Chính trị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn các xã Hàm Thạnh, Tuyên Quang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mức ở xã Hàm Thạnh

Tại xã Hàm Thạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mức (sinh năm 1930).

Mẹ có chồng là liệt sĩ Nguyễn Bội và người con ruột duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hiện nay, Mẹ được vợ chồng người cháu chăm sóc, phụng dưỡng tại thôn Dân Cường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thắp nhang tri ân tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mức

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ, đồng chí Đặng Hồng Sỹ bày tỏ niềm vui khi Mẹ luôn được người thân chăm sóc chu đáo, vẫn giữ được sự minh mẫn và tinh thần lạc quan. Đồng chí chúc Mẹ tiếp tục mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, tặng quà thương binh Đỗ Thương ở xã Hàm Thạnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đến thăm, tặng quà ông Mang Văn Gia (SN 1947), bệnh binh 61% và ông Đỗ Thương, thương binh 25%, cùng ngụ xã Hàm Thạnh.

Tại xã Tuyên Quang, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đã đến thăm, tặng quà tri ân bà Huỳnh Thị Ướm (SN 1953), bệnh binh 61%; ông Trương Văn Tư (SN 1939), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1954), thương binh 41% và bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1950), mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ thăm hỏi sức khỏe ông Trương Văn Tư ở xã Tuyên Quang

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ thăm hỏi sức khỏe bà Huỳnh Thị Ướm ở xã Tuyên Quang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ khẳng định, việc chăm lo người có công là trách nhiệm, đồng thời là tình cảm, đạo lý thiêng liêng của dân tộc Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông tin với các gia đình về Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng chí Đặng Hồng Sỹ cho biết đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tri ân các Anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ mong muốn các gia đình, cán bộ từng tham gia kháng chiến và Nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ, lãnh đạo Sở Nội vụ thăm hỏi sức khỏe thương binh Nguyễn Thị Hoa và gia đình ở xã Tuyên Quang

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đây là nguồn động viên to lớn để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, tích cực đóng góp vào sự phát triển của quê hương.