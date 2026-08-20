Thời sự Lâm Đồng Phát huy tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng cho xã Hoài Đức Chiều 20/8, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoài Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoài Đức.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Với lợi thế về vị trí địa lý, gần vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cùng tiềm năng đất đai và cảnh quan dọc sông La Ngà, thời gian qua, xã Hoài Đức tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2026

Nhờ đó, tình hình kinh tế 7 tháng đầu năm duy trì ổn định; kết quả thu ngân sách gần 32,6 tỷ đồng, đạt 87,4% kế hoạch năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 48,28%.

Công tác quản lý đất đai, khoáng sản; tổ chức thu gom và xử lý rác thải tiếp tục được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng quy định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Kết quả xếp loại cải cách hành chính 6 tháng đầu năm đứng thứ 7/124 xã, phường, đặc khu; mức độ hài lòng của người dân xếp thứ 2/124 xã.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị xã Hoài Đức tiếp tục phát triển và giữ vững bản sắc văn hóa vùng đồng bào DTTS

Thời gian tới, xã Hoài Đức tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn mở rộng tuyến đường Cây Sung - Bến Thuyền, đáp ứng nhu cầu đi lại và nguyện vọng của cử tri; bố trí vốn xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công kết hợp Nhà làm việc chung của xã; đồng thời đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước đến các khu dân cư tập trung…

Đồng chí Bùi Thắng đề nghị xã Hoài Đức tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trên địa bàn

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã Hoài Đức trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận

Trong đó, cần làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh, xã Hoài Đức cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó, chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn.