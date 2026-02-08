Philadelphia Union ngược dòng hạ Atlanta, đôi bên vẫn chưa chốt suất đi tiếp Tại Subaru Park, Philadelphia Union ngược dòng thắng Atlanta United 3-2 để đứng thứ 13 với 16 điểm, còn Atlanta United xếp cuối với 12 điểm. Do bảng đấu chưa đá xong, cả hai đội vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

Philadelphia Union 3 - 2 Atlanta United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Philadelphia Union tiếp đón Atlanta United.

12' Atlanta United nhỉnh hơn trong thế trận thăm dò Sau 12 phút, Atlanta United nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 47-53 , đồng thời có lợi thế dứt điểm 0-1 và phạt góc 0-1 . Philadelphia Union vẫn chủ yếu tổ chức phòng ngự, trong khi đội khách bắt đầu tạo sức ép.

25' Philadelphia Union nhỉnh hơn trong thế giằng co Sau 25 phút, Philadelphia Union nhỉnh hơn khi cầm bóng 54-46 và có số pha dứt điểm 3-1 . Atlanta United đang lùi về chịu sức ép nhẹ, nhưng thế trận vẫn khá thận trọng khi chưa bên nào tạo được khác biệt rõ ràng.

26' Enea Mihaj nhận thẻ đỏ ở phút 26 Phút 26, Enea Mihaj nhận thẻ đỏ sau khi trước đó đã bị cảnh cáo bằng thẻ vàng. Đây là bước ngoặt sớm khi Philadelphia Union và Atlanta United vẫn hòa 0-0.

28' Milan Iloski nhận thẻ vàng ở phút 28 Phút 28, Milan Iloski nhận thẻ vàng, khiến trận đấu thêm căng thẳng sau thẻ đỏ của Enea Mihaj chỉ hai phút trước. Atlanta United vẫn đang có lợi thế khi dẫn Philadelphia Union 0-1.

30' Miguel Almirón đưa Atlanta United vượt lên Phút 30, Miguel Almirón lập công, giúp Atlanta United mở tỷ số 0-1 trước Philadelphia Union. Bàn thắng đến chỉ bốn phút sau thẻ đỏ của Enea Mihaj, khiến trận đấu càng thêm căng thẳng.

37' Philadelphia Union kiểm soát bóng, Atlanta dẫn trước Sau 37 phút, Philadelphia Union nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 55 - 45, nhưng sức ép chưa thật sự rõ rệt khi số lần dứt điểm chỉ là 3 - 2. Atlanta United đang dẫn trước và vẫn duy trì thế trận chặt chẽ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Philadelphia Union ép sân tìm bàn gỡ Phút 49', Philadelphia Union đang kiểm soát thế trận dù bị Atlanta United dẫn 0-1, với thời lượng cầm bóng 61 - 39 và dứt điểm 10 - 2. Atlanta United phải lùi sâu chống đỡ, khi chủ nhà cũng vượt trội về phạt góc 5 - 1.

53' Nathan Harriel nhận thẻ vàng Phút 53, Nathan Harriel nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Philadelphia Union đang bị Atlanta United dẫn 0-1, nên Harriel sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

56' Quinn Sullivan vào sân Phút 56', Quinn Sullivan được tung vào sân, thay Indiana Vassilev.

57' Philadelphia Union thay người ở phút 57 Phút 57, Jesús Bueno vào sân thay Jovan Lukić. Philadelphia Union đang bị dẫn 0-1 và cần thêm điều chỉnh để tìm bàn gỡ.

59' Lucas Hoyos nhận thẻ vàng ở phút 59 Phút 59, Lucas Hoyos nhận thẻ vàng trong lúc Philadelphia Union đang bị Atlanta United dẫn 0-1. Đây là lời cảnh báo dành cho cầu thủ này ở phần còn lại của trận đấu.

62' Philadelphia Union áp đảo dù đang bị dẫn Phút 62, Philadelphia Union kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép, thể hiện qua thời lượng cầm bóng 67 - 33 cùng số lần dứt điểm 16 - 2. Atlanta United đang dẫn bàn nhưng phải lùi sâu chịu sức ép, khi Philadelphia Union đã hưởng 10 - 1 quả phạt góc.

66' Tristan Muyumba nhân đôi cách biệt cho Atlanta United Phút 66, Tristan Muyumba lập công, giúp Atlanta United nâng tỷ số lên 0-2 trước Philadelphia Union. Nếu giữ tỷ số này, Atlanta United vẫn phải chờ bởi bảng đấu chưa chốt suất đi tiếp.

68' Bruno Damiani nhận thẻ vàng Phút 68, Bruno Damiani bị trọng tài rút thẻ vàng. Philadelphia Union đang bị dẫn 0-2, và tấm thẻ này càng khiến những phút còn lại thêm căng thẳng.

71' Ezekiel Alladoh vào thay Bruno Damiani Phút 71, Ezekiel Alladoh được tung vào sân thay Bruno Damiani. Sự điều chỉnh này mang đến luồng năng lượng mới cho những phút còn lại của trận đấu.

71' Agustín Anello vào sân thay Nathan Harriel Phút 71', Agustín Anello được tung vào sân, thay Nathan Harriel. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Atlanta United sau những diễn biến đáng chú ý trước đó.

73' Milan Iloski thắp lại hy vọng cho Philadelphia Union Phút 73, Milan Iloski lập công, giúp Philadelphia Union rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Atlanta United. Bàn thắng này mở ra hy vọng cho Philadelphia Union trong những phút cuối.

74' Philadelphia Union dồn ép dù đang bị dẫn Phút 74 , Philadelphia Union vẫn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 66 - 34 và áp đảo về dứt điểm 19 - 3 . Atlanta United đang dẫn nhưng phải chịu sức ép lớn, khi Philadelphia Union tiếp tục tạo ưu thế rõ rệt qua số phạt góc 10 - 2 .

78' Philadelphia Union thay người ở phút 78 Phút 78', Luke Brennan vào sân thay Fafà Picault. Philadelphia Union đang bị dẫn 1-2, nên sự thay đổi này mang đến thêm một phương án trong những phút cuối.

78' Atlanta United thay người ở phút 78 Phút 78', Stian Gregersen vào sân thay Aleksey Miranchuk . Atlanta United thực hiện điều chỉnh nhân sự trong thời điểm đang dẫn trước và cần duy trì lợi thế ở những phút cuối.

84' Arif Kovac vào sân, Atlanta United giữ lợi thế Phút 84, Arif Kovac vào sân thay Miguel Almirón. Atlanta United tiếp tục dẫn Philadelphia Union 2-1 trong những phút cuối.

86' Philadelphia Union dồn ép cuối trận Bước sang phút 86, Philadelphia Union hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 69 - 31 và số lần dứt điểm vượt trội 24 - 4 . Atlanta United đang dẫn nhưng phải chịu sức ép lớn, khi Philadelphia Union tiếp tục tạo thêm 12 - 2 quả phạt góc.

88' Ronald Hernández vào sân ở phút 88 Phút 88, Ronald Hernández vào sân thay Tristan Muyumba. Atlanta United thực hiện sự điều chỉnh trong những phút cuối khi đang dẫn Philadelphia Union.

90+2' Elías Báez nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2', Elías Báez nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Chiếc thẻ ở thời điểm cuối trận khiến những phút bù giờ thêm căng thẳng.

90+6' Neil Pierre gỡ hòa nghẹt thở cho Philadelphia Union Phút 90+6', Neil Pierre lập công sau đường kiến tạo của Kai Wagner, giúp Philadelphia Union gỡ hòa 2-2. Bàn thắng đến ở những giây cuối, đẩy trận đấu vào thế giằng co nghẹt thở.

90+7' Philadelphia Union ngược dòng ở phút 90+7 Phút 90+7, Ezekiel Alladoh ghi bàn sau đường kiến tạo của Kai Wagner, giúp Philadelphia Union vượt lên dẫn 3-2 trước Atlanta United. Nếu giữ tỷ số này, Philadelphia Union tạm đứng #14 với 13 điểm, còn Atlanta United ở #15 với 12 điểm; bảng vẫn chưa chốt.

90+9' Bedoya vào sân ở phút bù giờ Phút 90+9', Alejandro Bedoya vào sân thay Cavan Sullivan, khi Philadelphia Union đang dẫn Atlanta United 3-2. Sự thay đổi ở thời điểm cuối trận có thể nhằm gia cố hàng thủ, bảo toàn lợi thế mong manh.

98' Philadelphia Union áp đảo ở phút 98 Phút 98, Philadelphia Union vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 72 - 28 và số lần dứt điểm vượt trội 30 - 4. Atlanta United gần như chỉ chịu trận, khi đối thủ còn có 12 - 2 quả phạt góc.

KT Kết thúc: Philadelphia Union 3-2 Atlanta United Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 08:43 02/08/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 Atlanta United Sơ đồ 4-3-3 18 Andre Blake 39 Frankie Westfield 44 Neil Pierre 26 Nathan Harriel 27 Kai Wagner 6 Cavan Sullivan 4 Jovan Lukić 21 Danley Jean Jacques 19 Indiana Vassilev 10 Milan Iloski 9 Bruno Damiani 1 Lucas Hoyos 47 Matthew Edwards 4 Enea Mihaj 6 Júnior Alonso 3 Elías Báez 55 Tomás Jacob 28 Will Reilly 8 Tristan Muyumba 59 Aleksey Miranchuk 22 Fafà Picault 10 Miguel Almirón Dự bị Philadelphia Union 2 Geiner Martínez 5 Japhet Sery Larsen 8 Jesús Bueno 11 Alejandro Bedoya 16 Ben Bender 23 Ezekiel Alladoh 28 Agustín Anello 33 Quinn Sullivan 76 Andrew Rick Atlanta United 2 Ronald Hernández 5 Stian Gregersen 16 Adrian Gill 20 Luke Brennan 23 Adyn Torres 30 Cayman Togashi 39 Arif Kovac 41 Toto Majub 42 Jayden Hibbert Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

Philadelphia Union Thống kê Atlanta United 71% Kiểm soát bóng 29% 30 Dứt điểm 4 6 Trúng đích 2 12 Phạt góc 2 15 Phạm lỗi 5 3 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Milan Iloski Philadelphia Union 1 bàn Neil Pierre Philadelphia Union 1 bàn Tristan Muyumba Atlanta United 1 bàn Miguel Almirón Atlanta United 1 bàn Ezekiel Alladoh Philadelphia Union 1 bàn Kai Wagner Philadelphia Union 2 kiến tạo · điểm 7.68

Thông tin trận đấu

Philadelphia Union gặp Atlanta United lúc 06:30 ngày 02/08/2026 tại Subaru Park. Đây là màn so tài giữa hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng MLS, khi Philadelphia Union xếp hạng 14 với 13 điểm còn Atlanta United đứng hạng 15 với 12 điểm.

Khoảng cách rất nhỏ khiến trận đấu trở nên cân bằng về mặt vị trí. Tuy nhiên, diễn biến phong độ gần đây đang tạo ra sự khác biệt đáng chú ý giữa hai đội.

Philadelphia Union bước vào trận với đà đi lên

Trong 5 trận gần nhất, Philadelphia Union có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả theo thứ tự từ mới nhất đến cũ hơn là thua, hòa, thua, thắng, thắng. Việc giành chiến thắng ở 2 trận gần nhất cho thấy đội chủ nhà đang tìm lại sự ổn định sau giai đoạn kết quả thiếu nhất quán.

Điểm đáng chú ý nằm ở xu hướng kết thúc chuỗi trận. Philadelphia Union không khép lại 5 trận gần nhất bằng một thất bại, mà duy trì được mạch thắng ở hai lần ra sân mới nhất. Điều đó có thể giúp đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý tích cực hơn, đặc biệt khi họ được thi đấu tại Subaru Park.

Dù vậy, 2 thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy Philadelphia Union chưa đạt trạng thái ổn định hoàn toàn. Đội bóng này cần tránh để những kết quả tích cực gần đây chỉ mang tính nhất thời, nhất là khi khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng chỉ là 1 điểm.

Atlanta United gặp sức ép từ chuỗi kết quả thiếu ổn định

Atlanta United có 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Theo thứ tự từ mới nhất đến cũ hơn, chuỗi kết quả của họ là hòa, thua, thua, hòa, thua. So với Philadelphia Union, Atlanta United đang có phong độ kém tích cực hơn và chưa giành chiến thắng trong 3 trận gần nhất.

Hai trận hòa trong chuỗi này cho thấy Atlanta United vẫn có khả năng giành điểm, nhưng những thất bại liên tiếp trong các trận gần đây khiến đội khách thiếu đi sự ổn định cần thiết. Khi chỉ kém Philadelphia Union 1 điểm, Atlanta United vẫn có động lực rõ ràng để cạnh tranh trực tiếp, song phong độ hiện tại đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng duy trì thế trận.

Đội khách nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận, đồng thời hạn chế để đối phương tận dụng lợi thế tinh thần. Nếu tiếp tục đánh mất sự cân bằng giữa các tuyến, Atlanta United có thể gặp khó trước một Philadelphia Union đang có dấu hiệu cải thiện về kết quả.

Đối đầu nghiêng nhẹ về Philadelphia Union

Ở 5 lần chạm trán gần nhất, Philadelphia Union thắng 2 trận, hai đội hòa 2 trận và Atlanta United thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy Philadelphia Union có lợi thế nhẹ trong đối đầu, nhưng không đủ lớn để biến trận đấu thành một cuộc so tài một chiều.

Số trận hòa tương đối đáng chú ý, phản ánh sự cân bằng giữa hai đội trong những lần gặp nhau gần đây. Vì thế, lợi thế sân nhà và phong độ hiện tại có thể trở thành những yếu tố quan trọng hơn thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng duy trì sự ổn định

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa đủ cơ sở để xác định cách bố trí cụ thể của hai đội. Tuy nhiên, bức tranh trước trận cho thấy Philadelphia Union có thể nhập cuộc với sự chủ động hơn nhờ 2 chiến thắng liên tiếp, trong khi Atlanta United cần tìm cách kiểm soát nhịp độ để tránh bị cuốn vào thế trận của đội chủ nhà.

Với Philadelphia Union, nhiệm vụ quan trọng là chuyển lợi thế sân nhà và đà phong độ thành khả năng kiểm soát trận đấu ổn định. Đội chủ nhà không chỉ cần tạo sức ép, mà còn phải duy trì sự tập trung sau những thời điểm bất lợi, bởi 2 thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy họ vẫn có thể để mất điểm nếu không giữ được sự cân bằng.

Ở phía đối diện, Atlanta United cần cải thiện tính liên tục trong màn trình diễn. Chuỗi 5 trận gồm 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại chưa cho thấy một hướng đi rõ ràng. Khả năng đứng vững trước sức ép ban đầu, sau đó tận dụng những thời điểm Philadelphia Union thiếu ổn định, có thể là chìa khóa để đội khách tạo ra thế trận cạnh tranh.

Nhận định trước trận

Philadelphia Union đang chiếm ưu thế nhẹ nhờ phong độ gần đây tốt hơn, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực hơn. Atlanta United vẫn có cơ sở để hy vọng bởi khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ là 1 điểm, trong khi 2 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội bóng này không dễ bị đánh bại trong mọi tình huống.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng về vị trí nhưng có sự khác biệt về đà phong độ. Philadelphia Union được đánh giá nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại, còn Atlanta United cần một màn trình diễn chặt chẽ và nhất quán hơn để tạo ra thế đối trọng tại Subaru Park.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philadelphia Union · 2 thắng 2 hòa Atlanta United · 1 thắng Atlanta United 3 - 1 Philadelphia Union AU Atlanta United 0 - 1 Philadelphia Union PU Philadelphia Union 3 - 0 Atlanta United PU Philadelphia Union 1 - 1 Atlanta United Hòa Atlanta United 2 - 2 Philadelphia Union Hòa

Philadelphia Union 5 trận gần nhất T T B H B 17 Trận 3-4-10 T-H-B 22 Ghi (TB 1.3) 31 Thủng lưới Atlanta United 5 trận gần nhất B H B B H 17 Trận 3-3-11 T-H-B 17 Ghi (TB 1.0) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 13 CF Montréal 17 4 3 10 -11 15 B H H B B 14 Philadelphia Union 17 3 4 10 -9 13 B H B T T 15 Atlanta United 17 3 3 11 -13 12 H B B H B

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