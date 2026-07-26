Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
31'
Milan Iloski — kiến tạo Frankie Westfield
Philadelphia Union
Thẻ phạt
12'
Hassani Dotson
Seattle Sounders
Đồ thị diễn biến
Philadelphia UnionHT 45'Seattle Sounders
Thống kê trận đấu
Philadelphia UnionThống kêSeattle Sounders
Philadelphia Union vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Milan Iloski
Philadelphia Union
1 bàn
Frankie Westfield
Philadelphia Union
1 kiến tạo · điểm 7.65
Cavan Sullivan
Philadelphia Union
Điểm 7.67
Kai Wagner
Philadelphia Union
Điểm 7.4
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Philadelphia Union
7.69
Milan IloskiMOTM1 bàn
7.65
Frankie Westfield1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Philadelphia Union
2 Geiner Martínez5 Japhet Sery Larsen8 Jesús Bueno11 Alejandro Bedoya16 Ben Bender23 Ezekiel Alladoh28 Agustín Anello33 Quinn Sullivan76 Andrew Rick
Seattle Sounders
9 Jesús Ferreira19 Danny Musovski24 Stefan Frei28 Yeimar Gómez Andrade45 Peter Kingston50 Max Anchor53 Gallatin Sandnes90 Sebastian Gomez
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: Milan Iloski lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: Frankie Westfield)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Philadelphia Union · 0 thắng0 hòaSeattle Sounders · 1 thắng
01/05/2024
Philadelphia Union
2 - 3
Seattle Sounders
SS
Phong độ & thống kê mùa giải
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
TTBHB
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
BBBBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|16
|12
|3
|1
|+22
|39
|TTTTT
|2
|Inter Miami
|16
|10
|4
|2
|+12
|34
|TTTTT
|3
|Chicago Fire
|15
|8
|2
|5
|+10
|26
|BTTTB
|…
|13
|CF Montréal
|16
|4
|3
|9
|-10
|15
|HBHHB
|14
|Philadelphia Union
|17
|3
|4
|10
|-9
|13
|BHBTT
|15
|Atlanta United
|16
|3
|3
|10
|-10
|12
|BHBBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)