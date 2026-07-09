Pháp và Morocco tái đấu tứ kết World Cup 2026: Khi bản lĩnh đối đầu hoài nghi Didier Deschamps cùng tuyển Pháp đứng trước thử thách cực đại tại Foxborough khi chạm trán một Morocco trưởng thành vượt bậc, trong bối cảnh những tranh cãi về trọng tài đang bủa vây.

Hiếm có bình minh nào khiến người hâm mộ bóng đá Pháp hào hứng như buổi sáng của một trận tứ kết World Cup vào những ngày đầu tháng Bảy. Khi những giấc mơ về một mùa hè bất tận vẫn còn vương vấn, "Les Bleus" lại chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mang tính định mệnh. Đây là lần thứ sáu kể từ năm 1998, Didier Deschamps đưa đội bóng đến cột mốc này, nơi ông đã biến thành "ngôi nhà thứ hai" và cũng có thể là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình huyền thoại của mình.

Tuyển Pháp bước vào trận đấu với Morocco cùng sự tự tin. Ảnh: Getty Images

Vòng tứ kết luôn là ranh giới phân biệt khắc nghiệt giữa những đội bóng bị lãng quên và những cái tên mà thời gian không thể xóa nhòa dấu ấn. Sau trận chiến cam go và đầy tranh cãi với Paraguay ở vòng 16 đội, đây là thời điểm tuyển Pháp cần tìm lại phong cách chơi bóng đích thực: sự tinh tế, những pha xử lý hoa mỹ và những cú phản công chớp nhoáng đặc trưng.

Morocco: Đối thủ cũ với tầm vóc mới

Đối thủ của Pháp tại Foxborough là Morocco, một "người quen cũ" từ trận bán kết năm 2022. Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ hiện nay đã thu hẹp đáng kể. Đại diện châu Phi giờ đây không còn là hiện tượng mà đã trở thành một thế lực thực sự với dàn cầu thủ chất lượng hàng đầu thế giới như Brahim Diaz hay Achraf Hakimi.

Morocco đã tích lũy đủ kinh nghiệm để đối đầu với áp lực và sở hữu lối chơi chuyển đổi trạng thái linh hoạt đầy hiểm họa. Nếu các cầu thủ Pháp không duy trì được tinh thần đồng đội sắt đá, sai sót dù nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với cuộc đối đầu bốn năm trước. World Cup 2026 đang đòi hỏi một chuẩn mực cao hơn về cả chuyên môn lẫn bản lĩnh thép.

Bài toán niềm tin và những áp lực bên lề

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, những mâu thuẫn bên lề sân cỏ đang khiến bầu không khí trước trận đấu trở nên ngột ngạt. Sự xuất hiện của những nhân vật tầm cỡ như Gianni Infantino hay Donald Trump trong các vòng xoáy tranh cãi vô hình trung đã tạo thêm áp lực lên vai các cầu thủ. Người hâm mộ có quyền hoài nghi về tính khách quan khi FIFA bổ nhiệm đội ngũ trọng tài, điều mà ngay cả một người bản lĩnh như Didier Deschamps cũng phải dè dặt khi nhắc tới.

Didier Deschamps sẽ tiếp tục hành trình World Cup 2026 cùng tuyển Pháp? Ảnh: Getty Images

Vượt lên trên những toan tính và sự may rủi, đội tuyển Pháp cần chứng minh sức mạnh của một tập thể thực thụ. Với những tài năng trẻ đang lên như Bradley Barcola và Desire Doue kết hợp cùng các ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, "Les Bleus" phải lấy lại vị thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký.

Trận đấu sắp tới không chỉ là tấm vé vào bán kết, mà còn là phương tiện để bóng đá Pháp khẳng định lại giá trị thẩm mỹ và tinh thần vượt khó. Một chiến thắng thuyết phục sẽ giúp hành trình của thầy trò Deschamps tiếp tục, gạt bỏ mọi hoài nghi để viết tiếp một chương tươi đẹp trong lịch sử World Cup.