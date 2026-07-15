Pháp gục ngã trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026: Dấu chấm hết cay đắng cho kỷ nguyên Didier Deschamps Thất bại 0-2 tại bán kết không chỉ khiến tuyển Pháp lỡ hẹn với trận chung kết tại New York mà còn khép lại hành trình 14 năm của Didier Deschamps bằng một màn trình diễn bạc nhược trước khắc tinh Tây Ban Nha.

Choáng váng và bị kéo trở lại thực tế phũ phàng, đội tuyển Pháp đã không thể đáp ứng được kỳ vọng mà tập thể này dày công xây dựng suốt bốn năm qua. Thất bại nặng nề 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 không chỉ là một trận thua về tỷ số, mà còn là sự sụp đổ toàn diện về lối chơi, chiến thuật và bản lĩnh của nhà cựu vô địch thế giới.

Tuyển Pháp gần như không thể làm gì trong trận thua Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Sự sụp đổ toàn diện tại bán kết

Cuộc phiêu lưu của "Les Bleus" trên đất Mỹ xứng đáng có một kết thúc tốt đẹp hơn là một màn trình diễn run rẩy đến khó tin. Pháp đã phản bội lại sự kỳ diệu của một mùa hè nước Mỹ bằng lối đá vô hồn, để mặc Tây Ban Nha duy trì phong thái tàn nhẫn của một "đao phủ". Đối thủ của họ chơi một thứ bóng đá sắc sảo, thông minh, cắt đứt hoàn toàn mọi sợi dây liên kết giữa các tuyến của đội bóng áo lam.

Trong khi đó, đội quân của Didier Deschamps lại thất bại ở tất cả những khía cạnh lẽ ra phải làm nên sự khác biệt. Tập thể này thi đấu thiếu hiệu quả do thể lực sa sút, mắc hàng loạt sai lầm kỹ thuật căn bản và dường như bị đè bẹp bởi áp lực tâm lý quá lớn trong một trận cầu mang tính chất sống còn.

Sai lầm cá nhân và sự bất lực của những ngôi sao

Biểu tượng của thất bại này chính là sự lóng ngóng của Lucas Digne và sự mất hút của Michael Olise. Pháp khởi đầu trận đấu theo cách tồi tệ nhất có thể. Dù Tây Ban Nha không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm trong những phút đầu, chính những sai lầm cá nhân mang tính hệ thống của hàng thủ tuyển Pháp đã dâng tặng chiến thắng cho đối thủ.

Ở hàng tiền vệ, Manu Kone bị vượt qua quá dễ dàng trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Phía dưới, Dayot Upamecano liên tục thất thế, còn Lucas Digne hoàn toàn bỏ quên Pedro Porro trong tình huống cầu thủ này băng lên ấn định tỷ số 2-0. Riêng với cá nhân Kylian Mbappe, trận bán kết này dường như đã trở thành "tam giác Bermuda" – nơi mọi giấc mơ về Quả bóng vàng của anh tan biến vào hư không. Dù nỗ lực đột phá ở những phút cuối, ngôi sao mang áo số 10 vẫn không thể một lần xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của đối phương.

Những nỗ lực thay đổi của Didier Deschamps không mang lại hiệu quả. Ảnh: Getty Images

Hồi kết buồn cho hành trình 14 năm của Deschamps

Mọi nỗ lực can thiệp từ băng ghế chỉ đạo của Didier Deschamps đều trở nên quá muộn màng hoặc thiếu hiệu quả. Quyết định rút Bradley Barcola khỏi sân trong khi những ngôi sao khác như Ousmane Dembele thi đấu tệ hơn đã gây ra nhiều tranh cãi. Dường như có một sự rệu rã bao trùm lên đội hình, khiến những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới hoàn toàn tê liệt trước lối đá pressing của người Tây Ban Nha.

Kỷ nguyên kéo dài 14 năm của Didier Deschamps sẽ chính thức khép lại vào sáng Chủ Nhật tới tại Miami bằng một trận tranh hạng ba ít ai mong đợi, thay vì trận chung kết rực rỡ tại New York. 14 năm cầm quân với hai lần vào chung kết World Cup của ông kết thúc bằng một nốt lặng buồn, lặp lại kịch bản bị Tây Ban Nha khuất phục như tại EURO 2024. Một chương huy hoàng của bóng đá Pháp sắp sửa đóng lại trong sự cay đắng và tiếc nuối của những người yêu mến sắc áo Lam.