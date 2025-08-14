Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Đinh Văn Lâm Hà Chiều 14/8, tại Hội trường Đảng uỷ xã Đinh Văn Lâm Hà, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Khoá X với các xã Tân Hà Lâm Hà, Đinh Văn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng gồm các ông, bà: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Nguyên Ngọc Dung, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; K'Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Nam Hà Lâm Hà; Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà.

Các đồng chí lãnh đạo các xã và đại biểu, cử tri dự buổi tiếp xúc

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và hơn 300 cử tri các xã Đinh Văn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà và Phúc Thọ Lâm Hà.

Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng K' Dung trình bày báo cáo với cử tri

Tại đây, cử tri đã nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, báo cáo giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe báo cáo của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, cử tri các địa phương đã vui mừng, phấn khởi; đồng thời, ghi nhận những kết quả đã đạt được của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua.

Cử tri địa phương kiến nghị một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã kiến nghị 26 lượt ý kiến về một số vấn đề như: Một số tuyến đường tỉnh lộ, liên xã, liên thôn xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; một số công trình thủy lợi, đường điện chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến nhiều nguy cơ mất an toàn tại thôn, xóm, khu dân cư.

Nhiều kiến nghị liên quan đến an sinh xã hội được các cử tri nêu lên tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng nêu lên khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai; các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, tệ nạn xã hội về ma túy…

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được Chủ tịch UBND các xã tiếp thu, trả lời, giải trình cụ thể tại buổi tiếp xúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình tại buổi tiếp xúc

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao những kiến nghị của cử tri.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chia sẻ những khó khăn mà người dân các xã đang gặp phải, đặc biệt là sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Thị Phúc cũng đã trao đổi thêm với cử tri về một số vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, quản lý trụ sở hành chính công sau sáp nhập, đầu tư hạ tầng cơ sở và thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng.

Đối với các vấn đề khác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận đầy đủ; đồng thời, giao tổ thư ký tổng hợp để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.