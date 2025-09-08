Nông nghiệp - Nông thôn Phấn đấu đến năm 2030, đưa Bắc Ruộng trở thành xã phát triển khá của tỉnh Lâm Đồng Cuối tháng 7 vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bắc Ruộng nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công, tạo khí thế cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã mới sau hợp nhất từ 2 xã Bắc Ruộng, Măng Tố; nơi được xem vùng đất trù phú, xanh tươi khu vực Bắc sông La Ngà.

Tinh nghệ Đông Đan, bột bình tinh - sản phẩm OCOP của Bắc Ruộng

Vùng đất giàu truyền thống cách mạng ngày nay còn ghi dấu Di tích lịch sử cách mạng “Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng” bên đường ĐT 717, tiếp thêm động lực cho cán bộ, Nhân dân xã nhà đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập.

Diện mạo mới ở Bắc Ruộng

Những nét nổi bật của Bắc Ruộng trong 5 năm qua đã nói lên điều ấy. Hằng năm, xã giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao vào cuối năm trước. Bộ mặt nông thôn mới nâng cao thể hiện qua đường làng ngõ xóm được bê tông xi măng, sạch, đẹp; nhiều ngôi nhà mái ngói khang trang nằm san sát 2 bên tuyến đường tỉnh ĐT 717 chạy dài qua trung tâm xã và các tuyến đường nội bộ trong các khu dân cư. Cũng dọc theo 2 bên tuyến đường tỉnh ấy, cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh nông sản, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc trừ sâu; dịch vụ tiệc cưới nhà hàng; tiệm tạp hóa, quán ăn, quán cà phê trang trí bắt mắt, phục vụ đa dạng nhu cầu đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

“Bức tranh đời sống xã hội ở Bắc Ruộng đã góp phần thể hiện rõ nét việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ bản đúng định hướng của Đảng bộ xã 5 năm qua (2020 - 2025). Trong đó, ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, tỷ trọng ngành này từ 49,3% giảm xuống còn 39,5%, đạt 103,7% so với nghị quyết của xã. Tổng sản lượng lương thực 46.300/43.200 tấn. Tương tự, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng từ 15,8% lên 21,5%, đạt 104,8%; thương mại, dịch vụ tăng từ 34,9% lên 39%, đạt 101,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 56/42,1 triệu đồng, tăng 13,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ”, ông Đào Ngọc Hoài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng chia sẻ.

“ Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới (2025 - 2030), Bắc Ruộng tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ trở thành trụ cột kinh tế của xã; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân phấn đấu đến năm 2030 đưa Bắc Ruộng trở thành xã phát triển khá của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phan Văn Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Bắc Ruộng

Tuyến đường ĐT 717 qua trung tâm xã Bắc Ruộng

Dư địa phát triển

Hiện nay, tiềm năng lợi thế Bắc Ruộng còn nhiều dư địa để phát triển. Xã có tổng diện tích tự nhiên 165,33 km2, dân số gần 19.000 người; cùng hệ thống thủy lợi sẵn có, tuyến đường giao thông huyết mạch ĐT 717 kết nối liên xã gắn phát triển kinh tế phía Nam tỉnh Lâm Đồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; công nghiệp, thương mại, dịch vụ cũng như thu hút đầu tư vào địa bàn xã.

Hiện, trên địa bàn xã có 18 công ty, doanh nghiệp, 696 cơ sở sản xuất, kinh doanh (tăng 126% so với 5 năm trước); 3 HTX dịch vụ nông nghiệp với quỹ đất sản xuất 115 ha. Địa phương đã có 3 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao như: tinh nghệ Đông Đan và bột bình tinh Đông Đan; sản phẩm gạo hữu cơ; chuỗi hạt cườm đeo tay. Bắc Ruộng hướng đến phát triển nông nghiệp hiện đại, hình thành vùng lúa chất lượng cao với quy mô cánh đồng lớn, áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy cơ giới, tự động hóa, hiện đại hóa trong toàn chuỗi sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng. Địa phương hình thành chuỗi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có lợi thế trên địa bàn. Bắc Ruộng cũng đã thực hiện có hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; đã mở rộng, phát triển vùng lúa chất lượng cao từ 520 ha lên 900 ha theo mô hình Cánh đồng mẫu lớn, sản xuất gạo hữu cơ, gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong vùng. Một số nơi trên địa bàn cũng đã hình thành phát triển nông nghiệp kết hợp hoạt động du lịch sinh thái.

Bắc Ruộng tập trung sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao

Phát triển theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bắc Ruộng nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Bắc Ruộng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu như: kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao, kết cấu hạ tầng dần hoàn thiện. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Bắc Ruộng phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị xã trong sạch, vững mạnh toàn diện. Địa phương cần khai thác tối đa các tiềm năng, phát triển kinh tế theo hướng bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành có lợi thế của địa phương. Bắc Ruộng chú trọng phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý, bảo vệ rừng; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang cũng yêu cầu, xã nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.