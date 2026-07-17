Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 17/7, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn xã Hàm Kiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư

Dịp này, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư (SN 1931, ở thôn Dân Hiệp). Mẹ có chồng là liệt sĩ Nguyễn Phúc (Nguyễn Trung) và con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ thắp nhang tri ân các liệt sĩ là thân nhân của Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho bà Huỳnh Thị Thi (SN 1945, ở thôn Phú Hiệp), người tham gia hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; ông Tống Văn Thắng (SN 1957, ở thôn Phú Thọ), thương binh 21% và bà Lê Thị Bông (SN 1935, ở thôn Mương Mán), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, bệnh binh 61%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm bà Lê Thị Bông, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, bệnh binh 61%

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm thương binh Tống Văn Thắng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Hồng Sỹ gửi lời chúc sức khỏe đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.