Xây dựng Đảng Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng làm việc với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng Chiều 30/7, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc triển khai Quy định số 396-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của đơn vị sau khi hợp nhất 3 trường chính trị của các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Hiện nay, Trường hoạt động theo mô hình “một trụ sở, ba điểm trường”, gồm điểm trường chính tại phường Xuân Hương - Đà Lạt và 2 cơ sở đặt tại các phường Đông Gia Nghĩa, Bình Thuận.



Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Sau hợp nhất, Trường có 106 viên chức và người lao động; trong đó, đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức gồm 66 người. Về trình độ chuyên môn, đơn vị có 2 tiến sĩ, 71 thạc sĩ và 19 người có trình độ đại học. Đảng bộ Trường hiện có 5 chi bộ với 91 đảng viên.



Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Trường Chính trị tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tuyển sinh, quản lý lớp học, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá chất lượng được triển khai theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.



Đại diện lãnh đạo các ban, ngành dự buổi làm việc

Từ tháng 1 đến tháng 7/2026, trường đã mở 38/61 lớp với 2.851 học viên, đạt 62,3% kế hoạch cả năm, được Tỉnh ủy phê duyệt. Nội dung bài giảng thường xuyên được cập nhật các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề thực tiễn tại địa phương; chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, phát huy tính chủ động của người học.



Quang cảnh buổi làm việc

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh. Nhà trường đang triển khai 1 đề tài khoa học cấp tỉnh, 5 đề tài khoa học cấp cơ sở; phối hợp thực hiện đề tài cấp bộ về phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn gắn với công nghệ số và chuyển đổi số. Trường đã tổ chức 2 hội thảo khoa học cấp trường, xuất bản các bản tin lý luận và thực tiễn, biên soạn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy.

Đối với việc xây dựng trường chính trị chuẩn, đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã đạt 46/51 chỉ tiêu chuẩn mức 1 và 38/60 chỉ tiêu chuẩn mức 2. Đơn vị phấn đấu hoàn thành 5 chỉ tiêu còn lại của chuẩn mức 1 chậm nhất trong quý III/2027; hoàn thành các chỉ tiêu chuẩn mức 2 vào năm 2032.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Lâm Đồng Nguyễn Khắc Nam Sơn phát biểu

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo nhà trường cũng nêu lên các khó khăn còn tồn tại. Sau hợp nhất, quy mô tổ chức và khối lượng nhiệm vụ tăng lên, trong khi cơ sở vật chất tại các điểm trường còn thiếu và chưa đồng bộ. Một số phòng học, hội trường, khu ký túc xá, trang thiết bị công nghệ thông tin đã xuống cấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong một số mặt công tác chưa đồng đều...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đức Vũ giải đáp các khó khăn về biên chế mà nhà trường nêu lên

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Trường Chính trị tỉnh trong quá trình ổn định tổ chức sau hợp nhất, duy trì hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.



Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

“ Nhà trường tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ phù hợp với vị trí việc làm; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Nội dung, phương pháp đào tạo phải tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn phát triển của tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trường xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; rà soát, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tại các điểm trường, từng bước khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ sau hợp nhất.