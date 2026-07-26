Thống kê trận đấu Philadelphia Union 1-0 Seattle Sounders: Milan Iloski tỏa sáng, Philadelphia Union giành trọn 3 điểm

Philadelphia Union vượt qua Seattle Sounders với tỷ số 1-0. Milan Iloski là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.69. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.