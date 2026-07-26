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    Philadelphia Union thắng tối thiểu, vẫn đứng #14; Seattle Sounders trắng tay

    Tuệ Nhân26/07/2026 01:26

    Bàn duy nhất của Iloski ở phút 31 giúp Philadelphia Union thắng Seattle Sounders 1-0 trên sân Subaru Park, Chester. Philadelphia Union đứng #14 với 13 điểm và chưa chốt suất đi tiếp, còn Seattle Sounders trắng tay sau trận đấu.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Philadelphia Union 1-0 Seattle Sounders: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Philadelphia Union1 - 0Seattle SoundersKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Philadelphia Union tiếp đón Seattle Sounders.

    • 12'Hassani Dotson nhận thẻ vàng sớm

      Phút 12, Hassani Dotson nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

    • 12'Philadelphia Union nhỉnh hơn về kiểm soát

      Phút 12, Philadelphia Union đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56 - 44, nhưng Seattle Sounders vẫn duy trì thế trận cân bằng khi hai đội cùng có 1 - 1 pha dứt điểm. Nhịp độ trận đấu chưa quá cao và chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt.

    • 24'Philadelphia kiểm soát thế trận

      Phút 24', Philadelphia Union kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 62 - 38, nhưng Seattle Sounders vẫn giữ được thế trận cân bằng khi hai đội cùng có 2 - 2 pha dứt điểm. Nhịp độ chưa quá dồn dập, thể hiện qua thế giằng co ở các tình huống phạt góc với tỷ lệ 1 - 1.

    • 31'Milan Iloski mở tỷ số cho Philadelphia Union

      Phút 31, Milan Iloski lập công với đường kiến tạo của Frankie Westfield, đưa Philadelphia Union vượt lên 1-0 trước Seattle Sounders. Bàn thắng phản ánh thế trận có phần nhỉnh hơn của Philadelphia Union.

    • 36'Philadelphia Union kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 36', Philadelphia Union đang kiểm soát thế trận và dẫn 1-0, với thời lượng cầm bóng 62 - 38. Seattle Sounders chịu sức ép đáng kể khi mới có 2 pha dứt điểm, trong khi đội chủ nhà đã tung ra 4 cú sút.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 48'Philadelphia Union duy trì thế chủ động

      Bước sang phút 48', Philadelphia Union vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44 và dẫn trước 1 - 0. Đội chủ nhà tạo nhiều sức ép hơn qua số lần dứt điểm 4 - 2, trong khi Seattle Sounders phải tập trung phòng ngự.

    • 59'Gallatin Sandnes vào sân thay Antino Lopez

      Phút 59', Gallatin Sandnes được tung vào sân thay Antino Lopez. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên được ghi nhận sau khi Philadelphia Union vượt lên dẫn trước.

    • 60'Jesús Ferreira vào sân

      Phút 60, Jesús Ferreira vào sân thay Paul Arriola. Sự điều chỉnh diễn ra khi Philadelphia Union đang dẫn Seattle Sounders 1-0, trong thế trận đội đang dẫn cần duy trì lợi thế.

    • 60'Philadelphia Union thay người phút 60

      Phút 60, Peter Kingston vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi. Philadelphia Union có sự điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Seattle Sounders.

    • 60'Philadelphia Union tiếp tục ép sân

      Sau 60 phút, Philadelphia Union vẫn là đội chủ động khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 53 - 47, đồng thời vượt trội ở số lần dứt điểm 6 - 3. Seattle Sounders đang phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua chênh lệch phạt góc 5 - 1 trong bối cảnh bị dẫn bàn.

    • 65'Ezekiel Alladoh vào sân phút 65

      Phút 65, Ezekiel Alladoh vào sân thay Bruno Damiani. Philadelphia Union có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Seattle Sounders.

    • 65'Philadelphia Union điều chỉnh nhân sự

      Phút 65, Quinn Sullivan vào sân thay Indiana Vassilev. Philadelphia Union có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Seattle Sounders 1-0.

    • 72'Philadelphia Union giữ thế chủ động

      Bước sang phút 72, Seattle Sounders nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 47-53, nhưng Philadelphia Union vẫn tạo được sức ép qua ưu thế phạt góc 5-1. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 trong thế trận khá giằng co, khi dứt điểm chỉ là 6-5.

    • 80'Philadelphia Union thay người ở phút 80

      Phút 80, Jesús Bueno vào sân thay Danley Jean Jacques bên phía Philadelphia Union. Với lợi thế 1-0, đội đang dẫn trước có thêm điều chỉnh để duy trì thế trận; nếu giữ tỷ số này, Philadelphia Union tạm đứng #15 với 10 điểm nhưng vẫn phải chờ suất đi tiếp được chốt.

    • 80'Sebastian Gomez vào sân phút 80

      Phút 80, Sebastian Gomez vào sân thay Hassani Dotson. Philadelphia Union đang dẫn Seattle Sounders 1-0 và đây là sự thay đổi đáng chú ý trong những phút cuối.

    • 80'Musovski vào sân ở phút 80

      Phút 80, Danny Musovski vào sân thay Osaze De Rosario, khi Philadelphia Union vẫn dẫn Seattle Sounders 1-0.

    • 84'Philadelphia Union sắc bén hơn dù ít bóng

      Phút 84, Seattle Sounders nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 46 - 54, nhưng Philadelphia Union mới là đội tạo sức ép rõ nét hơn khi dẫn trước và vượt trội về dứt điểm 11 - 6. Ưu thế phạt góc 5 - 1 cho thấy đội chủ nhà vẫn duy trì được những đợt lên bóng đáng chú ý, trong khi Seattle phải tìm cách tăng tốc ở phần cuối trận.

    • 89'Alejandro Bedoya vào sân ở phút 89

      Phút 89, Alejandro Bedoya vào sân thay Cavan Sullivan, người vừa có cú sút chân trái bị cản phá. Philadelphia Union tiếp tục bảo vệ lợi thế 1-0 trước Seattle Sounders.

    • KTKết thúc: Philadelphia Union 1-0 Seattle Sounders

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 08:32 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    Philadelphia Union
    Sơ đồ 4-4-2
    Seattle Sounders
    Sơ đồ 4-2-3-1
    18
    Andre Blake
    39
    Frankie Westfield
    26
    Nathan Harriel
    44
    Neil Pierre
    27
    Kai Wagner
    6
    Cavan Sullivan
    4
    Jovan Lukić
    21
    Danley Jean Jacques
    19
    Indiana Vassilev
    10
    Milan Iloski
    9
    Bruno Damiani
    26
    Andrew Thomas
    85
    Kalani Kossa-Rienzi
    39
    Stuart Hawkins
    35
    Antino Lopez
    5
    Nouhou
    31
    Hassani Dotson
    37
    Snyder Brunell
    17
    Paul Arriola
    11
    Albert Rusnák
    14
    Paul Rothrock
    95
    Osaze De Rosario
    Dự bị
    Philadelphia Union
    2 Geiner Martínez5 Japhet Sery Larsen8 Jesús Bueno11 Alejandro Bedoya16 Ben Bender23 Ezekiel Alladoh28 Agustín Anello33 Quinn Sullivan76 Andrew Rick
    Seattle Sounders
    9 Jesús Ferreira19 Danny Musovski24 Stefan Frei28 Yeimar Gómez Andrade45 Peter Kingston50 Max Anchor53 Gallatin Sandnes90 Sebastian Gomez
    Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026
    Philadelphia UnionThống kêSeattle Sounders
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    15
    Dứt điểm
    7
    5
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    Cầu thủ nổi bật
    Milan Iloski
    Milan Iloski
    Philadelphia Union
    1 bàn
    Frankie Westfield
    Frankie Westfield
    Philadelphia Union
    1 kiến tạo · điểm 7.65
    Cavan Sullivan
    Cavan Sullivan
    Philadelphia Union
    Điểm 7.67
    Kai Wagner
    Kai Wagner
    Philadelphia Union
    Điểm 7.4

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Philadelphia Union vs Seattle Sounders

    Thời gian: 06h30 ngày 26/07/2026

    Sân vận động: Subaru Park

    Giải đấu: MLS Nhà nghề Mỹ

    Philadelphia Union cần tận dụng điểm tựa sân nhà

    Philadelphia Union bước vào trận đấu với phong độ gần đây gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định, dù chiến thắng ở trận gần nhất có thể mang lại phần nào sự tự tin trước cuộc tiếp đón Seattle Sounders.

    Trên bảng xếp hạng, Philadelphia Union đang đứng hạng 15 với 10 điểm. Vị trí này khiến từng trận đấu trở nên quan trọng, đặc biệt khi đội có cơ hội thi đấu tại Subaru Park. Tuy nhiên, lợi thế địa điểm chỉ có thể phát huy nếu Philadelphia Union giữ được sự chủ động và hạn chế những khoảng thời gian mất kiểm soát trong trận.

    Về cách tiếp cận, Philadelphia Union nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng. Đội không nên đẩy cao đội hình một cách thiếu kiểm soát, bởi phong độ hiện tại cho thấy hàng loạt kết quả bất lợi đã xuất hiện trong giai đoạn gần đây. Một thế trận chắc chắn ở khu vực giữa sân, sau đó tăng tốc ở những thời điểm phù hợp, có thể là phương án giúp đội chủ nhà giảm rủi ro.

    Seattle Sounders sa sút rõ rệt trong chuỗi gần nhất

    Seattle Sounders chỉ có 1 trận thắng và nhận 4 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi phong độ kém tích cực hơn Philadelphia Union, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng đội khách duy trì sự ổn định trong chuyến làm khách tại Subaru Park.

    Điểm đáng chú ý là Seattle Sounders từng giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Kết quả đó giúp đội khách có cơ sở về mặt tâm lý, nhưng không thể xóa đi những vấn đề được thể hiện qua chuỗi 5 trận gần đây. Seattle Sounders sẽ cần một cách nhập cuộc thận trọng, bởi việc để Philadelphia Union kiểm soát nhịp độ có thể khiến đội khách phải chịu sức ép kéo dài.

    Ngược lại, nếu Seattle Sounders tổ chức được hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các thời điểm chuyển trạng thái, họ vẫn có thể tạo ra thế trận khó chịu. Với phong độ hiện tại, ưu tiên hàng đầu của đội khách có thể là tránh mắc sai lầm sớm và duy trì cự ly đội hình ổn định.

    Cuộc đấu của sự thận trọng và khả năng kiểm soát

    Phong độ của hai đội đều không tạo ra cảm giác chắc chắn, dù mức độ khó khăn của Seattle Sounders đang lớn hơn. Philadelphia Union có lợi thế sân nhà và vừa trải qua một trận thắng, nhưng thành tích 1 thắng, 1 hòa và 3 thua trong 5 trận gần nhất cho thấy đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

    Trong khi đó, Seattle Sounders có thể dựa vào kết quả đối đầu gần nhất để duy trì niềm tin. Tuy nhiên, chuỗi 1 thắng và 4 thua trong cùng khoảng thời gian khiến đội khách khó được đánh giá cao nếu trận đấu đòi hỏi khả năng duy trì sức ép liên tục.

    Về chiến thuật, thế trận có thể được quyết định bởi đội nào kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân và chuyển từ phòng ngự sang tấn công hiệu quả hơn. Philadelphia Union cần tránh biến lợi thế sân nhà thành áp lực ngược, còn Seattle Sounders phải giải quyết bài toán duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

    Nhận định trước trận

    Đây là cuộc đối đầu giữa một Philadelphia Union đang đứng hạng 15 với 10 điểm và một Seattle Sounders có phong độ gần đây sa sút. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về đà kết quả, trong khi đội khách có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất.

    Philadelphia Union được kỳ vọng sẽ chủ động hơn nhờ thi đấu tại Subaru Park, nhưng sự thiếu ổn định khiến họ không thể xem nhẹ khả năng phản công của Seattle Sounders. Ngược lại, Seattle Sounders cần chứng minh rằng chiến thắng trước đó không chỉ là điểm sáng đơn lẻ trong chuỗi kết quả kém tích cực.

    Nhìn chung, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi khả năng kiểm soát sai lầm và mức độ hiệu quả trong các thời điểm chuyển trạng thái. Không đội nào có nền tảng phong độ đủ thuyết phục để tạo ra sự chênh lệch rõ ràng trước giờ bóng lăn.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Philadelphia Union · 0 thắng0 hòaSeattle Sounders · 1 thắng
    01/05/2024
    Philadelphia Union
    2 - 3
    Seattle Sounders
    SS
    Philadelphia Union
    5 trận gần nhất
    TBHBB
    16
    Trận
    2-4-10
    T-H-B
    21
    Ghi (TB 1.3)
    31
    Thủng lưới
    Seattle Sounders
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    15
    Trận
    7-3-5
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 1.3)
    19
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3Chicago Fire15825+1026BTTTB
    14Atlanta United163310-1012BHBBH
    15Philadelphia Union162410-1010BBHBT
    Tình hình lực lượng
    Philadelphia Union
    Japhet Sery Larsen (Shoulder Injury)
    Quinn Sullivan (Cruciate Ligament Tear)
    Jesús Bueno (Ankle Injury)
    Seattle Sounders
    Nikola Petković (Cruciate Ligament Tear)
    Yeimar Gómez Andrade (Muscle Injury)
    Nouhou (Called Up To National Team)
    Pedro de la Vega (Broken Kneecap)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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