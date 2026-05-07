Pháp vào tứ kết World Cup 2026: Kylian Mbappe tỏa sáng sau nỗ lực thay người của Deschamps Đánh bại Paraguay 1-0 tại Philadelphia, tuyển Pháp thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim á quân với sự áp đảo tuyệt đối về thống kê và sự thay đổi nhân sự sắc bén.

Trận chiến tại Philadelphia không dành cho những người thiếu kiên nhẫn. Trước một Paraguay chơi phòng ngự lùi sâu và đầy thực dụng, đội tuyển Pháp đã chứng minh vì sao họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Chiến thắng tối thiểu 1-0 không chỉ phản ánh kết quả trên bảng điện tử, mà còn là lời khẳng định về đẳng cấp chiến thuật của Didier Deschamps và sự lạnh lùng của Kylian Mbappe.

Tuyển Pháp nhọc nhằn đánh bại Paraguay. Ảnh: Getty Images

Sự áp đảo tuyệt đối từ những con số thống kê

Nhìn vào dữ liệu trận đấu, "Les Bleus" đã thiết lập một thế trận một chiều đầy nghẹt thở. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đại diện châu Âu đạt 1.36, hoàn toàn vượt trội so với con số 0.15 khiêm tốn của Paraguay. Điều này cho thấy Pháp không chỉ kiểm soát bóng mà còn tạo ra những cơ hội thực sự chất lượng.

Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của Didier Deschamps đã làm chủ hoàn toàn mặt cỏ với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 81%. Họ thực hiện 56 đường chuyền chỉ trong 5 phút đầu tiên, thiết lập một kỷ lục mới tại World Cup kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1966. Sự chênh lệch về trình độ khiến Paraguay gần như không thể lên bóng, với duy nhất một cú sút trúng đích được thực hiện vào tận phút 90.

Nước cờ Desire Doue và khoảnh khắc của Kylian Mbappe

Khi đối mặt với sơ đồ 5-4-1 kiên cố của đối thủ, HLV Didier Deschamps đã đưa ra quyết định thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt. Việc tung tài năng trẻ Desire Doue vào sân ở phút 61 đã ngay lập tức thay đổi nhịp độ tấn công của đội bóng áo lam.

Những thay đổi của Didier Deschamps giúp tuyển Pháp giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Kỹ thuật cá nhân lắt léo và khả năng đột phá của ngôi sao thuộc biên chế PSG đã khiến hàng thủ Paraguay lúng túng. Chính Doue là người buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền quý giá cho tuyển Pháp. Trên chấm 11 mét, Kylian Mbappe một lần nữa khẳng định vị thế của một siêu sao hàng đầu thế giới.

Bất chấp những tiểu xảo gây áp lực từ phía đối thủ, thủ quân tuyển Pháp vẫn lạnh lùng dứt điểm thành công, ghi bàn thắng thứ 19 tại các kỳ World Cup. Khả năng chịu áp lực và duyên ghi bàn ở những thời điểm bế tắc chính là sự khác biệt lớn nhất mà Mbappe mang lại cho tập thể này.

Bản lĩnh trước lối chơi thực dụng của Paraguay

Bên cạnh sự tỏa sáng của các ngôi sao tấn công, sự kiên trì và cái đầu lạnh là yếu tố then chốt giúp Pháp đi tiếp. Paraguay đã sử dụng lối chơi "chém đinh chặt sắt" nhằm phá vỡ sự tập trung của đối thủ, nhưng các cầu thủ Pháp không hề rơi vào bẫy tâm lý. Thay vì nôn nóng, họ kiên nhẫn phối hợp trung lộ và duy trì cự ly đội hình cực tốt.

Ở phía dưới, sự ổn định của cặp trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba đã khiến các chân sút nguy hiểm như Julio Enciso hay Miguel Almiron hoàn toàn bị cô lập. Sự chắc chắn này bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khung thành của Mike Maignan, giúp Pháp hiên ngang tiến vào vòng đấu của 8 đội mạnh nhất thế giới.