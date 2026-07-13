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    Phân tích Redmi 17C 5G: Chiến lược tái định danh và sức mạnh từ chip Dimensity 6300

    Tuệ Nhân13/07/2026 11:24

    Redmi 17C 5G vừa lộ diện trên Geekbench với mã nội bộ 'tornado', cho thấy đây là phiên bản đổi tên từ dòng máy giá rẻ trước đó nhằm tối ưu hóa chi phí và hiệu năng.

    Xiaomi đang chuẩn bị mở rộng phân khúc smartphone 5G giá rẻ với sự xuất hiện của Redmi 17C 5G. Dữ liệu hiệu năng mới nhất từ Geekbench không chỉ tiết lộ thông số kỹ thuật mà còn cho thấy chiến lược kinh doanh quen thuộc của hãng công nghệ Trung Quốc trong việc tái định danh sản phẩm để phủ sóng thị trường toàn cầu.

    Nền tảng phần cứng: Chip Dimensity 6300 và hiệu năng thực tế

    Dữ liệu từ Geekbench xác nhận Redmi 17C 5G mang mã nội bộ “tornado”. Đáng chú ý, đây cũng chính là mã định danh mà Xiaomi từng sử dụng cho các mẫu Redmi 15C 5G và POCO C85 5G. Điều này củng cố nhận định rằng Redmi 17C 5G là một phiên bản “bình mới rượu cũ”, sử dụng lại khung phần cứng đã được tối ưu hóa từ các thế hệ trước.

    Redmi 17C 5G xuất hiện trên Geekbench với mã tornado tương tự các dòng máy giá rẻ trước đây.
    Redmi 17C 5G được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench với cấu hình giống Redmi 15 5G

    Trái tim của thiết bị là vi xử lý MediaTek Dimensity 6300. Đây là con chip 5G tầm trung được thiết kế để cân bằng giữa hiệu suất xử lý tác vụ hàng ngày và khả năng tiết kiệm điện năng. Dù không chuyên dụng cho các trò chơi đồ họa nặng, Dimensity 6300 vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho các ứng dụng phổ thông và kết nối mạng tốc độ cao.

    Redmi 17C 5G hứa hẹn mang lại trải nghiệm 5G ổn định trong phân khúc smartphone phổ thông.
    Redmi 17C 5G hứa hẹn là lựa chọn tuyệt vời của người dùng trong phân khúc smartphone giá rẻ

    Thông số kỹ thuật dự kiến của Redmi 17C 5G

    Dựa trên các rò rỉ và đặc tính của dòng máy tái định danh, Redmi 17C 5G sở hữu cấu hình tập trung vào kích thước màn hình và thời lượng pin. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết dự kiến:

    Thông sốChi tiết dự kiến
    ChipsetMediaTek Dimensity 6300
    Màn hìnhLCD 6.9 inch, độ phân giải HD+
    Camera chính50MP
    Camera selfie8MP
    Dung lượng pin6,000 mAh
    Sạc nhanh33W
    Hệ điều hànhHyperOS (Android 16)

    Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng 6,000 mAh, cho phép người dùng sử dụng cường độ cao trong hơn một ngày dài. Kết hợp với khả năng sạc nhanh 33W, đây là những thông số vượt trội so với nhiều đối thủ cùng tầm giá.

    Redmi 17C 4G đã ra mắt trước đó, phiên bản 5G sẽ mang đến nâng cấp về tốc độ kết nối.
    Redmi 17C 4G đã ra mắt trước đó không lâu

    Phân tích chiến lược và khả năng cạnh tranh

    Việc Xiaomi tiếp tục áp dụng chiến lược đổi tên sản phẩm giúp hãng nhanh chóng đưa công nghệ 5G xuống phân khúc giá rẻ mà không cần đầu tư quá nhiều vào nghiên cứu phần cứng mới (R&D). Phương thức này giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm giá thành sản phẩm cho người dùng cuối.

    Redmi 17C 5G dự kiến sẽ được phát hành tại thị trường Ấn Độ và các khu vực toàn cầu khác. Với mức giá dự đoán tương đương thế hệ tiền nhiệm (dưới 140 USD - khoảng 3.68 triệu đồng), thiết bị này sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone 5G phổ thông nhờ sự kết hợp giữa thương hiệu mạnh, pin lớn và hiệu năng ổn định từ MediaTek.

    Xiaomi Redmi 15C 4GB 128GB NFC hiện đang có mức giá hấp dẫn tại các hệ thống bán lẻ.

    Trong khi chờ đợi sự ra mắt chính thức của phiên bản 5G, các dòng máy hiện tại như Redmi 15C vẫn đang duy trì sức hút lớn nhờ mức giá dễ tiếp cận và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản của người dùng phổ thông.

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      Khoa học - công nghệ
      Phân tích Redmi 17C 5G: Chiến lược tái định danh và sức mạnh từ chip Dimensity 6300
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