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    Thống kê trận đấu Philadelphia Union 1-0 Seattle Sounders: Milan Iloski tỏa sáng, Philadelphia Union giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 08:32

    Philadelphia Union vượt qua Seattle Sounders với tỷ số 1-0. Milan Iloski là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.69. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    31'
    Milan Iloski — kiến tạo Frankie Westfield
    Philadelphia Union
    Thẻ phạt
    12'
    Hassani Dotson
    Seattle Sounders
    Đồ thị diễn biến
    Philadelphia UnionHT 45'Seattle Sounders

    Thống kê trận đấu

    Philadelphia UnionThống kêSeattle Sounders
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    15
    Dứt điểm
    7
    5
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    Philadelphia Union vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Milan Iloski
    Milan Iloski
    Philadelphia Union
    1 bàn
    Frankie Westfield
    Frankie Westfield
    Philadelphia Union
    1 kiến tạo · điểm 7.65
    Cavan Sullivan
    Cavan Sullivan
    Philadelphia Union
    Điểm 7.67
    Kai Wagner
    Kai Wagner
    Philadelphia Union
    Điểm 7.4

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Philadelphia Union
    7.69
    Milan IloskiMOTM1 bàn
    7.67
    Cavan Sullivan
    7.65
    Frankie Westfield1 KT
    7.4
    Kai Wagner
    7.08
    Nathan Harriel
    6.89
    Quinn Sullivan
    6.89
    Neil Pierre
    6.88
    Indiana Vassilev
    6.82
    Danley Jean Jacques
    6.77
    Andre Blake
    6.68
    Ezekiel Alladoh
    6.6
    Jesús Bueno
    6.54
    Bruno Damiani
    6.33
    Jovan Lukić
    Seattle Sounders
    7.08
    Paul Arriola
    6.95
    Snyder Brunell
    6.84
    Gallatin Sandnes
    6.83
    Nouhou
    6.79
    Hassani Dotson
    6.72
    Jesús Ferreira
    6.72
    Stuart Hawkins
    6.69
    Albert Rusnák
    6.67
    Peter Kingston
    6.67
    Sebastian Gomez
    6.53
    Andrew Thomas
    6.41
    Danny Musovski
    6.38
    Paul Rothrock
    6.36
    Antino Lopez
    6.28
    Kalani Kossa-Rienzi
    6.2
    Osaze De Rosario

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Philadelphia Union
    Sơ đồ 4-4-2
    Seattle Sounders
    Sơ đồ 4-2-3-1
    18
    Andre Blake
    39
    Frankie Westfield
    44
    Neil Pierre
    26
    Nathan Harriel
    27
    Kai Wagner
    6
    Cavan Sullivan
    21
    Danley Jean Jacques
    4
    Jovan Lukić
    19
    Indiana Vassilev
    10
    Milan Iloski
    9
    Bruno Damiani
    26
    Andrew Thomas
    85
    Kalani Kossa-Rienzi
    39
    Stuart Hawkins
    35
    Antino Lopez
    5
    Nouhou
    31
    Hassani Dotson
    37
    Snyder Brunell
    17
    Paul Arriola
    11
    Albert Rusnák
    14
    Paul Rothrock
    95
    Osaze De Rosario
    Dự bị
    Philadelphia Union
    2 Geiner Martínez5 Japhet Sery Larsen8 Jesús Bueno11 Alejandro Bedoya16 Ben Bender23 Ezekiel Alladoh28 Agustín Anello33 Quinn Sullivan76 Andrew Rick
    Seattle Sounders
    9 Jesús Ferreira19 Danny Musovski24 Stefan Frei28 Yeimar Gómez Andrade45 Peter Kingston50 Max Anchor53 Gallatin Sandnes90 Sebastian Gomez

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: Milan Iloski lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: Frankie Westfield)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Philadelphia Union · 0 thắng0 hòaSeattle Sounders · 1 thắng
    01/05/2024
    Philadelphia Union
    2 - 3
    Seattle Sounders
    SS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Philadelphia Union
    5 trận gần nhất
    TTBHB
    17
    Trận
    3-4-10
    T-H-B
    22
    Ghi (TB 1.3)
    31
    Thủng lưới
    Seattle Sounders
    5 trận gần nhất
    BBBBB
    16
    Trận
    7-3-6
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 1.2)
    20
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3Chicago Fire15825+1026BTTTB
    13CF Montréal16439-1015HBHHB
    14Philadelphia Union173410-913BHBTT
    15Atlanta United163310-1012BHBBH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Philadelphia Union 1-0 Seattle Sounders: Milan Iloski tỏa sáng, Philadelphia Union giành trọn 3 điểm
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