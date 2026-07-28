Philippines 1-4 Myanmar: Myanmar giành chiến thắng Philippines chiếm ưu thế trong lịch sử đối đầu với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Myanmar bước vào trận đấu sau thất bại gần nhất.

Philippines 1 - 4 Myanmar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Philippines tiếp đón Myanmar.

7' Kyaw Min Oo đưa Myanmar vượt lên Phút 7', Kyaw Min Oo lập công, đưa Myanmar vượt lên dẫn trước Philippines. Bàn thắng sớm phản ánh thế khởi đầu chủ động của Myanmar với 3 pha dứt điểm, trong đó có 2 lần trúng đích.

11' Sandro Reyes nhận thẻ vàng Phút 11, Sandro Reyes nhận thẻ vàng. Philippines đang bị Myanmar dẫn 0-1, và chiếc thẻ này khiến họ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

12' Myanmar chủ động, Philippines chịu sức ép Sau 12 phút, Myanmar đang dẫn thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 45 - 55 và có nhiều pha dứt điểm hơn, 1 - 3. Philippines chưa tạo được sức ép đáng kể, khi Myanmar cũng nhỉnh hơn ở phạt góc với 0 - 2.

21' Maung Maung Lwin nhận thẻ vàng Phút 21', Maung Maung Lwin nhận thẻ vàng. Myanmar cần thận trọng hơn khi đang dẫn Philippines 0-1.

22' Hein Zeyar Lin nhận thẻ vàng Phút 22', Hein Zeyar Lin nhận thẻ vàng. Myanmar đang dẫn Philippines 0-1, trong thế trận bắt đầu nóng lên với những thẻ phạt liên tiếp.

24' Myanmar nguy hiểm hơn dù ít cầm bóng Sau 24 phút, Philippines nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54 - 46 , nhưng Myanmar mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn khi dứt điểm 3 - 6 , trong đó số lần trúng đích là 0 - 3 . Đội khách đang phòng ngự kín kẽ và chờ cơ hội phản công khi đã dẫn trước.

28' Than Paing giúp Myanmar nhân đôi cách biệt Phút 28, Than Paing lập công, giúp Myanmar nhân đôi cách biệt trước Philippines. Tỷ số hiện tại là 0-2, và nếu giữ tỷ số này, Myanmar vẫn phải chờ để biết cơ hội đi tiếp.

34' VAR kiểm tra tình huống của Jarvey Gayoso Phút 34', VAR vào cuộc để kiểm tra tình huống liên quan Jarvey Gayoso. Philippines đang bị Myanmar dẫn 0-2, nhưng chưa có kết luận nào được công bố.

34' Myat Phone Khant nhận thẻ vàng Phút 34, Myat Phone Khant nhận thẻ vàng. Trận đấu đang nóng lên với liên tiếp những tình huống bị cảnh cáo.

36' Philippines cầm bóng, Myanmar sắc bén Phút 36 , Philippines kiểm soát bóng nhiều hơn với 59-41 nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn. Myanmar tỏ ra sắc bén và nguy hiểm hơn khi dẫn trước, vượt trội về dứt điểm 3-9 và số lần trúng đích 0-5.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' K. Nishioka vào sân đầu hiệp hai Phút 46', K. Nishioka vào sân thay Pocholo Bugas. Trong bối cảnh Philippines đang bị dẫn, sự xuất hiện của Nishioka mang đến thêm một lựa chọn cho đội bóng áo xanh.

48' Philippines cầm bóng, Myanmar sắc bén hơn Phút 48', Philippines cầm bóng nhiều hơn với 58 - 42 nhưng Myanmar mới là đội tạo ra sức ép đáng kể, vượt trội về dứt điểm 11 - 4 và số lần trúng đích 6 - 1. Philippines kiểm soát bóng nhưng chưa đủ sắc bén, còn Myanmar cho thấy sự hiệu quả trong thế trận chờ thời cơ.

61' Myanmar chịu sức ép nhưng vẫn sắc bén Phút 61 , Philippines kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 60 - 40, nhưng Myanmar mới là đội tạo ra khác biệt nhờ dứt điểm 12 - 9 và số lần trúng đích 6 - 1. Philippines đang phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, trong khi Myanmar có thể tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

68' Jarvey Gayoso giúp Philippines rút ngắn cách biệt Phút 68', Jarvey Gayoso lập công sau đường kiến tạo của J. Mariona, giúp Philippines rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Nếu giữ tỷ số này, Philippines tạm đứng #3 bảng nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

68' Hein Htet Aung vào sân phút 68 Phút 68, Hein Htet Aung vào sân thay Lwin Moe Aung. Myanmar có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Philippines 1-2.

68' Phyo Pyae Sone vào sân Phút 68, Phyo Pyae Sone được tung vào sân thay Myat Phone Khant. Sự điều chỉnh này mang đến thêm nhân sự cho Myanmar trong những phút tiếp theo.

73' Myanmar sắc bén dù Philippines cầm bóng nhiều Phút 73 , Philippines đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 60-40 , nhưng Myanmar mới là đội tạo ra sức ép hiệu quả hơn khi dẫn 2-1 và có số cú dứt điểm 15-12 , trong đó trúng đích 6-2 . Philippines phải đẩy cao đội hình, còn Myanmar đang cho thấy sự nguy hiểm trong những pha lên bóng.

74' Myanmar điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, Zwe Khant Min vào sân thay Hein Phyo Win. Myanmar làm mới đội hình trong quãng thời gian cuối trận, khi đang nắm lợi thế trước Philippines.

76' R. Ritarita vào sân ở phút 76 Phút 76, R. Ritarita vào sân thay Oskari Kekkonen. Myanmar có thêm điều chỉnh nhân sự trong thời điểm đang dẫn Philippines.

78' Daisuke Sato nhận thẻ vàng phút 78 Phút 78, Daisuke Sato nhận thẻ vàng khi Philippines đang bị Myanmar dẫn 1-2. Trận đấu bước vào những phút cuối với lợi thế vẫn thuộc về Myanmar.

81' Win Naing Tun nới rộng cách biệt cho Myanmar Phút 81', Win Naing Tun lập công sau đường kiến tạo của Hein Htet Aung, giúp Myanmar nâng tỷ số lên 1-3 trước Philippines. Bàn thắng này đưa Myanmar tiến gần hơn tới chiến thắng, dù nếu giữ tỷ số này, cục diện bảng vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

83' Than Paing giúp Myanmar dẫn 1-4 Phút 83, Than Paing lập công, giúp Myanmar nới rộng cách biệt lên 1-4 trước Philippines. Nếu giữ tỷ số này, Myanmar tạm đứng thứ 4 bảng với 0 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

85' Myanmar sắc bén, Philippines bế tắc Bước sang phút 85, Philippines kiểm soát bóng nhiều hơn (61-39) nhưng chưa tạo được sức ép tương xứng. Myanmar vẫn sắc bén hơn với thống kê dứt điểm 12-17 và trúng đích 2-8, qua đó duy trì thế dẫn 4-1.

87' A. Aldeguer vào sân phút 87 Phút 87, A. Aldeguer vào sân thay Daisuke Sato trong bối cảnh Philippines đang bị Myanmar dẫn 1-4.

87' Myanmar thay người ở phút 87 Phút 87, Wai Lin Aung vào sân thay Myat Kaung Khant, trong bối cảnh Myanmar đang dẫn Philippines 1-4. Thay đổi này có thể giúp Myanmar củng cố đội hình ở những phút cuối.

87' Myanmar thay người ở phút 87 Phút 87, Aung Myo Khant vào sân, thay Win Naing Tun. Myanmar thực hiện sự điều chỉnh khi trận đấu đã bước vào những phút cuối.

KT Kết thúc: Philippines 1-4 Myanmar Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 18:54 28/07/2026

Đội hình chính thức Philippines Sơ đồ 4-5-1 Myanmar Sơ đồ 4-2-3-1 1 Q. Kammeraad 21 Daisuke Sato 4 N. Leddel 24 Santi Rublico 5 Scott Woods 17 Cole Mrowka 6 Sandro Reyes 14 Oskari Kekkonen 22 J. Mariona 19 Pocholo Bugas 9 Javier Gayoso 23 Zin Nyi Nyi Aung 2 Hein Phyo Win 4 Soe Moe Kyaw 3 Hein Zeyar Lin 25 Myat Phone Khant 11 Maung Maung Lwin 6 Kyaw Min Oo 7 Lwin Moe Aung 20 Myat Kaung Khant 10 Win Naing Tun 9 Than Paing Dự bị Philippines 2 Adrian Ugelvik 8 G. Muens 10 J. Lucero 11 K. Nishioka 12 J. Rosquillo 13 M. Rey 15 E. Mangaoang 16 Patrick Deyto 18 A. Aldeguer Myanmar 1 Sann Satt Naing 5 Nanda Kyaw 8 Wai Lin Aung 13 Khun Kyaw Zin Hein 14 Aung Myo Khant 15 Zwe Khant Min 17 Phyo Pyae Sone 18 Nay Lin Htet 19 Hein Htet Aung Cập nhật đội hình lúc 17:00 28/07/2026

Philippines Thống kê Myanmar 62% Kiểm soát bóng 38% 13 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 8 5 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật T Than Paing Myanmar 2 bàn Kyaw Min Oo Myanmar 1 bàn J Javier Gayoso Philippines 1 bàn W Win Naing Tun Myanmar 1 bàn J J. Mariona Philippines 1 kiến tạo M Maung Maung Lwin Myanmar 1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Philippines đối đầu Myanmar tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 17h ngày 28/07/2026. Trận đấu diễn ra tại New Clark City Athletics Stadium.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Philippines hiện xếp hạng 3 với 0 điểm, còn Myanmar đứng hạng 4, cũng chưa có điểm. Những con số này cho thấy khoảng cách trên bảng xếp hạng không được tạo nên bởi điểm số, vì cả hai đội đều chưa giành được điểm nào.

Lợi thế nghiêng về Philippines trong đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Philippines thắng 3 trận và hòa 2 trận trước Myanmar. Myanmar không có chiến thắng nào trong chuỗi đối đầu này. Đây là cơ sở rõ ràng nhất để Philippines bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn, dù đội bóng này cũng chưa có điểm trên bảng xếp hạng hiện tại.

Xu hướng đối đầu cho thấy Philippines thường có kết quả tốt khi chạm trán Myanmar trong những lần gần đây. Ngược lại, Myanmar cần tìm cách phá vỡ chuỗi trận không thắng trước đối thủ, đồng thời cải thiện màn trình diễn sau thất bại gần nhất.

Myanmar chịu sức ép sau trận thua gần nhất

Phong độ gần nhất được cung cấp của Myanmar là một trận thua. Dữ liệu này chưa đủ để đánh giá toàn diện chuỗi phong độ dài hơn, nhưng nó cho thấy đội bóng cần nhanh chóng điều chỉnh trước cuộc đối đầu với Philippines.

Trong bối cảnh cả hai đội cùng có 0 điểm, khả năng kiểm soát tâm lý sẽ có ý nghĩa đáng kể. Myanmar không chỉ phải đối mặt với áp lực từ vị trí hạng 4, mà còn cần vượt qua bất lợi về kết quả đối đầu. Một màn trình diễn thận trọng, giảm sai sót và duy trì sự tập trung có thể là nền tảng để đội bóng này tạo ra thế trận cân bằng hơn.

Philippines cần biến ưu thế đối đầu thành thế trận

Philippines có lợi thế về lịch sử đối đầu, nhưng lợi thế đó chỉ thực sự có giá trị nếu được chuyển hóa thành khả năng kiểm soát trận đấu. Đội bóng đang đứng hạng 3 với 0 điểm, vì vậy không thể chỉ dựa vào những kết quả trong quá khứ để tạo khác biệt.

Điểm quan trọng với Philippines là duy trì sự chủ động trong các thời điểm then chốt. Khi đối thủ đang có phong độ gần nhất không thuận lợi, Philippines có thể hướng tới việc gây sức ép ổn định và buộc Myanmar phải xử lý bóng trong trạng thái chịu áp lực. Tuy nhiên, đây là nhận định về yêu cầu thế trận, không phải khẳng định về cách bố trí đội hình cụ thể.

Những điểm then chốt trước giờ bóng lăn

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để xác định đội nào sẽ sử dụng hệ thống thi đấu nào, cũng như cầu thủ cụ thể có thể tạo ảnh hưởng lớn nhất.

Thay vào đó, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi ba yếu tố: khả năng tận dụng cơ hội, mức độ hạn chế sai lầm và cách hai đội phản ứng với sức ép từ bối cảnh chưa có điểm. Philippines có cơ sở để nhập cuộc tự tin hơn nhờ thành tích đối đầu, trong khi Myanmar cần thể hiện sự chắc chắn để tránh lặp lại kết quả không thuận lợi gần nhất.

Nhận định Philippines vs Myanmar

Philippines sở hữu ưu thế đáng kể về đối đầu khi thắng 3 và hòa 2 trong 5 lần gặp Myanmar gần nhất. Dù vậy, cả hai đội đều đang có 0 điểm trên bảng xếp hạng, khiến trận đấu tại New Clark City Athletics Stadium trở thành cơ hội để mỗi bên tạo ra chuyển biến về kết quả.

Myanmar cần một màn trình diễn kỷ luật để chấm dứt chuỗi không thắng trước Philippines. Trong khi đó, Philippines được đánh giá nhỉnh hơn về sự tự tin nhờ xu hướng đối đầu, nhưng vẫn phải chứng minh ưu thế ấy bằng màn trình diễn cụ thể trên sân. Trận đấu hứa hẹn được định đoạt bởi bản lĩnh và khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng, thay vì chỉ bởi lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philippines · 3 thắng 2 hòa Myanmar · 0 thắng Philippines 5 - 1 Myanmar PHI Philippines 1 - 1 Myanmar Hòa Myanmar 2 - 3 Philippines PHI Philippines 2 - 0 Myanmar PHI Myanmar 0 - 0 Philippines Hòa

Philippines 5 trận gần nhất T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Myanmar 5 trận gần nhất B B B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 1 1 0 0 +5 3 T 2 Malaysia 1 1 0 0 +1 3 T 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 1 0 0 1 -1 0 B 5 Lào 1 0 0 1 -5 0 B

Tình hình lực lượng Philippines Không có thông tin Myanmar ✚ Zin Nyi Nyi Aung (Neck Injury)