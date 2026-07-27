Chính trị Phan Thiết: Khi tri ân hóa hành động thiết thực Tháng 7 về, giữa không gian lắng đọng của những ngày tri ân, phường Phan Thiết (Lâm Đồng) lại được thắp sáng bởi ngọn lửa của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nơi đây không chỉ có những lời thăm hỏi ân cần, mà tình cảm ấy đã và đang được cụ thể hóa bằng những mô hình an sinh thiết thực, những mái nhà ấm cúng và sức trẻ đầy nhiệt huyết.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết (thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách dịp 27/7

“Uống nước nhớ nguồn”

Những ngày này, các đoàn công tác do lãnh đạo phường Phan Thiết dẫn đầu, đã đến các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ để gửi gắm niềm tri ân sâu sắc. Bên cạnh sự động viên tinh thần, địa phương còn tạo điểm tựa kinh tế vững chắc để các gia đình chính sách vươn lên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phan Thiết cho biết: Điển hình như câu chuyện của ông Phạm Nguyên Phúc (tổ dân phố 14) - một bộ đội xuất ngũ được tiếp sức nguồn vốn 200 triệu đồng từ Nghị quyết số 71/2025 của HĐND tỉnh để mở tiệm gia công nhà tiền chế. Hay chị Nguyễn Thị Thanh Hồng (tổ dân phố 9) - thân nhân người có công, cũng khởi nghiệp thành công với quán nước nhỏ nhờ gói vay ưu đãi 100 triệu đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn, có điểm tựa từ chính sách và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, họ đã tự tin làm chủ cuộc sống, viết tiếp những trang đời tươi đẹp.

Chương trình trao tặng quà cho các gia đình chính sách dịp 27/7 tại Phan Thiết

Không khí nghĩa tình ấy còn lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động của tuổi trẻ Phan Thiết. Trong tuần cao điểm tháng 7, màu áo xanh tình nguyện lại rợp bóng tại Bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ với các hoạt động dâng hương, tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan. Bên cạnh đó, những mô hình ý nghĩa như phong trào "áo lụa tặng bà", đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hay hỗ trợ ngày công tu sửa nhà cửa cho gia đình chính sách khó khăn đã minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương.

Nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa

Nhìn rộng hơn trong bức tranh nửa đầu năm 2026, Phan Thiết đã ghi dấu ấn đậm nét trong toàn bộ hệ thống an sinh xã hội khi tri ân hóa hành động thiết thực.

Kết quả được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Thiết Trịnh Thị Kim Thanh đánh giá: Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường làm nòng cốt kết nối trao tặng 5.842 phần quà tết trị giá hơn 2,9 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người nghèo, khó khăn. Qua đó, bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội...

Đoàn Thanh niên phối hợp Công an phường Phan Thiết tổ chức lễ ra quân Chiến dịch mùa hè xanh năm 2026

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sáng tạo với mô hình “Chợ tết 0 đồng” phát 210 phiếu mua sắm và duy trì bền bỉ chương trình “Mẹ đỡ đầu” nâng bước trẻ em khó khăn. Hay như Tổ chức Công đoàn và Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại xã Đông Giang, đồng thời trao hàng trăm suất quà qua chương trình “Chợ Tết Công đoàn”...

Giữa những đổi thay của nhịp sống hiện đại, khi bộ máy cơ sở đang từng bước giải những bài toán mới từ việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố đến những biến động kinh tế, chính sự gắn kết cộng đồng và lòng nhân ái đã trở thành "chất keo" vững chắc nhất tại phường Phan Thiết. Những vòng tay nhân ái đang khẳng định vị thế của một vùng đất không chỉ giàu truyền thống cách mạng mà còn là điểm sáng về an sinh xã hội.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết nhấn mạnh: Địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nhất là quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, chú ý hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các dịch vụ xã hội cơ bản. Qua đó, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại trên quê hương Phan Thiết.