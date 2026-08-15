Chính trị Phát huy vai trò cán bộ nữ ở cơ sở Tại nhiều địa phương trong tỉnh, đội ngũ cán bộ nữ ở cơ sở đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình. Không chỉ tăng về số lượng mà còn từng bước nâng cao về chất lượng, đội ngũ cán bộ nữ góp phần quan trọng trong việc củng cố năng lực lãnh đạo ở cơ sở.

Bà Liêng Jrang K’Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lạc Dương (thứ hai từ trái qua) luôn động viên hội viên, nông dân tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả

Gần dân, sát dân

Là Bí thư Chi bộ thôn 1A, xã Đạ Tẻh, sau sáp nhập 3 thôn thành thôn 1, chị Tô Thị Ngọc Trâm (SN 1985) được bầu làm trưởng thôn. Dù ở cương vị nào, chị Trâm luôn được người dân tín nhiệm nhờ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc.

Trước đây, trong vai trò Bí thư chi bộ, chị Trâm đã cùng tập thể chi ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của chi bộ; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Là thôn có đông dân cư, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chị Trâm đã cùng chi bộ lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm.

Sau sáp nhập, thôn 1 có trên 620 hộ dân, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 30%, là trưởng thôn, chị Trâm tiếp tục phát huy vai trò cán bộ nữ ở cơ sở, chị “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, xuống từng hộ dân để nắm địa bàn và đời sống Nhân dân. Trong các hoạt động tập thể, phong trào của thôn, chị Trâm luôn là người xông xáo đi đầu, vừa chỉ đạo vừa trực tiếp tham gia. Những vấn đề nảy sinh trong thôn, người dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị đều được chị lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời. Qua đó góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. “Công tác ở địa bàn thôn, điều quan trọng nhất để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chung cũng như tạo sự gắn kết, ủng hộ của Nhân dân là phải phát huy vai trò nêu gương đi đầu, nói đi đôi với làm và đặt lợi ích của người dân lên trên”, chị Trâm chia sẻ.

Nhận xét về chị Trâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạ Tẻh Trần Thế Hoàng cho biết: “Đồng chí Tô Thị Ngọc Trâm là cán bộ thôn năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm, có uy tín trong Nhân dân; luôn chủ động, sâu sát địa bàn, gần gũi Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong công tác, đồng chí phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động đề xuất với cấp ủy, chi bộ các nội dung, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của thôn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Đồng chí có khả năng tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; phối hợp tốt với Ban điều hành thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể; có tinh thần gương mẫu, tận tụy, nói đi đôi với làm, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao”.

Chị Tô Thị Ngọc Trâm - Trưởng thôn 1, xã Đạ Tẻh xuống từng hộ dân để nắm địa bàn và đời sống Nhân dân

Còn ở xã vùng DTTS Lạc Dương, bà Liêng Jrang K’Sáu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cũng thường xuyên có mặt tại cơ sở để nắm bắt tình hình đời sống của người dân, đặc biệt là các hội viên. Không chỉ thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, bà K’Sáu còn chủ động tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ nhằm giúp nông dân phát triển sản xuất. Từ việc phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu các mô hình kinh tế hiệu quả đến kết nối các nguồn vốn vay ưu đãi, bà luôn nỗ lực tạo điều kiện để hội viên có thêm cơ hội vươn lên.

Bà K’Sáu cũng là người tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, đóng góp Quỹ vì người nghèo… Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. “Làm công tác hội ở cơ sở đòi hỏi phải thường xuyên gần dân, hiểu dân thì mới nắm được những khó khăn, nhu cầu thực tế của hội viên. Điều tôi luôn trăn trở là làm sao giúp bà con thay đổi tư duy và tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương”, bà K’Sáu tâm sự.

Chị Tô Thị Ngọc Trâm, Trưởng thôn 1, xã Đạ Tẻh hướng dẫn người dân sử dụng nhóm Zalo của thôn để cập nhật thông tin kịp thời

Khẳng định vai trò nữ cán bộ cơ sở

Từ thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ nữ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đang ngày càng khẳng định năng lực và vị thế của mình. Công tác cán bộ nữ cũng được tỉnh Lâm Đồng quan tâm. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã cơ bản bảo đảm đủ số lượng theo quy định, trong đó bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ.

Đội ngũ cán bộ nữ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đang ngày càng khẳng định năng lực và vị thế của mình

Nghị quyết số 10-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 xác định mục tiêu bảo đảm tỷ lệ nữ trong cấp ủy từ 15% trở lên theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và phấn đấu duy trì tỷ lệ nữ trong cấp ủy như đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030; phấn đấu có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy. Trong các nhiệm vụ trọng tâm, đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS, cán bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 1 trong 3 đề án có liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là nền tảng để tỉnh tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ nữ cơ sở nói riêng, đội ngũ cán bộ nữ toàn tỉnh nói chung trong thời gian tới.