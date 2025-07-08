Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra công tác vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Hiệp và Di Linh Ngày 7/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại xã Gia Hiệp và xã Di Linh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc tại xã Gia Hiệp

Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc

Xã Gia Hiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính Tam Bố và Gia Hiệp, với diện tích 324,43 km², dân số 21.462 người; trong đó, 33,58% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau sắp xếp, chính quyền hai cấp được kiện toàn, vận hành ổn định. Đội ngũ cán bộ được củng cố. Tổ chức bộ máy được bố trí đồng bộ, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận trong Nhân dân.

Lãnh đạo địa phương tham dự buổi làm việc tại xã Gia Hiệp

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân, tổ chức. Từ ngày 9/7-6/8, Trung tâm tiếp nhận 393 hồ sơ; trong đó, 278 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 90 hồ sơ đang xử lý và 22 hồ sơ bị tạm dừng hoặc trả về do sai thủ tục, chưa phân quyền người xử lý.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp Nguyễn Thế Học báo cáo tình hình tổ chức bộ máy sau sáp nhập

Còn tại xã Di Linh, đây là địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm các xã: Liên Đầm, Gung Ré, Tân Châu và thị trấn Di Linh, với diện tích 26.828 ha, dân số 64.179 người; trong đó, 35,4% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Gia Hiệp

Sau một tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp, địa phương đã kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ bài bản, tận dụng hiệu quả trụ sở cũ, đảm bảo điều kiện làm việc và phục vụ tốt Nhân dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc tại xã Di Linh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc tại xã Di Linh

Cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Di Linh được vận hành đồng bộ, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp ngay từ ngày đầu thực hiện mô hình mới. Trong tháng đầu hoạt động, Trung tâm tiếp nhận 1.951 hồ sơ, đã giải quyết 1.727 hồ sơ; trong đó, 747 hồ sơ trước hạn, 956 hồ sơ đúng hạn và 24 hồ sơ quá hạn; còn lại đang trong thời gian xử lý.

Đồng chí Trần Hồng Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Di Linh nêu các vướng mắc trong công tác vận hành chính quyền hai cấp

Tình hình kinh tế - xã hội của hai xã tiếp tục ổn định. Thu ngân sách đạt tiến độ. Sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ. Các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực.

Cán bộ xã Di Linh tham dự buổi làm việc

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Chính quyền chủ động rà soát, kiến nghị tháo gỡ khó khăn để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Di Linh

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại hai xã Gia Hiệp và Di Linh được triển khai đồng bộ, đúng quy định, thể hiện qua việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập, thành lập các cơ quan chuyên trách, cơ quan tham mưu, tiếp nhận và chuyển giao các tổ chức đảng bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Phó Giám đốc Sở Tài chính Bùi Thị Tuyết Mai phản hồi kiến nghị của địa phương

Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I và triển khai Nghị quyết một cách kịp thời, bài bản đã tạo nền tảng chính trị vững chắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành trong giai đoạn mới.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vũ Quang Lâm trao đổi và định hướng tháo gỡ các khó khăn

Dù đã đạt kết quả bước đầu, cả hai xã vẫn gặp khó khăn trong vận hành mô hình mới như thiếu công chức chủ chốt, hạ tầng công nghệ xuống cấp, phần mềm hành chính chưa hoàn chỉnh. Việc phân cấp chưa rõ, khối lượng công việc lớn, cán bộ chưa đồng đều. Công tác xây dựng Đảng cũng gặp vướng do địa bàn rộng, tổ chức đông, thiếu hướng dẫn mới và hạn chế ứng dụng công nghệ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Minh Hải trao đổi, giải đáp các vướng mắc từ cơ sở

Từ thực tiễn triển khai mô hình chính quyền hai cấp, các địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành đầy đủ, đồng bộ các quy định liên quan đến công tác cán bộ, vị trí việc làm, tổ chức hội cấp xã; phân bổ biên chế, hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo và tổ chức tập huấn chuyên sâu.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Nguyễn Hoài Trung làm rõ các nội dung được địa phương quan tâm

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Hữu Tuấn trao đổi các vấn đề phát sinh trong thực tiễn triển khai

Đồng thời, đề xuất hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, cấp chữ ký số, bổ sung thiết bị cho Trung tâm Hành chính công, đồng bộ phần mềm và bố trí kinh phí duy trì các dịch vụ thiết yếu tại địa bàn sáp nhập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tại buổi làm việc

Thông qua buổi làm việc, Đoàn công tác nhận định: Với diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, Lâm Đồng cần phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các xã mới sáp nhập. Các địa phương phải triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo lộ trình cụ thể, đồng bộ và quyết liệt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra thực tế Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Hiệp

Cùng với đó, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc, tổ chức thực hiện gắn với quan điểm "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền". Đồng thời, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, đủ năng lực, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Năm 2025, các xã đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trên mọi mặt, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội. Song song đó, các địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Người dân ở cơ sở đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

Ngoài ra, các địa phương rà soát, bổ sung quy chế làm việc, xây dựng hệ thống ban chỉ đạo, tổ chuyên trách phù hợp mô hình mới. Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết mâu thuẫn từ sớm, nâng cao chất lượng tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo kịp thời; phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, các chương trình hành động, lan tỏa điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển bền vững cho từng địa phương.