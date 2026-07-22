Chính trị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, tặng quà các gia đình chính sách Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ngày 22/7, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình có công trên địa bàn xã Hàm Tân và phường Tiến Thành.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và lãnh đạo xã Hàm Tân thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh

Tại xã Hàm Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh (97 tuổi). Mẹ có chồng là liệt sĩ Nguyễn Chơi và 1 người con là liệt sĩ Nguyễn Xuân. Mẹ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014. Hiện nay, Mẹ đang được Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - La Gi nhận phụng dưỡng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe thương binh Dương Thị Hai ở xã Hàm Tân

Đến thăm Mẹ Dương Thị Thạnh, đồng chí Đặng Hồng Sỹ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, mất mát to lớn của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng gia đình.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho ông Phạm Tấn Hiệp ở xã Hàm Tân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn đến thăm, tặng quà cho ông Phạm Tấn Hiệp (SN 1965, ngụ thôn Nghĩa Tân), là con liệt sĩ; bà Dương Thị Hai (SN 1930, ngụ thôn Láng Gòn 2, xã Hàm Tân), thương binh 45%.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Đặng Hồng Sỹ động viên thân nhân liệt sĩ, thương binh và gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các gia đình có điều kiện cuộc sống tốt hơn nữa.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho ông Nguyễn Duy Linh ở phường Tiến Thành

Tại phường Tiến Thành, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Duy Linh (SN 1943), thương binh 81%; thăm bà Nguyễn Thị Đáp (SN 1923), mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Đồng; bà Phan Thị Hồng (SN 1950), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương 81%.

“ Những cống hiến, hi sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công là vô cùng to lớn cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Các thế hệ hôm nay luôn trân trọng, biết ơn và sẽ tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đến thăm các gia đình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ trân trọng những cống hiến, hi sinh của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho bà Phan Thị Hồng ở phường Tiến Thành

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ vui mừng khi các gia đình đều được các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người thân quan tâm chăm sóc chu đáo.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công với cách mạng.