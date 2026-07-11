Phát triển khu công nghiệp Việt Nam: Khi nguồn nhân lực trở thành hạ tầng cốt lõi Sự cạnh tranh giữa các khu công nghiệp đang chuyển dịch từ quỹ đất sang hệ sinh thái giáo dục. Nhân lực công nghệ cao hiện được coi là "hạ tầng mềm" then chốt để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới vào lĩnh vực bán dẫn và AI.

Trong bối cảnh làn sóng đầu tư công nghệ cao đang đổ bộ, bức tranh phát triển công nghiệp tại Việt Nam đang ghi nhận một sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Thay vì chỉ quan tâm đến diện tích đất trống hay vị trí gần cảng biển, các tập đoàn đa quốc gia hiện nay đặt ưu tiên hàng đầu vào khả năng cung ứng nhân lực chất lượng cao trong bán kính gần khu công nghiệp.

Cuộc cạnh tranh dịch chuyển ra ngoài hàng rào khu công nghiệp

Nhiều địa phương hiện vẫn sở hữu quỹ đất công nghiệp dồi dào cùng hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) hay trung tâm dữ liệu, quỹ đất chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở hệ sinh thái giáo dục và đào tạo xung quanh khu vực dự kiến đặt nhà máy.

Một doanh nghiệp có thể hoàn thiện nhà xưởng trong vài tháng, nhưng việc xây dựng đội ngũ kỹ sư vận hành trình độ cao thường mất nhiều năm. Do đó, các tập đoàn lớn không chỉ khảo sát hạ tầng kỹ thuật mà còn đánh giá chi tiết năng lực đào tạo của các trường đại học, trường nghề và viện nghiên cứu tại địa phương.

Thực trạng và điểm nghẽn của các KCN Việt Nam hiện nay.

Định nghĩa mới về "hạ tầng mềm" trong bất động sản công nghiệp

Khái niệm hạ tầng công nghiệp đang được mở rộng đáng kể. Bên cạnh hạ tầng cứng gồm điện, nước, viễn thông và logistics, năng lực đào tạo nhân sự đang được xem là một dạng "hạ tầng mềm". Đây là yếu tố then chốt quyết định giá trị và lợi thế cạnh tranh của bất động sản công nghiệp trong giai đoạn mới.

Một khu công nghiệp nằm gần các đại học kỹ thuật hoặc trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về tự động hóa sẽ có sức hút vượt trội so với các khu vực khác, ngay cả khi giá thuê có sự chênh lệch. Xu hướng này thúc đẩy các chủ đầu tư khu công nghiệp chuyển sang mô hình liên kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục thay vì chỉ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuần túy.

Định hướng chính sách quốc gia trong việc phát triển các KCN.

Thách thức trong việc hấp thụ dòng vốn FDI thế hệ mới

Theo các báo cáo chuyên ngành, Việt Nam hiện thu hút khoảng 480 tỷ USD vốn FDI đăng ký, với 300 tỷ USD đã được giải ngân. Trong đó, lĩnh vực chế biến, chế tạo và công nghệ chiếm khoảng 68% tổng vốn đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khoảng cách giữa nhu cầu của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của hệ thống đào tạo vẫn còn khá lớn. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của hệ thống đào tạo vẫn là một điểm nghẽn lớn. Các hạn chế về kỹ năng thực hành, ngoại ngữ và năng lực nghiên cứu chuyên sâu cần được tháo gỡ sớm để Việt Nam có thể đón nhận các dự án có giá trị gia tăng cao hơn.

Tầm nhìn tương lai cho các khu công nghiệp

Trong tương lai, giá trị của một khu công nghiệp sẽ không chỉ nằm trong phạm vi tường rào. Nó được định hình bởi các yếu tố bên ngoài như: chất lượng đào tạo nghề, khả năng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, cùng năng lực hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nếu như trước đây, quỹ đất là yếu tố giữ chân nhà đầu tư, thì nay con người chính là chìa khóa để phát triển công nghệ bền vững. Việc khái niệm lại khu công nghiệp như một phần của hệ sinh thái tri thức sẽ là chiến lược sống còn để Việt Nam duy trì sức hút trong cuộc đua FDI toàn cầu.