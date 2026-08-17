69' Damiani san bằng tỷ số 2-2 cho Philadelphia Union

Phút 69, nhận đường chuyền từ C. Sullivan, B. Damiani dứt điểm tung lưới New York City FC, gỡ hòa 2-2 cho Philadelphia Union. Đây là màn rượt đuổi tỷ số đầy nỗ lực của đội khách sau khi từng bị dẫn 2-0 ở hiệp một. Nếu giữ tỷ số này, New York City FC với 26 điểm đã chắc chắn có vé vào vòng 1/16.