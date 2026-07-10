Pháp khuất phục Morocco 2-0: Đẳng cấp thực dụng và sự bùng nổ của Kylian Mbappe Dù kiểm soát bóng ít hơn, tuyển Pháp vẫn chứng tỏ bản lĩnh của ứng cử viên vô địch khi đánh bại Morocco 2-0 tại tứ kết World Cup 2026 nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Kylian Mbappe trong hiệp hai.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Pháp và Morocco không chỉ là một cuộc đọ sức về kỹ thuật, mà còn là bài học khắc nghiệt về sự thực dụng ở cấp độ cao nhất. Trong một ngày mà đại diện châu Phi nỗ lực kiểm soát thế trận, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã chứng minh tại sao họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bằng khả năng tận dụng cơ hội tàn nhẫn.

Sự tương phản giữa kiểm soát và hiệu quả

Nhìn vào bảng thống kê, Morocco sở hữu tới 51% thời lượng kiểm soát bóng, một con số ấn tượng trước nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, quyền kiểm soát đó gần như vô hại trước hệ thống phòng ngự chủ động của "Les Bleus". Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đã phản ánh sự chênh lệch khủng khiếp về chất lượng tấn công: trong khi Morocco chỉ đạt mức 0.14 xG, tuyển Pháp lại sở hữu con số lên tới 3.04.

Điều này đồng nghĩa với việc chất lượng các cơ hội mà người Pháp tạo ra cao gấp 21 lần đối thủ. Huấn luyện viên Deschamps đã thiết lập một cái bẫy hoàn hảo: sẵn sàng nhường khu vực giữa sân nhưng phong tỏa hoàn toàn mọi ngả đường tiến vào vòng cấm. Morocco buộc phải luân chuyển bóng ở biên hoặc thực hiện những cú sút xa cầu may không mang lại hiệu quả.

Kylian Mbappe tỏa sáng giúp tuyển Pháp đánh bại Morocco. Ảnh: Getty Images

Bản lĩnh của Kylian Mbappe

Tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào Kylian Mbappe. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã trải qua những phút giây đầy thử thách khi hỏng quả phạt đền ở phút thứ 28. Việc phải chờ đợi VAR kiểm tra trong hơn 3 phút dường như đã ảnh hưởng đến tâm lý của tiền đạo này, khiến anh không thể chiến thắng được thủ môn đối phương trên chấm 11m.

Tuy nhiên, đẳng cấp của một siêu sao được thể hiện ở cách anh vượt qua nghịch cảnh. Phút 60, Mbappe thực hiện một pha xử lý thiên tài trong không gian hẹp. Từ một tình huống có xG cực thấp (chỉ 0.05), anh tung cú dứt điểm hiểm hóc nâng chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng sau cú sút) lên tới 0.58, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Những ngôi sao của tuyển Pháp đã tỏa sáng đúng lúc. Ảnh: Getty Images

Chỉ 6 phút sau bàn mở tỷ số, chính Mbappe lại là người kiến tạo dọn cỗ để Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt, chính thức đánh sập ý chí chiến đấu của Morocco. Với màn trình diễn này, Mbappe trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi dấu giày vào hơn 10 bàn thắng tại hai kỳ World Cup khác nhau, một kỷ lục khẳng định sự ổn định đáng kinh ngạc ở trình độ cao nhất.

Bức tường thép và chiều sâu đội hình

Bên cạnh sự bùng nổ trên hàng công, chiến thắng của tuyển Pháp mang đậm dấu ấn của hàng thủ. Cặp trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba đã có một ngày thi đấu xuất sắc, biến khu vực trước khung thành của Mike Maignan thành một "vùng cấm" thực sự. Ngôi sao sáng tạo nhất bên phía Morocco là Brahim Diaz hoàn toàn bị cô lập và buộc phải rời sân trong sự bất lực trước hệ thống áp sát của Pháp.

Về cuối trận, chiều sâu đội hình vượt trội tiếp tục giúp tuyển Pháp duy trì ưu thế. Những sự thay đổi người chiến thuật như Malo Gusto hay Warren Zaire-Emery không chỉ giúp bảo toàn tỷ số mà còn giữ vững cường độ thi đấu, khiến Morocco không có bất kỳ cơ hội nào để vùng lên tìm bàn gỡ.

Đánh bại Morocco với tỷ số 2-0, tuyển Pháp tiến bước vào bán kết với một diện mạo đầy lạnh lùng và thực dụng. Họ không cần chơi hoa mỹ suốt 90 phút, nhưng luôn biết cách tung ra đòn kết liễu đúng thời điểm nhờ vào những khoảnh khắc thiên tài của các cá nhân kiệt xuất.