Pháp 1-0 Paraguay: Kylian Mbappe phá vỡ khối bê tông đưa Les Bleus vào tứ kết World Cup Pha lập công trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe giúp Pháp nhọc nhằn vượt qua Paraguay tại Philadelphia, thiết lập cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Morocco ở vòng tứ kết.

Trận đấu tại Philadelphia không dành cho những người ưa thích sự hoa mỹ. Dưới cái nắng gay gắt làm bào mòn thể lực, tuyển Pháp đã phải trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn trước một Paraguay chơi kỷ luật đến cực đoan. Cuối cùng, bản lĩnh của nhà đương kim á quân thế giới chỉ được cụ thể hóa nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao lớn nhất: Kylian Mbappe.

Sự bế tắc trước khối bê tông Nam Mỹ

Bước vào vòng 1/16 với vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đoàn quân của Didier Deschamps nhanh chóng áp đặt quyền kiểm soát tuyệt đối. Trong 10 phút đầu tiên, tỷ lệ kiểm soát bóng của "Les Bleus" lên tới gần 90%. Tuy nhiên, quyền kiểm soát không đồng nghĩa với sự hiệu quả.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn

HLV Gustavo Alfaro đã chuẩn bị một kế hoạch phá lối chơi hoàn hảo cho Paraguay. Sơ đồ 5-4-1 được vận hành như một chiếc đồng hồ, khóa chặt mọi nẻo đường vào khung thành của Orlando Gill. Các cầu thủ Nam Mỹ không ngần ngại va chạm, sẵn sàng biến trận đấu thành một cuộc tra tấn thể lực dưới cái nắng Philadelphia.

Thống kê trong hiệp một phản ánh rõ sự bất lực của người Pháp: dù thực hiện tới 20 quả tạt và hàng trăm đường chuyền, các chân sút áo lam không có nổi một cú sút trúng đích nào. Nhịp độ trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi các đợt nghỉ tiếp nước, điều này vô tình ủng hộ lối chơi phá sức của Paraguay.

Desire Doue và bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Nhận thấy sự bế tắc của các học trò, Didier Deschamps đã đưa ra quyết định thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt ở hiệp hai. Desire Doue được tung vào sân thay cho Bradley Barcola, mang theo sự đột biến và tốc độ ở hành lang cánh.

Phút 65, chính Doue đã thực hiện pha đi bóng dũng mãnh vào vòng cấm, buộc Gomez phải phạm lỗi. Sau khi tham khảo kỹ tín hiệu từ phòng VAR và trực tiếp xem lại băng hình, trọng tài Ilgiz Tantashev đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Đây là khoảnh khắc mà cả cầu trường Philadelphia như nín thở.

Kylian Mbappe ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Pháp đi tiếp. Ảnh: Getty Images

Trên chấm 11 mét, Kylian Mbappe đối mặt với áp lực khổng lồ. Tuy nhiên, thủ quân số 10 của tuyển Pháp đã chứng minh tại sao anh là cầu thủ của những trận cầu lớn. Một cú dứt điểm lạnh lùng, chính xác đã đánh bại Orlando Gill, khai thông thế bế tắc ở phút 70.

Kỷ lục lịch sử và tấm vé vào tứ kết

Bàn thắng này không chỉ mang về chiến thắng cho Pháp mà còn đưa Kylian Mbappe vào lịch sử. Anh chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng đấu loại trực tiếp trong lịch sử World Cup với 11 pha lập công, vượt qua hàng loạt huyền thoại của bóng đá thế giới.

Tuyển Pháp chính thức giành vé đi tiếp vào tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Trong những phút còn lại, Paraguay dù nỗ lực dâng cao nhưng sự xuống sức về thể lực khiến họ không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Đại diện Nam Mỹ kết thúc trận đấu mà không có cú sút trúng đích nào về phía khung thành Mike Maignan, một minh chứng cho sự vượt trội về đẳng cấp phòng ngự của người Pháp khi cần bảo vệ thành quả.

Thắng lợi tối thiểu 1-0 đưa Pháp tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán Morocco tại Boston. Dù vẫn còn những dấu hỏi về khả năng dứt điểm trong thế trận áp đặt, nhưng bản lĩnh và sự tỏa sáng của các cá nhân kiệt xuất như Mbappe vẫn đang là điểm tựa vững chắc cho hành trình bảo vệ ngôi vị của nhà đương kim á quân.