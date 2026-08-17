Philadelphia Union ngược dòng xuất sắc, New York City FC vẫn giành vé vào vòng 1/16
Ngược dòng đánh bại New York City FC 2-3 ngay trên sân Yankee Stadium, Philadelphia Union duy trì hy vọng tại bảng đấu chưa chốt suất đi tiếp, trong khi đội chủ nhà dù thất bại vẫn chính thức giành vé vào vòng 1/16.
- 0'Trận đấu bắt đầu
New York City FC tiếp đón Philadelphia Union.
- 4'B. Traore mở tỷ số cho New York City FC trên chấm phạt đền
Trận đấu sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút 4 khi B. Traore thực hiện thành công quả phạt đền, đưa New York City FC vươn lên dẫn Philadelphia Union 1-0. Nếu giữ tỷ số này, đội chủ nhà sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.
- 13'New York City FC nắm thế chủ động
Trải qua 13 phút thi đấu, New York City FC đang kiểm soát thế trận tốt hơn nhờ giữ bóng 60% - 40%. Dù chịu sức ép và đang bị dẫn bàn, Philadelphia Union vẫn nỗ lực đáp trả để đưa chỉ số dứt điểm về mức cân bằng 2 - 2 (trúng đích 1 - 1).
- 16'Thẻ vàng sớm cho N. Harriel bên phía Philadelphia Union
Phút 16, N. Harriel bên phía Philadelphia Union đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn khi vỡ lưới sớm ở phút 4 và hiện để New York City FC dẫn 1-0.
- 25'New York City FC nắm lợi thế trong thế trận giằng co
Trải qua 25 phút thi đấu, New York City FC đang tạm nắm lợi thế 1-0 dù cục diện trên sân diễn ra khá cân bằng. Hai đội sở hữu chỉ số dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1) cùng tỷ lệ cầm bóng 52% - 48%, trong khi Philadelphia Union tỏ ra thất thế hơn ở khâu tranh chấp với số lần phạm lỗi 2 - 6.
- 37'New York City FC duy trì lợi thế kiểm soát
Trận đấu bước sang phút 37, New York City FC đang chủ động giữ nhịp với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% cùng lợi thế dẫn 1-0. Dù bị ép sân, Philadelphia Union vẫn nỗ lực vùng lên phản công khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 3 - 4, trong một thế trận tranh chấp tương đối quyết liệt với 3 - 8 lần phạm lỗi.
- 43'Luighi bên phía New York City FC dính thẻ vàng
Phút 43, cầu thủ Luighi của New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt ở thời điểm cuối hiệp một buộc đội chủ nhà phải thi đấu cẩn trọng hơn dù đang nắm lợi thế dẫn 1-0.
- 44'J. Lukic nhận thẻ vàng ngay trước giờ nghỉ
Phút 44, J. Lukic bên phía Philadelphia Union phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của đội khách trong hiệp một, trong bối cảnh họ vẫn đang bị New York City FC dẫn 1-0 trên sân Yankee Stadium.
- 45+2'Luighi đá phạt đền thành công, New York City FC dẫn 2-0
Ở phút 45+2', Luighi dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền để nhân đôi cách biệt cho New York City FC. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 giúp đội chủ nhà nắm lợi thế cực lớn trước Philadelphia Union, đồng thời chạm một tay vào tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16 nếu giữ được tỷ số này.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'D. Jean Jacques thắp lại hy vọng cho Philadelphia Union
Phút 48, D. Jean Jacques lập công giúp Philadelphia Union rút ngắn tỷ số xuống 2-1 trước New York City FC. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đội khách vực dậy tinh thần và thắp lại cơ hội giành điểm trên sân Yankee Stadium.
- 49'New York City FC áp đảo đầu hiệp hai
Bước sang phút 49', New York City FC tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang dẫn Philadelphia Union 2 - 1. Đội chủ nhà chiếm ưu thế với 54% - 46% thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra sự vượt trội về chỉ số dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 3 - 1) trước đối thủ.
- 51'M. Iloski nhận thẻ vàng ở phút 51
Phút 51, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Iloski bên phía Philadelphia Union sau tình huống phạm lỗi. Vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở phút 48, đội khách tiếp tục thi đấu máu lửa nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trên sân Yankee Stadium.
- 60'New York City FC điều chỉnh nhân sự ở phút 60
Phút 60, New York City FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Carrizo được tung vào sân để thay thế J. Shore. Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong thời điểm đội chủ nhà cần thêm làn gió mới nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 2-1 trước Philadelphia Union.
- 60'New York City FC tung K. O'Toole vào sân ở phút 60
Phút 60, New York City FC thực hiện sự thay đổi người khi K. O'Toole vào sân thế chỗ cho K. Parks. Đây là điều chỉnh nhằm gia cố tuyến giữa của đội chủ nhà trong bối cảnh Philadelphia Union vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở đầu hiệp hai.
- 62'Philadelphia Union làm mới tuyến giữa ở phút 62
Phút 62, Philadelphia Union có sự thay đổi người khi J. Bueno được tung vào sân thay cho J. Lukic, cầu thủ trước đó đã nhận một thẻ vàng. Đội khách đang cố gắng tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị New York City FC dẫn 2-1.
- 64'New York City FC áp đảo về chỉ số dứt điểm
Bước sang phút 64, dù tỷ lệ cầm bóng duy trì ở mức 50% - 50%, New York City FC vẫn là đội tạo ra thế trận chủ động hơn khi đang nắm lợi thế 2 - 1. Đội chủ nhà vượt trội về chỉ số dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 2) cùng số quả phạt góc 6 - 2, buộc Philadelphia Union phải phạm lỗi 10 - 16 để ngăn chặn các đợt lên bóng.
- 67'New York City FC tung Talles Magno vào sân
Phút 67, New York City FC quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Talles Magno vào sân thay thế cho Luighi. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 2-1 và việc bổ sung nhân tố mới hứa hẹn sẽ giúp họ duy trì thế trận tốt hơn trong phần còn lại của hiệp hai.
- 67'New York City FC tung M. Jones vào sân thay B. Traore
Phút 67, New York City FC đưa ra sự thay đổi nhân sự khi M. Jones được tung vào sân thế chỗ B. Traore. Đội chủ nhà đang tập trung bảo vệ lợi thế 2-1, khi mà nếu giữ được tỷ số này, họ sẽ chắc suất giành vé vào vòng 1/16.
- 69'Damiani san bằng tỷ số 2-2 cho Philadelphia Union
Phút 69, nhận đường chuyền từ C. Sullivan, B. Damiani dứt điểm tung lưới New York City FC, gỡ hòa 2-2 cho Philadelphia Union. Đây là màn rượt đuổi tỷ số đầy nỗ lực của đội khách sau khi từng bị dẫn 2-0 ở hiệp một. Nếu giữ tỷ số này, New York City FC với 26 điểm đã chắc chắn có vé vào vòng 1/16.
- 70'Philadelphia Union thay người ngay sau khi gỡ hòa 2-2
Phút 70, Philadelphia Union có sự thay đổi nhân sự khi Q. Sullivan được tung vào sân để thay thế cho I. Vassilev. Ngay sau khi gỡ hòa 2-2 ở phút 69, đội khách muốn bổ sung thêm sức trẻ trên hàng công nhằm duy trì đà hưng phấn trong thời gian còn lại.
- 75'Damiani ghi bàn đưa Philadelphia Union vượt lên dẫn 2-3
Phút 75, từ đường kiến tạo của Q. Sullivan, B. Damiani dứt điểm chính xác đưa Philadelphia Union vượt lên dẫn 2-3. Pha lập công này hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục cho đội khách tại sân Yankee Stadium. Nếu giữ tỷ số này, New York City FC vẫn chắc suất vào vòng 1/16, trong khi Philadelphia Union chưa chốt tấm vé đi tiếp.
- 78'New York City FC tung Raul Gustavo vào sân ở phút 78
Phút 78, New York City FC quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa Raul Gustavo vào sân thế chỗ M. Murray. Trong bối cảnh vừa để Philadelphia Union lội ngược dòng dẫn 2-3, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm làn gió mới với hy vọng giật lại điểm số.
- 79'T. Gray nhận thẻ vàng ở phút 79
Phút 79, cầu thủ T. Gray bên phía New York City FC phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Sau khi bị Philadelphia Union lội ngược dòng dẫn ngược 2-3, đội chủ nhà bắt đầu thi đấu có phần ức chế và nôn nóng trong những phút cuối trận.
- 79'Philadelphia Union bảo vệ lợi thế dẫn bàn
Bước sang phút 79, Philadelphia Union vẫn đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 2 - 3 trong thế trận đôi công vô cùng giằng co. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng với chỉ số dứt điểm sát sao 15 - 14 (trúng đích 4 - 4), dù đội khách nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 48% - 52%.
- 80'A. Bedoya vào sân, Philadelphia Union gia cố tuyến giữa
Phút 80, Philadelphia Union thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Bedoya được tung vào sân thay cho C. Sullivan. Vừa thực hiện cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng để vượt lên dẫn 2-3, đội khách quyết định bổ sung nhân sự ở tuyến giữa nhằm hướng tới việc bảo toàn tỷ số trong những phút còn lại.
- 85'Thẻ vàng cho K. Wagner ở phút 85
Phút 85, K. Wagner bên phía Philadelphia Union phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng khi đội khách dốc sức bảo vệ lợi thế dẫn ngược 2-3 trên sân Yankee Stadium.
- 90'M. Jones nhận thẻ vàng ở phút 90
Phút 90, M. Jones bên phía New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Áp lực tâm lý đè nặng lên đội chủ nhà trong những phút cuối khi họ để Philadelphia Union lội ngược dòng dẫn 2-3.
- KTKết thúc: New York City FC 2-3 Philadelphia Union
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 07:11 17/08/2026
Trận đấu giữa New York City FC và Philadelphia Union trong khuôn khổ giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra lúc 05:00 ngày 17/08/2026 trên sân vận động Yankee Stadium. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đang có sự chênh lệch khá rõ về điểm số trên bảng xếp hạng.
Thứ hạng và phong độ hiện tại
Tính đến thời điểm hiện tại, New York City FC đang xếp ở vị trí thứ 7 với 26 điểm. Ở phía đối diện, Philadelphia Union đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng khi tích lũy được 16 điểm.
Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, New York City FC đạt thành tích gồm 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Chuỗi kết quả gần đây của họ từ mới nhất đến cũ hơn lần lượt là 1 trận hòa, 1 trận thua, 2 trận thắng và 1 trận hòa.
Đối với Philadelphia Union, phong độ trong 5 trận gần đây của đại diện này là 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Thứ tự kết quả gần nhất của họ ghi nhận 1 trận hòa, 1 trận thua và 3 trận thắng liên tiếp.
Lịch sử đối đầu
Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy New York City FC đang chiếm ưu thế hơn khi giành 3 chiến thắng. Trong khi đó, Philadelphia Union có được 2 chiến thắng và không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.
Đánh giá tổng quan
Lợi thế sân nhà Yankee Stadium cùng vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng mang lại điểm tựa quan trọng cho New York City FC. Tuy nhiên, Philadelphia Union cũng cho thấy sự quyết tâm khi đạt kết quả thắng 3 trong 5 trận gần đây, hứa hẹn mang đến một trận đấu cạnh tranh giữa hai đội.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)