Đời sống Phát huy vai trò của Công đoàn Lâm Đồng trong kỷ nguyên mới Sau khi sáp nhập, sắp xếp, dù tổ chức công đoàn có thay đổi về mô hình, quy mô, nhưng cán bộ công đoàn vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt thích ứng với yêu cầu mới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đi thăm công ty sản xuất giày ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm II

Sau khi thực hiện sáp nhập kể từ ngày 1/7/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 1.066 công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn cơ sở và 94.533 đoàn viên. Đây là số CĐCS, đoàn viên được chuyển giao từ LĐLĐ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước sáp nhập. Trong đó, CĐCS Công ty TNHH Quốc tế Right Rich có đoàn viên công đoàn đông nhất tỉnh, với 3.351 đoàn viên. Đây là doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, xã Hàm Kiệm, chuyên sản xuất các loại giày thể thao xuất khẩu. Tiếp đến là CĐCS Công ty TNHH Dalat Hasfarm với 3.152 đoàn viên, chuyên trong việc phát triển nghề trồng hoa… Với số lượng đoàn viên tăng lên, đòi hỏi tổ chức công đoàn sâu sát cơ sở, ổn định việc làm, đời sống người lao động, từ đó tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Trong bối cảnh địa bàn quản lý rộng, doanh nghiệp phân bố không đồng đều, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng xác định rõ vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trên cơ sở đó, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, hướng tới mục tiêu phủ kín tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp đủ điều kiện. Song song là các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung công tác chăm lo toàn diện cho người lao động. Mỗi cán bộ công đoàn phải là người tiên phong, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

Công đoàn cũng sẽ tăng cường giám sát thực hiện pháp luật lao động, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, chủ động hỗ trợ người lao động khi phát sinh tranh chấp, xâm hại quyền lợi. Mở rộng chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, vận động nguồn lực xây dựng “Mái ấm công đoàn”, hỗ trợ đoàn viên khó khăn. Đồng thời, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; triển khai các phong trào thi đua gắn với nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên.

Với tầm nhìn rõ ràng, định hướng cụ thể, ngay trong tháng Bảy, nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025), nhiều tổ chức công đoàn đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, có hoạt động tặng quà cho con công nhân và công nhân nghèo; tổ chức dã ngoại, sinh hoạt công đoàn, du lịch; bữa cơm công đoàn; văn hóa, thể thao, tạo môi trường đoàn kết, gắn bó.

Tiêu biểu như tại Xí nghiệp May Tuy Phong, xã Liên Hương, nơi có 2.350 đoàn viên và Công ty TNHH Quốc tế Right Rich có 3.351 đoàn viên, bằng tinh thần trách nhiệm, CĐCS đã tổ chức một bữa cơm công đoàn. Trong khẩu phần ăn hôm đó, mỗi công nhân được tăng gấp đôi giá trị dinh dưỡng so với ngày thường, với mức 50.000 đồng/phần... Bữa cơm không chỉ tiếp thêm năng lượng cho người lao động sau giờ làm việc, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên, là dịp để lãnh đạo tri ân những cống hiến của người lao động.

Các hoạt động mà CĐCS đang triển khai khẳng định chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Qua đó, tạo mối gắn kết lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động trong mối quan hệ hai chiều bền chặt. “Với tầm nhìn rõ ràng, định hướng cụ thể, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới: “Tinh gọn bộ máy - Nâng cao hiệu quả - Vì quyền lợi thiết thực của đoàn viên và người lao động””, ông Nguyễn Phú Hoàng nhấn mạnh.