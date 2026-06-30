Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị khách quý, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự kỳ họp

Kỳ họp lần này diễn ra trong thời điểm Trung ương đang chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền 3 cấp trên phạm vi cả nước. Ở tỉnh Lâm Đồng, đây không chỉ là mốc thời gian để nhìn lại kết quả bước đầu của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn là để đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và khả năng chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Một năm qua, chúng ta đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ rất lớn, rất khó và chưa có tiền lệ; vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, ổn định hoạt động của hệ thống chính trị; vừa phải bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và chăm lo đời sống Nhân dân. Đến nay, có thể khẳng định hệ thống chính trị của tỉnh cơ bản đã vượt qua giai đoạn đầu sau sắp xếp, bộ máy từng bước vận hành nền nếp, hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương cơ bản thông suốt. Kết quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Thưa các đồng chí,

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, nhân công tăng cao, làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải và logistics, tăng giá hàng hóa tiêu dùng dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư gặp nhiều khó khăn; áp lực điều hành sau sắp xếp tổ chức bộ máy rất lớn. Trong điều kiện đó, toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai tương đối đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng; một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm, các dự án tồn đọng, kéo dài từng bước được tháo gỡ; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục được củng cố.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Tôn Thiện Đồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kỳ họp

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được của 6 tháng đầu năm chưa được như kỳ vọng, chưa phát huy rõ nét tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau hợp nhất. Tốc độ tăng trưởng mặc dù cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chưa đạt kịch bản đề ra; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa có bứt phá, trong khi các động lực tăng trưởng mới hình thành còn chậm.

Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chưa tạo được thay đổi rõ nét; hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thật sự thông thoáng; nhiều công trình, dự án trọng điểm triển khai chậm, chưa tạo động lực tăng trưởng mới. Công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; việc xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp còn chậm so với yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; năng lực dự báo, nhận diện sớm, nghiên cứu sâu và xử lý các điểm nghẽn còn hạn chế…

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự kỳ họp

Thưa các đồng chí,

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra trong 2 ngày, HĐND tỉnh xem xét 22 báo cáo, 1 thông báo và 26 dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, ngân sách, đầu tư công; khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; chế độ chính sách, an sinh xã hội và công tác nhân sự… Với khối lượng công việc phải giải quyết tương đối lớn, kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, các vị đại biểu sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương, chính sách có tác động lớn và trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh cũng như đời sống của Nhân dân các dân tộc trong 6 tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo.

Để kỳ họp đạt chất lượng theo yêu cầu, tôi đề nghị HĐND tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung thảo luận, đánh giá sát, đúng, thẳng thắn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đầu tư công, tài chính ngân sách, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2026. Với mức tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 7,97%, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10% đòi hỏi có sự tính toán kĩ lưỡng, toàn tỉnh phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt và giải pháp đột phá trong 6 tháng cuối năm.

Trên cơ sở thực tiễn công tác của các đại biểu HĐND tỉnh, cần phân tích, làm rõ nguyên nhân của việc tăng trưởng thấp hơn kịch bản, chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những hạn chế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm. Cùng với đó, đề nghị các đại biểu thảo luận để nhận diện rõ, đâu là động lực tăng trưởng nền tảng, ngành, lĩnh vực đột phá cần phải dồn sức khai thác, khơi thông trong 6 tháng còn lại của năm; từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động tối đa nguồn lực xã hội để tăng tốc phát triển.

Thứ hai, tại kỳ họp lần này, bên cạnh nội dung về sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó, có nhiều nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương. Do đó, trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy, từng đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc, khách quan trên tinh thần xây dựng, trong đó, chú trọng phân tích đánh giá kỹ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, sự cần thiết, tính khả thi, tác động đến kinh tế - xã hội, sự phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật, nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện, trách nhiệm thực thi... bảo đảm nội dung nghị quyết vừa “tốt trong văn bản”, vừa “tốt trong cuộc sống”.

Thứ ba, HĐND tỉnh đã và sẽ ban hành nhiều chủ trương, chính sách tác động sâu rộng đến cơ sở và người dân, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”. Để nâng cao chất lượng thực thi chính sách, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND Tỉnh, tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, trong đó, chú trọng giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ngay từ giai đoạn bắt đầu triển khai, nhất là giám sát để phát hiện các “điểm nghẽn” về thể chế pháp luật của tỉnh, những tồn tại, vướng mắc trong việc phân cấp, phân quyền của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; giám sát việc thực thi pháp luật về quy hoạch (nhất là quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị và nông thôn), giải ngân đầu tư công, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng, kéo dài và xử lý tài sản công dôi dư…

Tiếp tục nâng cao chất lượng của hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và theo dõi, đôn đốc kêt quả thực hiện các cam kết của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tại các kỳ họp.

Các địa biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cần chủ động, chặt chẽ hơn nữa trong việc phối hợp, đôn đốc UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung cho các kỳ họp chuyên đề tiếp theo, nhất là đối với các nghị quyết về: đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; triển khai thực hiện, phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia; nghị quyết triển khai kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật… Phát huy đúng tinh thần “đồng hành” của HĐND tỉnh với các cơ quan để cùng hoàn thành các công việc chung, mục tiêu chung, nhất là trong công tác giám sát, thẩm tra, phối hợp hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Thưa các đồng chí,

Những quyết nghị được xem xét và thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ nhằm giải quyết những yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn góp phần định hình phương hướng phát triển của tỉnh trong các năm tới. Với trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung để phục vụ Nhân dân của từng đại biểu HĐND tỉnh, tôi tin tưởng rằng Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua những quyết sách đúng đắn, khả thi, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ, cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin chúc các đồng chí, các vị đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể cử tri, Nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, vững tin và đạt nhiều thắng lợi mới.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!