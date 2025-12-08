Chính trị Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng Ngày 12/8, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng

Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau sáp nhập để đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ ngày 01/7/2025 đến nay; báo cáo tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; cho ý kiến về dự thảo các văn bản của Ban Chỉ đạo; trong đó, có Quy định tiêu chí xác định vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phiên họp có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm kết luận những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định, đánh giá một số nội dung.

Về đánh giá chung, từ thời điểm mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đến nay, các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội tại địa phương sau khi sáp nhập 3 tỉnh.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ Nhất

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm tham mưu ban hành các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản, đảm bảo không để xảy ra “khoảng trống” địa bàn, không để công việc bị gián đoạn, đặc biệt là việc theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương.

UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; đồng thời, nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với một số công trình, dự án để sớm đưa vào hoạt động, khơi thông nguồn lực, tránh lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, phát hiện, xử lý nhiều vụ án, vụ việc, tổ chức đảng, đảng viên sai phạm, kịp thời thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; đặc biệt, các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác rà soát, thẩm định, kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan đối với các nhân sự tham gia cấp ủy, phục vụ sắp xếp, bố trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương, với tinh thần không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Các đại biểu tham dự phiên họp

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo nói chung và từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo nói riêng, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhất là công tác phòng, chống lãng phí theo đúng quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Trọng tâm là: Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trọng tâm là các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các lĩnh vực; Hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW, ngày 28/4/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung trọng tâm về công tác phòng, chống lãng phí; Thông báo kết luận Phiên họp thứ 27, 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương và các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn, đề xuất chủ trương, phương án xử lý; kiên quyết thu hồi, loại bỏ các dự án, công trình không cần thiết, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công sau sáp nhập.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhất là trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã mới, làm quyết liệt ngay từ đầu, ngay từ khi bắt đầu vận hành, phân cấp, phân quyền phải gắn với giám sát thực hiện, không để lạm dụng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về đạo đức liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cá tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Báo, Phát thanh truyền hình và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chương trình công tác của mình và báo cáo kết quả với Trưởng ban theo quy định. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách.

Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên quan phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy khẩn trương rà soát lại toàn bộ các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch giải quyết để sớm kết thúc việc giải quyết theo quy định, nhất là đối với 9 vụ án, vụ việc các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương giao Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết.

Đối với các vụ án vụ việc còn lại, cần tập trung chỉ đạo xử lý, sớm kiến nghị xem xét cho kết thúc đối với các vụ án, vụ việc đủ điều kiện; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ án, vụ việc khác, phấn đấu không để kéo dài những vụ án, vụ việc cũ sang nhiệm kỳ sau.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu và tổng hợp các ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và hoàn chỉnh các dự thảo văn bản phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành.

Khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận Phiên họp 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại địa phương.