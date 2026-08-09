Phân tích thông số kỹ thuật Redmi 17C 5G vừa rò rỉ với chip Dimensity 6300 và pin 6000 mAh Redmi 17C 5G vừa lộ toàn bộ thông số trên nhà bán lẻ châu Âu với màn hình 6.9 inch 120Hz, chip Dimensity 6300, camera 50MP và viên pin dung lượng 6,000 mAh.

Mới đây, mẫu điện thoại phổ thông Redmi 17C 5G của Xiaomi vừa bị lộ diện toàn bộ thiết kế và thông số kỹ thuật trên website của một nhà bán lẻ tại Luxembourg. Sản phẩm gây chú ý khi kết hợp giữa kết nối 5G hiện đại, màn hình tần số quét 120Hz cùng viên pin dung lượng lên tới 6,000 mAh trong phân khúc giá rẻ.

Redmi 17C lộ ảnh render sắc nét

Thiết kế tổng quan và không gian hiển thị rộng 6.9 inch

Về ngoại hình, Redmi 17C 5G sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 171.56 x 79.47 x 8.05 mm và trọng lượng khoảng 211 gram. Thiết bị mang đến ba tùy chọn màu sắc bao gồm Nâu, Tím và Đen, hướng tới đối tượng người dùng trẻ tuổi muốn sở hữu kiểu dáng hiện đại.

Mẫu điện thoại giá rẻ sắp ra mắt của Xiaomi có thiết kế hiện đại

Bên cạnh thiết kế trẻ trung, điểm nổi bật ở mặt trước là màn hình kích thước lớn 6.9 inch sử dụng tấm nền IPS LCD. Dù độ phân giải dừng ở mức HD+, màn hình này lại hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại phản hồi thao tác vuốt chạm mượt mà hơn đáng kể so với các chuẩn 60Hz hay 90Hz truyền thống trong cùng phân khúc.

Cấu hình hiệu năng với chip Dimensity 6300 và khả năng lưu trữ

Sức mạnh phần cứng của Redmi 17C 5G đến từ bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, sản xuất trên tiến trình tối ưu cho các dòng máy tầm trung và giá rẻ hỗ trợ mạng 5G. Thiết bị đi kèm bộ nhớ RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Người dùng có nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn có thể mở rộng thêm tối đa 1TB thông qua thẻ nhớ microSD.

Redmi 17C sẽ dùng chip Dimensity 6300

Hệ thống camera trên máy gồm cụm ống kính đôi phía sau với cảm biến chính 50MP (khẩu độ f/1.8), hỗ trợ lấy nét tự động. Phía trước là camera selfie 8MP (khẩu độ f/2.0) phục vụ nhu cầu đàm thoại video và chụp ảnh cơ bản.

Thời lượng pin 6,000 mAh và nền tảng phần mềm HyperOS 3

Một trong những điểm cải tiến đáng chú ý nhất trên Redmi 17C 5G là viên pin dung lượng 6,000 mAh. Mức dung lượng này cho phép máy hoạt động bền bỉ trong 2 ngày với các tác vụ thông thường. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C, dù công suất sạc cụ thể chưa được tiết lộ chi tiết.

Redmi 17C có cấu hình mạnh mẽ

Về phần mềm, thiết bị được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 mới nhất của Xiaomi ngay khi xuất xưởng, giúp tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và quản lý năng lượng hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm vẫn duy trì các cổng kết nối vật lý quen thuộc như jack tai nghe 3.5mm, kết nối NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 cùng cảm biến vân tay tích hợp ở phím nguồn cạnh bên.

Điện thoại sẽ được cài sẵn giao diện HyperOS 3

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật Redmi 17C 5G

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6.9 inch IPS LCD, HD+, tần số quét 120Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 (hỗ trợ 5G) Bộ nhớ 4GB RAM / 128GB ROM (hỗ trợ microSD tối đa 1TB) Camera sau 50 MP, f/1.8, lấy nét tự động (AF) Camera trước 8 MP, f/2.0 Dung lượng pin 6,000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh Hệ điều hành HyperOS 3 Kết nối & Tiện ích 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, jack 3.5mm, cảm biến vân tay cạnh bên Kích thước & Trọng lượng 171.56 x 79.47 x 8.05 mm, 211 gram

Nhìn chung, Redmi 17C 5G mang đến bộ thông số cân bằng trong nhóm smartphone phổ thông. Mặc dù cấu hình có nhiều điểm tương đồng với thế hệ trước, việc nâng cấp dung lượng pin lên 6,000 mAh cùng hệ điều hành HyperOS 3 hứa hẹn giúp mẫu máy này tiếp tục cạnh tranh tốt trong phân khúc giá rẻ khi chính thức mở bán.