Đời sống Phát huy vai trò tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập Sau sáp nhập, với địa bàn rộng, dân số đông đòi hỏi tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không chỉ nắm địa bàn mà phải thật sự gần dân, biết lắng nghe và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Các cử tri đại diện các hộ gia đình tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt biểu quyết về quy trình bầu tổ trưởng tổ dân phố vào ngày 26/7

Địa bàn rộng, việc nhiều hơn

Cuối tháng 7/2026, các tổ trưởng tổ dân phố mới tại 5 phường khu vực Đà Lạt bắt đầu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, sau khi các đơn vị hành chính được sắp xếp và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai.

Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, hơn 12.500 hộ dân từ 49 tổ dân phố được tổ chức lại còn 17 tổ dân phố mới. Đây cũng là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ giảm số lượng tổ dân phố sau sáp nhập, giảm hơn 65%.

Bà Mai Thị Thu Lan, Tổ trưởng tổ dân phố Hùng Vương đi tới từng hộ gia đình để thu các loại thuế, phí

Bà Mai Thị Thu Lan (62 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố Hùng Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt) cho biết, tổ dân phố này được sắp xếp từ 3 tổ cũ gồm Hùng Vương, tổ 1 và tổ 2 Hồ Xuân Hương, với 706 hộ, 3.578 nhân khẩu. Sau sắp xếp, diện tích và dân số tăng hơn 60%, kéo theo khối lượng công việc cũng nhiều hơn.

Theo bà Lan, có những việc tưởng đơn giản nhưng khi triển khai thực tế lại mất khá nhiều thời gian. Chẳng hạn, để vận động người dân thực hiện thu các sắc thuế đúng tiến độ, ban điều hành tổ dân phố không chỉ thông báo trên nhóm zalo mà còn phải đến từng nhà.

Bên cạnh nhiệm vụ chính là tổ chức, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, các phản ánh, ý kiến chính đáng của người dân với chính quyền... tổ dân phố còn phải thăm hỏi người già yếu, người có công, vận động quà, sách, vở cho học sinh và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Bà Mai Thị Thu Lan, Tổ trưởng tổ dân phố Hùng Vương trực tiếp tới hộ dân để thu các sắc thuế trong năm 2026

“ Không thể chỉ chờ người dân tìm đến phản ánh. Chúng tôi phải thường xuyên xuống khu dân cư, gặp gỡ từng hộ, nắm tình hình để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Bà Mai Thị Thu Lan, Tổ trưởng tổ dân phố Hùng Vương

Theo bà Lan, khi người dân hiểu, đồng thuận và cùng tham gia công việc chung, việc vận động, triển khai các chủ trương tại khu dân cư sẽ thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, tổ trưởng có thể nắm được những vấn đề từ cơ sở để kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền trước khi phát sinh thành việc lớn.

Từ phía người dân, ông Trần Trọng Hoàng, cư dân tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho rằng, điều người dân quan tâm không phải tổ dân phố mang tên gì hay địa giới thay đổi ra sao, mà là khi có việc thì biết tìm ai và phản ánh có được tiếp nhận hay không.

Các hoạt động cộng đồng, huy động nguồn lực xã hội hóa động viên học sinh các cấp thuộc tổ dân phố có thành tích xuất sắc năm học 2025 - 2026 được các tổ dân phố quan tâm thực hiện sau khi sáp nhập

Ông Hoàng lấy ví dụ, thời gian qua, có lúc rác thải chưa được thu gom kịp thời, gây ô nhiễm tại một số điểm tập kết. Khi có người dân phản ánh các vấn đề nêu trên, tổ trưởng đã tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo phường để có phương án xử lý.

“Người dân cần tổ trưởng gần dân, nắm được những việc xảy ra trong khu phố và phản ánh nhanh đến chính quyền”, ông Hoàng nói.

Không riêng phường Lâm Viên, việc sắp xếp tổ dân phố cũng được thực hiện tại các phường khác ở khu vực Đà Lạt. Tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, số tổ dân phố giảm từ 29 xuống còn 12 tổ, giảm 58,62%.

Theo thống kê, 5 phường trung tâm khu vực Đà Lạt đã giảm khoảng 45 - 55% số lượng tổ dân phố sau sáp nhập

Bà Hồ Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, điểm quan trọng của quá trình này là sắp xếp tổ dân phố gắn với sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phường không chỉ hướng tới giảm đầu mối quản lý mà còn đặt yêu cầu lựa chọn những người có uy tín, có năng lực vận động Nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, khả năng ứng dụng công nghệ và thích ứng với yêu cầu quản trị cộng đồng trong giai đoạn mới.

“ Tổ dân phố sau sắp xếp bước đầu đã ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. Bà Hồ Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt

Gần dân để việc chung được giải quyết từ cơ sở

5 phường trung tâm khu vực Đà Lạt là địa bàn đông dân, tập trung nhiều hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, vai trò của tổ trưởng tổ dân phố càng rõ hơn trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo đánh giá, quá trình nhân sự bầu tổ trưởng tổ dân phố khu vực Đà Lạt được thực hiện chặt chẽ, lộ trình rõ ràng, từ rà soát nhân sự cũ, bố trí tổ trưởng lâm thời, tổ chức bầu và công nhận tổ trưởng chính thức đã bảo đảm hoạt động của tổ dân phố không bị gián đoạn nhưng đồng thời phát huy quyền lựa chọn trực tiếp của Nhân dân.

Người dân phường Cam Ly - Đà Lạt bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố vào cuối tháng 7/2026

Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt Nguyễn Hoàng Phúc đánh giá, trước đây, phường quản lý địa bàn thông qua 49 tổ dân phố, nay còn 17 tổ. Việc giảm đầu mối mạnh giúp quá trình truyền đạt thông tin, triển khai nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và phối hợp xử lý công việc giữa phường với tổ dân phố nhanh, đồng bộ hơn.

Song song đó, sáp nhập đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ trưởng. Một tổ dân phố có quy mô lớn không thể chỉ hoạt động bằng những cuộc họp định kỳ hay thông báo trên các nhóm cộng đồng. Người tổ trưởng phải biết kết hợp giữa công nghệ với việc trực tiếp xuống khu dân cư, gặp gỡ người dân, nhất là những hộ ít sử dụng các nền tảng trực tuyến.

Sở Nội vụ Lâm Đồng thông tin, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 2.773 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.376 đơn vị, giảm 1.397 đơn vị, tương ứng 50,38%. Các địa phương đã tổ chức bầu 1.376 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, đi vào hoạt động từ cuối tháng 7 tới nay.

Ở khu vực Đà Lạt, việc sắp xếp các tổ dân phố được kỳ vọng giúp quản lý địa bàn thuận lợi hơn, nhất là trong bối cảnh dân cư đông, đô thị và du lịch phát triển nhanh.

Người dân khu vực Đà Lạt góp ý, mong muốn các tổ trưởng tổ dân phố mới sau sáp nhập không chỉ làm công việc hành chính mà thực sự là người gần dân, hiểu dân và giải quyết được những việc từ cơ sở

Hiện nay, đối với các phường sau khi có tổ trưởng được bầu và công nhận, các địa phương đang tiếp tục kiện toàn phó tổ trưởng tổ dân phố. Riêng những trường hợp đặc thù, các địa phương đang đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trên cơ sở tiêu chuẩn và điều kiện thực tế.

Có thể khẳng định, việc sắp xếp tổ dân phố tại các phường khu vực Đà Lạt được thực hiện từng bước, có lộ trình và đồng bộ. Từ rà soát thực tế, xây dựng phương án, lấy ý kiến người dân đến kiện toàn tổ chức, nhân sự đều được triển khai liên tục, nhằm bảo đảm công việc ở khu dân cư không bị gián đoạn, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả.