cuối.

76' PAOK thay người ở phút 76 Phút 76, Mady Camara vào sân thay Christos Zafeiris. PAOK đang dẫn 2-0, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ động hơn trong phần còn lại.

76' Aritz Elustondo vào sân, Pantelis Hatzidiakos rời trận Phút 76, Aritz Elustondo vào sân thay Pantelis Hatzidiakos. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý sau khi Pantelis Hatzidiakos đã nhận thẻ vàng ở phút 35.

78' Mykola Shaparenko nhận thẻ vàng Phút 78', Mykola Shaparenko nhận thẻ vàng và bị trọng tài cảnh cáo.

80' Vladyslav Kabaev vào sân phút 80 Phút 80', Vladyslav Kabaev vào sân thay Bogdan Redushko. PAOK đang dẫn 2-0, tạo lợi thế rõ ràng trong những phút cuối trận.

83' Dimitrios Pelkas vào sân phút 83 Phút 83, Dimitrios Pelkas vào sân thay Giannis Konstantelias. PAOK đang dẫn 2-0, và sự xuất hiện của Pelkas có thể giúp đội chủ nhà duy trì sức ép trong những phút cuối.

85' PAOK nhỉnh hơn ở những pha kết thúc Phút 85' , PAOK đang dẫn 2-0 nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng là 51 - 49 và số lần dứt điểm cùng ở mức 11 - 11 . Khác biệt nằm ở độ chính xác: PAOK có 6 pha trúng đích, so với 3 của Dynamo Kyiv, khiến đội khách chịu sức ép lớn hơn trong những phút cuối.

86' PAOK thay người ở phút 86 Phút 86, Kristian Bilovar vào sân thay Aliou Thiaré. PAOK đang dẫn Dynamo Kyiv 2-0, và sự thay đổi này đến trong thời điểm đội chủ nhà cần duy trì lợi thế.

86' Pierre Mounguengue vào sân phút 86 Phút 86, Pierre Mounguengue vào sân thay Justin Lonwijk. Trong thế dẫn 2-0, PAOK có thể hướng tới việc giữ sự ổn định ở những phút cuối.

KT Kết thúc: PAOK 2-0 Dynamo Kyiv Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:41 31/07/2026

Đội hình chính thức PAOK Sơ đồ 4-2-3-1 Dynamo Kyiv Sơ đồ 4-2-3-1 1 Jiri Pavlenka 3 Jonjoe Kenny 4 Pantelis Hatzidiakos 5 Giannis Michailidis 18 Jonathan Gómez 20 Christos Zafeiris 7 Baptiste Santamaria 14 Andrija Zivkovic 65 Giannis Konstantelias 11 Taison 56 Anestis Mythou 71 Vyacheslav Surkis 5 Oleksiy Sych 94 Tomasz Kędziora 66 Aliou Thiaré 32 Taras Mykhavko 6 Volodymyr Brazhko 21 Justin Lonwijk 9 Nazar Voloshyn 29 Vitaliy Buyalskyi 70 Bogdan Redushko 11 Matviy Ponomarenko Dự bị PAOK 2 Mady Camara 6 Aritz Elustondo 10 Dimitrios Pelkas 19 Alexander Jeremejeff 21 Abdul Rahman Baba 25 Konstantinos Thymianis 39 Dimitrios Berdos 41 Dimitrios Monastirlis 52 Dimitrios Chatsidis Dynamo Kyiv 7 Andriy Yarmolenko 8 Oleksandr Pikhalyonok 10 Mykola Shaparenko 13 Maksym Korobov 15 Valentyn Rubchynskyi 22 Vladyslav Kabaev 23 Navin Malysh 35 Ruslan Neshcheret 39 Eduardo Guerrero Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/07/2026

PAOK Thống kê Dynamo Kyiv 47% Kiểm soát bóng 53% 13 Dứt điểm 13 6 Trúng đích 3 2 Phạt góc 6 13 Phạm lỗi 18 4 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Giannis Konstantelias PAOK 2 bàn Giannis Michailidis PAOK 1 kiến tạo · điểm 7.57 Jonathan Gómez PAOK 1 kiến tạo · điểm 7.32 Jiri Pavlenka PAOK Điểm 7.51 Baptiste Santamaria PAOK Điểm 7.25 Andrija Zivkovic PAOK Điểm 7.23

Thông tin trận đấu

PAOK sẽ đối đầu Dynamo Kyiv tại Stadio Toumbas trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài có dữ liệu lịch sử đối đầu gần nhất nghiêng về PAOK. Tuy nhiên, những thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở xu hướng đối đầu đã được ghi nhận và cách mỗi bên có thể tiếp cận trận đấu.

PAOK có điểm tựa từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần gặp nhau gần nhất được thống kê, PAOK giành chiến thắng trước Dynamo Kyiv. Kết quả tổng hợp này tạo ra một điểm tựa nhất định về tâm lý cho đội chủ nhà, dù dữ liệu chỉ bao gồm một cuộc đối đầu và không đủ để khẳng định ưu thế dài hạn.

Việc trận đấu diễn ra tại Stadio Toumbas giúp PAOK bước vào cuộc so tài với bối cảnh quen thuộc hơn. Dẫu vậy, không có thêm số liệu về thành tích sân nhà, phong độ gần đây hay hiệu suất ghi bàn, nên chưa thể đánh giá sâu hơn mức độ ảnh hưởng của địa điểm thi đấu.

Dynamo Kyiv cần hóa giải sức ép từ đối thủ

Dynamo Kyiv không giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất được cung cấp. Điều đó có thể khiến đội khách phải thận trọng hơn khi lựa chọn cách nhập cuộc, đặc biệt trong một trận đấu mà đối thủ đang có lợi thế tâm lý từ kết quả trước đó.

Tuy nhiên, không nên xem một kết quả đơn lẻ là cơ sở để dự đoán toàn bộ diễn biến trận đấu. Dữ liệu hiện tại không cho biết Dynamo Kyiv sẽ sử dụng sơ đồ nào, tổ chức phòng ngự ra sao hay ưu tiên kiểm soát bóng và phản công. Những yếu tố này chỉ có thể được đánh giá chính xác hơn khi có thông tin về đội hình và phong độ hiện tại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với PAOK, nhiệm vụ quan trọng là chuyển lợi thế đối đầu thành thế chủ động trên sân. Đội chủ nhà có thể cần kiểm soát nhịp độ và gây sức ép đủ lớn để tận dụng sự quen thuộc với mặt sân, nhưng chưa có dữ liệu để khẳng định họ sẽ chọn cách chơi áp đặt hay thận trọng.

Ở chiều ngược lại, Dynamo Kyiv nhiều khả năng phải duy trì sự cân bằng giữa khả năng bảo vệ khung thành và tìm kiếm cơ hội tấn công. Dù vậy, mọi nhận định cụ thể về sơ đồ, nhân sự hoặc khu vực khai thác đều vượt quá phạm vi thông tin hiện có.

Nhận định trước trận

PAOK bước vào trận đấu với ưu thế từ lần đối đầu gần nhất và được thi đấu tại Stadio Toumbas. Dynamo Kyiv cần đáp lại bằng màn trình diễn đủ chắc chắn để không lặp lại kết quả bất lợi trước đó.

Nhìn chung, cán cân tâm lý đang nghiêng nhẹ về PAOK, nhưng dữ liệu hiện tại chưa đủ để xác định đội nào sẽ kiểm soát thế trận hoặc đưa ra dự đoán tỷ số. Cuộc đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự chuẩn bị thực tế của hai đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất PAOK · 1 thắng 0 hòa Dynamo Kyiv · 0 thắng Dynamo Kyiv 2 - 3 PAOK PAO

PAOK 5 trận gần nhất T B T T T Dynamo Kyiv 5 trận gần nhất B H T H T

Tình hình lực lượng PAOK ✚ Dimitrios Kottas (Unknown Injury) ✚ Fedor Chalov (Meniscus Injury) ✚ Shola Shoretire (Knee Injury) ✚ Kiril Despodov (Unknown Injury) ✚ Soualiho Meïté (Unknown Injury) ✚ Taha Ali (Unknown Injury) Dynamo Kyiv ✚ Oleksandr Tymchyk (Surgery) ✚ Vladyslav Gerych (No Eligibility) ✚ Vladyslav Zakharchenko (Unknown Injury) ✚ Denys Popov (Unknown Injury) ✚ Kostyantyn Vivcharenko (Unknown Injury) ✚ Mykola Mykhaylenko (Unknown Injury) ✚ Reshat Ramadani (Unknown Injury) ✚ Roman Salenko (Unknown Injury)